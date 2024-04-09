ما المقصود بواجهة برمجة التطبيقات (API)؟

وتعمل واجهات برمجة التطبيقات على تبسيط عملية تطوير التطبيقات والبرامج وتسريعها من خلال تمكين المطورين من دمج البيانات والخدمات والقدرات من التطبيقات الأخرى، بدلاً من تطويرها من الصفر. توفر واجهات برمجة التطبيقات أيضًا لمالكي التطبيقات طريقة بسيطة وآمنة لإتاحة بيانات التطبيق ووظائفه للأقسام داخل مؤسستهم. يمكن لمالكي التطبيقات أيضًا مشاركة أو تسويق البيانات والوظائف إلى شركاء الأعمال أو الجهات الخارجية.

تسمح واجهات برمجة التطبيقات بمشاركة المعلومات الضرورية فقط، مع إبقاء تفاصيل النظام الداخلية الأخرى مخفية، مما يساعد في أمن النظام. ليس من الضروري أن تكشف الخوادم أو الأجهزة عن البيانات بشكل كامل—حيث تتيح واجهات برمجة التطبيقات مشاركة حزم صغيرة من البيانات ذات الصلة بالطلب المحدد.

تشابه وثائق الواجهات البرمجية التقنية مع مرجع العمل التقني الذي يوفر معلومات حول واجهة برمجة التطبيقات (API) ودلائل للمطورين حول كيفية العمل مع واجهة برمجة التطبيقات وخدماتها. تعزز الوثائق المصممة بشكل جيد تجربة أفضل لواجهة برمجة التطبيقات للمستخدمين وتؤدي بشكل عام إلى نجاح واجهات برمجة التطبيقات بشكل أكبر.