تُعدّ API Gateway، المستندة إلى IBM DataPower، بوابة مؤسسية مصممة لعرض البيانات وتطبيقات الأعمال بشكل آمن أينما وجدت، محليًا أو عبر الخدمة السحابية. فهو يوفر مجموعة شاملة من السياسات المتعلقة بالأمن وإدارة حركة البيانات وتعيين وسيط والتسريعات ودعم البروتوكولات غير HTTP.

تعمل البوابة كحارس بوابة للتطبيقات التي تستدعي واجهات برمجة التطبيقات وتساعد على حماية واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك في وقت التشغيل. كما تقوم أيضًا بتسجيل تفاعلات واجهة برمجة التطبيقات وإعداد تقارير عنها للتحليلات للحصول على معارف وإعداد التقارير.