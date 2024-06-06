ما المقصود بمنصة Docker؟

تستخدم Docker بنية العميل/الخادم. فيما يأتي تفصيل للعناصر الأساسية المرتبطة بمنصة Docker، إلى جانب مصطلحات Docker وأدواتها الأخرى.

مضيف Docker: مضيف Docker هو جهاز فعلي أو افتراضي يعمل بنظام التشغيل Linux (أو أي نظام تشغيل آخر متوافق مع Docker-Engine).

Docker Engine: محرك Docker هو تطبيق عميل/خادم يتكون من العمليات الخلفية لمنصة Docker وواجهة برمجة تطبيقات Docker التي تتفاعل مع العمليات الخلفية وواجهة سطر الأوامر (CLI) التي تتحدث إلى العمليات الخلفية.

عملية Docker الخلفية: عملية Docker الخلفية هي خدمة تنشئ صور Docker وتُديرها باستخدام الأوامر من العميل. تعمل عملية Docker الخلفية بشكل أساسي كمركز تحكم لتطبيق Docker.

عميل Docker: يوفر عميل Docker واجهة سطر الأوامر التي تصل إلى واجهة برمجة تطبيقات Docker (واجهة برمجة تطبيقات نقل الحالة التمثيلية) للتواصل مع عملية Docker الخلفية عبر مقابس Unix أو واجهة الشبكة. يمكن توصيل العميل بعملية خلفية عن بُعد، أو يمكن للمطور تشغيل العملية الخلفية والعميل على نظام الكمبيوتر نفسه.

كائنات Docker: كائنات Docker هي عناصر نشر Docker التي تساعد على حزم التطبيقات وتوزيعها. وهي تشمل الصور والحاويات والشبكات ووحدات التخزين والمكونات الإضافية وغيرها.



حاويات Docker: حاويات Docker هي المثيلات المباشرة قيد التشغيل لصور Docker. في حين أن صور Docker هي ملفات للقراءة فقط، فإن الحاويات هي محتوى مباشر وزائل وقابل للتنفيذ. يمكن للمستخدمين التفاعل معها، ويمكن للمسؤولين ضبط إعداداتها وشروطها باستخدام أوامر Docker.

صور Docker: تحتوي صور Docker على مصدر رمز التطبيق القابل للتنفيذ وكل الأدوات والمكتبات والتبعيات التي يحتاجها رمز التطبيق للتشغيل كحاوية. عندما يشغل المطور صورة Docker، تصبح مثيلاً واحدًا (أو عدة مثيلات) للحاوية.

من الممكن إنشاء صور Docker من الصفر، ولكن معظم المطورين يستخرجونها من المستودعات الشائعة. ويمكن للمطورين إنشاء صور Docker متعددة من صورة أساسية واحدة وسيتشاركون القواسم المشتركة للمجموعة.

تتكون صور Docker من طبقات، وتتوافق كل طبقة مع إصدار من الصورة. وكلما أجرى مطور تغييرات على صورة ما، تُنشأ طبقة علوية جديدة، وتحل هذه الطبقة العلوية محل الطبقة العلوية السابقة كإصدار حالي للصورة. ويُحتفظ بالطبقات السابقة لحالات التراجع أو لإعادة استخدامها في مشروعات أخرى.

في كل مرة تُنشأ فيها حاوية من صورة Docker، تُنشأ طبقة جديدة أخرى تسمى طبقة الحاوية. ويُحتفظ بالتغييرات التي تحدث على الحاوية—مثل إضافة ملفات أو حذفها—في طبقة الحاوية، ولا توجد هذه التغييرات إلا في أثناء تشغيل الحاوية.

تزيد عملية إنشاء الصورة التكرارية هذه من الكفاءة الإجمالية حيث يمكن تشغيل عدة مثيلات حاوية مباشرة من صورة أساسية واحدة. وعندما يفعلون ذلك، يستخدمون مجموعة مشتركة.

بناء Docker: بناء Docker هو أمر يحتوي على أدوات وميزات لبناء صور Docker.

