الصفحة الرئيسية البرامج الوسيطة API Connect أدوات API Gateway من IBM API Connect
يستخدم ®IBM API Connect الأمن المدمج في IBM® DataPower® Gateway الذي تم تصميمه لتأمين والتحكم والوساطة في الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك
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صورة لافتة مميزة لـ API Gateway
الحفاظ على أمن حركة بيانات واجهة برمجة التطبيقات لديك

تُعدّ API Gateway، المستندة إلى IBM DataPower، بوابة مؤسسية مصممة لعرض البيانات وتطبيقات الأعمال بشكل آمن أينما وجدت، محليًا أو عبر الخدمة السحابية. فهو يوفر مجموعة شاملة من السياسات المتعلقة بالأمن وإدارة حركة البيانات وتعيين وسيط والتسريعات ودعم البروتوكولات غير HTTP.

تعمل البوابة كحارس بوابة للتطبيقات التي تستدعي واجهات برمجة التطبيقات وتساعد على حماية واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك في وقت التشغيل. كما تقوم أيضًا بتسجيل تفاعلات واجهة برمجة التطبيقات وإعداد تقارير عنها للتحليلات للحصول على معارف وإعداد التقارير.
Smartpaper

تعرّف على كيفية الاستفادة من الإمكانات الكاملة لواجهات برمجة تطبيقاتك
كيف يعمل API Gateway

نهج بوابة موحَّد يوفر وصولاً محميًا إلى البيانات والأنظمة الخلفية في وقت التشغيل
الأمن على مستوى المؤسسة يمكنك إدارة التهديدات والتعرضات باستخدام طبقة اتصال على مستوى النقل ثرية بالميزات الأمنية ومحسنة جدًا لتسريع الاتصال. حيث يتسنى تأمين الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات بشكل أفضل من خلال معايير تأكيد الهوية مثل OAuth 2.0 أو OpenID Connect أو JSON Web Token (JWT) أو خدمات من جهات خارجية. تعرّف على إدارة الأمن من IBM API Connect
تسريع التحول يمكن تسريع نشر الخدمات الجديدة باستخدام دعم تحويل البروتوكول المدمج (SOAP-REST) وتحويل الحمولة (JSON<>XML). يمكن إجراء التحويل المخصص بسهولة باستخدام مجموعة شاملة من سياسات واجهة برمجة التطبيقات الموجودة في IBM API Connect. تعرّف على سياسات الاستخدام من IBM API Connect
تقليل التكلفة وتبسيط التعقيد يمكنك تبسيط الطوبولوجيا والعمليات في بيئة شبكات موزَّعة محليًا وعبر الخدمة السحابية باستخدام بوابة واحدة، مما يعني أيضًا انخفاض التكلفة وتقليل المخاطر. تعرّف على نشر DataPower Gateway
استكشاف الأخطاء وإصلاحها بشكل مبسط يمكن تسريع عملية تحديد المشكلات مع توفير رؤية في الوقت الفعلي تقريبًا لكل المعاملات باستخدام عمليات مركزية. تعرّف على تكوين إعدادات DataPower Gateway واستكشاف الأخطاء وإصلاحها
الموارد DataPower Gateway للمطورين

استكشِف الأدوات والبرامج التعليمية وموارد DataPower Gateway الأخرى للمطورين.

 مجتمع تكامل IBM

اطلع على المناقشات، والمدونات، وأفضل الممارسات المتعلقة بـ DataPower Gateway وأكثر من ذلك.
بدء استخدام IBM API Connect

تحكَّم في نظامك البنائي لواجهة برمجة التطبيقات (API) مع دفع استراتيجية واجهة برمجة تطبيقاتك إلى الأمام.

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