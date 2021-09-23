ما المقصود بالخدمات المصغرة؟

يمكن أيضًا فهم الخدمات المصغرة بالمقارنة مع نوعين من البنى التطبيقية السابقة: البنية الأحادية والبنية الموجَّهة نحو الخدمة (SOA).

الفرق بين الخدمات المصغرة والبنية الأحادية هو أن الخدمات المصغرة تكوِّن تطبيقًا واحدًا من العديد من الخدمات الصغيرة المرتبطة بشكل ضعيف، على عكس النهج الأحادي الذي يعتمد على تطبيق كبير ومترابط بإحكام.

قد تكون الفروقات بين الخدمات المصغرة وبنية SOA أقل وضوحًا بعض الشيء. بينما يمكن رسم فروقات تقنية بين الخدمات المصغرة وSOA، خاصةً فيما يتعلق بدور ناقل الخدمات المؤسسية (ESP)، من الأسهل النظر إلى الفرق باعتباره مسألة نطاق. كانت بنية SOA جهدًا على مستوى المؤسسة لتوحيد طريقة تواصل جميع خدمات الويب داخل المؤسسة وتكاملها مع بعضها، في حين أن بنية الخدمات المصغرة مخصصة لتطبيق معين.