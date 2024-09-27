الصفحة الرئيسية البرامج الوسيطة DataPower IBM DataPower Gateway
بوابة تطبيقات رائدة في المجال تتميز بمستويات أمن عالية تناسب أحمال تشغيل السحابة الحديثة والتقليدية والهجين.
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رسم توضيحي متساوي القياس يوضح البوابة الآمنة مع عناصر عمل متفرعة
ما المقصود بحل IBM DataPower Gateway؟

مع تشكيل هجمات تطبيقات الويب لنسبة 39% من جميع الاختراقات في عام 2021¹، تساعد IBM DataPower Gateway الشركات على تلبية احتياجاتها الأمنية والتكاملية. دعم الأمن على مستوى المؤسسة والتحكم وبروتوكول البيانات والنقل الشامل بما في ذلك IBM MQ و Apache Kafka وتنسيقات البيانات الحساسة للأعمال التقليدية.
تعتمد الشركات في جميع أنحاء العالم على IBM DataPower Gateway أكثر من 400

مؤسسة مالية في جميع أنحاء العالم تستخدم IBM DataPower.

 40+

صناعة مختلفة تضم شركات تستخدم IBM DataPower.

 أكثر من 80

دولة بها عمليات نشر DataPower.
المزايا التخفيف من نقاط الضعف

أمن على مستوى المؤسسات مع أعلى مستوى من شهادة الضمان لحماية تطبيقات الأعمال الحساسة لديك.

 تسريع التحول

يساعد تحويل الرسائل بسرعة عالية وتفعيل بروتوكول النقل على نشر الخدمات الإخبارية بسرعة.

 تقليل التكلفة والتعقيد

تساعد بوابة واحدة سهلة الدخول على تبسيط البنية التحتية والعمليات، مما يؤدي إلى توفير التكاليف وتقليل المخاطر.

 تبسيط استكشاف الأخطاء وإصلاحها

سرعة تحديد المشكلات مع توفير رؤية في الوقت الفعلي تقريبًا للمعاملات من خلال العمليات المركزية.
المزايا أمن تطبيقات وقت التشغيل

فرض الأمان على مستوى بروتوكولات المراسلة باستخدام بوابة جاهزة لـ DMZ.

 نقل الرسائل والبروتوكولات

يتيح وساطة الرسائل والبروتوكول من خلال ربط معايير التطبيقات الحديثة والتقليدية.

 حماية الخدمات والتطبيقات

ضمان اتساق أداء التطبيقات وحماية الخدمات من خلال التحكم في حركة الزيارات وتوجيهها.

 إدارة الوصول والتحكم فيه

نقطة اتخاذ قرارات بشأن المصادقة والترخيص لجميع المعايير، بما في ذلك OAuth و LDAP.

 أداة تصحيح شاملة

يتيح للعملاء فحص معاملات DataPower بتفاصيل كاملة، بما في ذلك الحمولة وجميع معلومات البيانات الوصفية.

 تجربة مستخدم سهلة الاستخدام

تجربة مرنة تعتمد على التكوين وتقلل من حاجز المهارات وتسرع الوقت المناسب للقيمة.

حالات الاستخدام

رسائل آمنة الالتزام بأحدث معايير الأمن المتفق عليها في المجال للحصول على أعلى مستوى من الحماية ضد الهجمات.
التحكم في حركة الزيارات من خلال خيارات تكوين بسيطة، يوفر IBM DataPower إمكانية التحكم في مستوى الرسائل لتطبيقات الواجهة الخلفية، ما يضمن عدم إشغال النظام بالرسائل الواردة بشكل زائد، ومن ثمّ منع الانقطاعات غير المخطط لها.
دمج أحمال التشغيل دعم شامل لبروتوكول البيانات والنقل بما في ذلك IBM MQ و Apache Kafka بالإضافة إلى تنسيقات البيانات التقليدية الحساسة للأعمال.
تحسين التطبيقات باستخدام التخزين المؤقت للتطبيق، يمكن تخزين البيانات في البوابة، ما يقلل من كمية حركة الرسائل المتدفقة إلى التطبيقات، ويحسن أوقات الاستجابة مع تقليل عرض النطاق الإجمالي للشبكة.
إصدارات المنتج

إصدارات IBM DataPower Gateway

فعلي

عرض أجهزة مخصصة للاستخدام مع DMZ بالإضافة إلى الأمن المتخصص وتحسين الرسائل.

افتراضي

قدرات الأجهزة المادية كالحاويات أو الأجهزة الافتراضية على مستوى أي عملية نشر.

ميزات الإصدار

فعلي

  • كشف الاختراق: حماية الأجهزة ضد التغيير الضار للنظام الفعلي
  • عملية التمهيد الآمنة: تقوم شريحة وحدة منصة موثوقة (TPM) بفك تشفير البرامج الثابتة عند بدء التشغيل
  • وحدة أمان الأجهزة (HSM): توفر تخزينًا مقاومًا للتلاعب لمواد المفاتيح الخاصة
  • الامتثال لمعايير FIPS 140-2 المستوى 3 من خلال استخدام HSM
  • نظام مصمم خصيصًا يوفر عمليات يتم تسريعها من خلال الأجهزة
  • زمن انتقال أقل وإنتاجية أعلى مقارنةً بالأجهزة الافتراضية

افتراضي

  • يُنشر على خوادم الأجهزة x86 وبيئات السحابة المدعومة
  • مرونة عالية — سهولة التنقل بين الخوادم مع المرونة لزيادة السعة
  • خيارات ترخيص وحقوق مرنة
  • زيادة عزلة أحمال التشغيل
  • تشغيل عدة مثيلات في وقت واحد على خادم فعلي واحد
  • يوفر بيئة منخفضة التكلفة لتطوير التطبيقات والتحقق من صحة الاختبارات
دراسات حالة
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 IBM Cloud Pak for Integration

وسع استثماراتك وتوسيع نطاق أعمالك بثقة من خلال إضافة IBM DataPower Gateway.
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