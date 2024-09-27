مع تشكيل هجمات تطبيقات الويب لنسبة 39% من جميع الاختراقات في عام 2021¹، تساعد IBM DataPower Gateway الشركات على تلبية احتياجاتها الأمنية والتكاملية. دعم الأمن على مستوى المؤسسة والتحكم وبروتوكول البيانات والنقل الشامل بما في ذلك IBM MQ و Apache Kafka وتنسيقات البيانات الحساسة للأعمال التقليدية.
مؤسسة مالية في جميع أنحاء العالم تستخدم IBM DataPower.
صناعة مختلفة تضم شركات تستخدم IBM DataPower.
دولة بها عمليات نشر DataPower.
أمن على مستوى المؤسسات مع أعلى مستوى من شهادة الضمان لحماية تطبيقات الأعمال الحساسة لديك.
يساعد تحويل الرسائل بسرعة عالية وتفعيل بروتوكول النقل على نشر الخدمات الإخبارية بسرعة.
تساعد بوابة واحدة سهلة الدخول على تبسيط البنية التحتية والعمليات، مما يؤدي إلى توفير التكاليف وتقليل المخاطر.
سرعة تحديد المشكلات مع توفير رؤية في الوقت الفعلي تقريبًا للمعاملات من خلال العمليات المركزية.
فرض الأمان على مستوى بروتوكولات المراسلة باستخدام بوابة جاهزة لـ DMZ.
يتيح وساطة الرسائل والبروتوكول من خلال ربط معايير التطبيقات الحديثة والتقليدية.
ضمان اتساق أداء التطبيقات وحماية الخدمات من خلال التحكم في حركة الزيارات وتوجيهها.
نقطة اتخاذ قرارات بشأن المصادقة والترخيص لجميع المعايير، بما في ذلك OAuth و LDAP.
يتيح للعملاء فحص معاملات DataPower بتفاصيل كاملة، بما في ذلك الحمولة وجميع معلومات البيانات الوصفية.
تجربة مرنة تعتمد على التكوين وتقلل من حاجز المهارات وتسرع الوقت المناسب للقيمة.
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إصدارات IBM DataPower Gateway
فعلي
عرض أجهزة مخصصة للاستخدام مع DMZ بالإضافة إلى الأمن المتخصص وتحسين الرسائل.
افتراضي
قدرات الأجهزة المادية كالحاويات أو الأجهزة الافتراضية على مستوى أي عملية نشر.
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ميزات الإصدار
فعلي
افتراضي
ينشئ Federal Bank نظامًا مصرفيًا عبر واجهة برمجة تطبيقات (API) للتكامل بشكل أفضل مع المنظمات والأنظمة البنائية الأخرى.
يتيح 1LINK التكامل السريع وبأسعار معقولة مع منصة واجهة برمجة تطبيقات (API).
تقود شركة Q8 Italia انتقالاً على مستوى المؤسسة نحو IBM Cloud Pak for Integration.
احصل على حل إدارة واجهات برمجة التطبيقات (API) هذا لدورة حياة واجهة برمجة التطبيقات (API) التي تستخدمها بالكامل من الإنشاء إلى الإدارة.
وصّل جميع تطبيقاتك وبياناتك بهذا الحل البسيط والذكي والقابل للتوسع.
امنح فرق الأعمال وتقنية المعلومات إمكانية تفعيل الأحداث، واكتشاف التوجهات الجديدة أو مشكلات العملاء أو تهديدات المنافسة والاستجابة لها في الوقت الفعلي.
استفد من المراسلة على مستوى المؤسسات والتي تنقل البيانات بين التطبيقات بمهارة وأمان.
وسع استثماراتك وتوسيع نطاق أعمالك بثقة من خلال إضافة IBM DataPower Gateway.