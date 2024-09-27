مع تشكيل هجمات تطبيقات الويب لنسبة 39% من جميع الاختراقات في عام 2021¹، تساعد IBM DataPower Gateway الشركات على تلبية احتياجاتها الأمنية والتكاملية. دعم الأمن على مستوى المؤسسة والتحكم وبروتوكول البيانات والنقل الشامل بما في ذلك IBM MQ و Apache Kafka وتنسيقات البيانات الحساسة للأعمال التقليدية.