Dockerfile: تبدأ كل حاوية من حاويات Docker بملف نصي بسيط يحتوي على تعليمات حول كيفية بناء صورة حاوية Docker. يجعل Dockerfile عملية إنشاء صور Docker آلية. إنه في الأساس قائمة بتعليمات واجهة سطر الأوامر التي سيشغلها Docker Engine لتجميع الصورة. قائمة أوامر Docker واسعة ولكنها موحدة: تعمل عمليات Docker بالطريقة نفسها بغض النظر عن المحتويات أو البنية التحتية أو متغيرات البيئة الأخرى.

وثائق Docker: تشير وثائق Docker، أو مستندات Docker، إلى مكتبة Docker الرسمية للموارد والأدلة والإرشادات الخاصة ببناء التطبيقات في حاويات.

Docker Hub: Docker Hub6 هو المستودع العام لصور Docker، ويطلق على نفسه أكبر مكتبة ومجتمع لصور الحاويات في العالم7. يحتوي على أكثر من 100000 صورة حاوية مصدرها موردو البرامج التجارية والمشروعات مفتوحة المصدر والمطورون الأفراد. يتضمن Docker Hub صورًا أنتجتها شركة .Docker, Inc وصورًا معتمدة تنتمي إلى Docker Trusted Registry وآلاف الصور الأخرى.

يمكن لجميع مستخدمي Docker Hub مشاركة صورهم حسب الرغبة. ويمكنهم أيضًا تنزيل الصور الأساسية المحددة مسبقًا من نظام ملفات Docker كنقطة انطلاق لأي مشروع نقل بالحاويات.

توجد مستودعات صور أخرى، بما في ذلك GitHub8. GitHub هي خدمة استضافة مستودعات معروفة جيدًا لأدوات تطوير التطبيقات وكمنصة تعزز التعاون والتواصل. يمكن لمستخدمي Docker Hub إنشاء مستودع (repo) الذي بإمكانه احتواء العديد من الصور. ويمكن أن يكون المستودع عامًا أو خاصًا ومرتبطًا بحسابات GitHub أو BitBucket.

سطح مكتب :Docker DesktopDocker هو تطبيق لنظام التشغيل Mac أو Windows يتضمن Docker Engine وعميل Docker CLI و Docker Compose و Kubernetes وغيرها. كما يوفر الوصول إلى Docker Hub.

سجل Docker: سجل Docker هو نظام تخزين وتوزيع مفتوح المصدر قابل للتوسع لصور Docker. وهو يمكّن المطورين من تتبع إصدارات الصور في المستودعات باستخدام الوسم لتحديد الهوية. ويتم هذا التتبع والتعريف باستخدام Git، وهي أداة للتحكم في الإصدار.

مكونات Docker الإضافية: يستخدم المطورون المكونات الإضافية لجعل Docker Engine أكثر فاعلية. يوجد العديد من مكونات Docker الإضافية التي تدعم التخويل ووحدة التخزين والشبكة في نظام المكونات الإضافية لمحرك Docker Engine؛ ويمكن تحميل المكونات الإضافية لجهات خارجية أيضًا.

إضافات Docker: تمكّن إضافات Docker المطورين من استخدام أدوات الطرف الثالث داخل Docker Desktop لتوسيع وظائفه. تتضمن إضافات أدوات المطورين تطوير تطبيق Kubernetes، والأمان، وقابلية الملاحظة وغيرها.

Docker Compose: يمكن للمطورين استخدام Docker Compose لإدارة التطبيقات متعددة الحاويات، حيث تعمل كل الحاويات على مضيف Docker نفسه. ينشئ Docker Compose ملف YAML (.YML) يحدد الخدمات المضمنة في التطبيق ويمكنه نشر الحاويات وتشغيلها بأمر واحد. ونظرًا لأن بناء جملة YAML لا يعتمد على اللغة، يمكن استخدام ملفات YAML في البرامج المكتوبة بلغة Java و Python و Ruby والعديد من اللغات الأخرى.

يمكن للمطورين أيضًا استخدام Docker Compose لتحديد وحدات التخزين الثابتة للتخزين وتحديد العقد الأساسية وتوثيق تبعيات الخدمة وتكوينها.