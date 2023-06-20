حوسبة الحافة هي إطار حوسبة موزع يعمل على تقريب تطبيقات المؤسسات من مصادر البيانات مثل أجهزة إنترنت الأشياء أو خوادم الحافة المحلية. وقرب البيانات من مصدرها هذا يمكن أن يحقق فوائد كبيرة للأعمال، بما في ذلك الحصول على رؤى أسرع وتحسين أوقات الاستجابة وزيادة توفُّر عرض النطاق الترددي.
لقد أدى النمو المتسارع وتزايد قدرات أجهزة إنترنت الأشياء إلى إنتاج كميات هائلة من البيانات. وتستمر أحجام البيانات في النمو مع زيادة عدد الأجهزة المحمولة المتصلة نتيجة شبكات الجيل الخامس.
في الماضي، كان وعد الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي يتمثل في أتمتة الابتكار وتسريعه من خلال استخراج رؤى قابلة للتنفيذ من البيانات. لكن الأجهزة المتصلة تولِّد بيانات بمستوى هائل من الحجم والتعقيد، يتجاوز قدرات الشبكة والبنية التحتية.
يتسبب إرسال كل البيانات الناتجة عن الأجهزة إلى مركز بيانات موحَّد أو إلى السحابة في حدوث مشكلات في عرض النطاق الترددي وزمن الانتقال. توفِّر حوسبة الحافة بديلًا أكثر كفاءة؛ حيث تتم معالجة البيانات وتحليلها بالقرب من مكان توليدها. ونظرًا لعدم انتقال البيانات عبر الشبكة إلى السحابة أو مركز البيانات للمعالجة، يقلّ زمن الانتقال.
تُتيح حوسبة الحافة -وأيضًا حوسبة الحافة للأجهزة المحمولة عبر شبكات الجيل الخامس- إجراء تحليلات بيانات أسرع وأكثر شمولًا، ما يوفر فرصة للحصول على رؤى أعمق، وسرعة استجابة أعلى، وتجارب أفضل للعملاء.
تولِّد أجهزة إنترنت الأشياء، من المركبات الذكية إلى الروبوتات الصناعية، كميات بيانات أكبر من أي وقت مضى، ومع ذلك يظل الجزء الأكبر منها غير مستخدم. على سبيل المثال، وجدت دراسة أجرتها شركة McKinsey & Company أن منصة نفطية بحرية تولِّد بيانات من 30,000 جهاز استشعار، إلا إن أقل من 1% من هذه البيانات يتم استخدامه فعليًا لاتخاذ القرارات.1
تستفيد حوسبة الحافة من تزايد قدرات المعالجة داخل الأجهزة لتقديم رؤى متعمقة وتحليلات تنبؤية في الوقت شبه الفعلي. يمكن لهذه القدرات التحليلية المتزايدة في أجهزة الحافة أن تدعم الابتكار لتحسين الجودة وتعزيز القيمة.
كما يطرح ذلك أسئلة استراتيجية مهمة: كيف تتم إدارة نشر أعباء العمل التي تُجري هذه الأنواع من العمليات في ظل تزايد قدرة المعالجة؟ كيف يمكنك استخدام الذكاء المدمج في الأجهزة للتأثير في العمليات التشغيلية لموظفيك وعملائك وأعمالك بشكل أكثر استجابة؟
للاستفادة القصوى من كل تلك الأجهزة، يجب نقل كميات كبيرة من عمليات الحوسبة إلى الحافة.
تُتيح حوسبة الحافة الاستفادة من الإمكانات الهائلة للبيانات غير المستغلة الناتجة عن الأجهزة المتصلة. يمكنك اكتشاف فرص أعمال جديدة وزيادة الكفاءة التشغيلية وتوفير تجارب أسرع وأكثر موثوقية واتساقًا لعملائك.
يمكن أن تساعدك أفضل نماذج حوسبة الحافة على تسريع الأداء من خلال تحليل البيانات محليًا. يمكن للنهج المدروس جيدًا لحوسبة الحافة أن يحافظ على تحديث أعباء العمل وفقًا للسياسات المحددة مسبقًا، ويمكن أن يساعد على حماية الخصوصية والالتزام بقوانين ولوائح موقع البيانات.
ولكن هذه العملية لا تخلو من التحديات. يجب أن يتناول نموذج حوسبة الحافة الفعَّال مخاطر أمن الشبكات وتعقيدات الإدارة والقيود المتعلقة بزمن الانتقال وعرض النطاق الترددي. يجب أن يساعدك النموذج القابل للتطبيق على:
بغض النظر عن نوع حوسبة الحافة الذي يهمك -سواء أكانت حافة السحابة أم حافة أجهزة إنترنت الأشياء أم حافة الأجهزة المحمولة- تأكَّد من العثور على حل يساعدك على تحقيق الأهداف التالية.
تقليل عدد المسؤولين غير الضروريين وتوفير التكاليف المرتبطة ونشر البرامج أينما ومتى دعت الحاجة.
استخدام حل لحوسبة الحافة يعزز القدرة على الابتكار ويستطيع التعامل مع تنوع المعدات والأجهزة في سوق اليوم.
تأكَّد من أن أعباء العمل المناسبة موجودة على الجهاز المناسب في الوقت المناسب. تأكَّد من وجود طريقة سهلة لإدارة سياسات مؤسستك وتنفيذها.
ابحث عن مورِّد يمتلك منصة متعددة السُحب ومحفظة خدمات شاملة مصممة لزيادة قابلية التوسع وتسريع الأداء وتعزيز الأمان في عمليات النشر على الحافة. اسأل المورِّد عن الخدمات الموسَّعة التي تزيد من الذكاء والأداء على الحافة.
يعمل المديرون التنفيذيون للمعلومات (CIOs) في قطاعات مثل البنوك والتعدين وتجارة التجزئة وغيرها من الصناعات على وضع استراتيجيات تهدف إلى تخصيص تجارب العملاء وتوليد رؤى وإجراءات أسرع والحفاظ على استمرارية العمليات. يمكن تحقيق هذا النهج من خلال اعتماد بنية حوسبة لا مركزية على نطاق واسع، والمعروفة باسم حوسبة الحافة. ومع ذلك، في كل صناعة، هناك حالات استخدام معينة تدفع الحاجة إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات للحافة.
قد تحتاج البنوك إلى تحليل تدفقات الفيديو من أجهزة الصرّاف الآلي في الوقت الفعلي لرفع مستوى أمن العملاء. تستخدم شركات التعدين بياناتها لتحسين العمليات وتعزيز سلامة العمال. كما أنها تقلل من استهلاك الطاقة وتعزز الإنتاجية من خلال الرؤى قائمة على البيانات. يمكن لتجار التجزئة تخصيص تجارب التسوّق لعملائهم وتقديم العروض المخصصة لهم بشكل سريع.
يمكن للشركات التي تستخدم خدمات الأكشاك أتمتة توزيع تطبيقاتها القائمة على الأكشاك وإدارتها عن بُعد. تساعد هذه الطريقة على ضمان استمرار العمليات، حتى في حالة عدم الاتصال أو ضعف الاتصال بالشبكة.
اكتشف كيف تُمكِّن إدارة الحافة المستقلة المديرين التنفيذيين للمعلومات (CIO) من زيادة الإيرادات وتوفير التكاليف في مختلف الصناعات، ما يُحدث ثورة في نُهج حوسبة الحافة.
اعرف كيف أحدثت حوسبة الحافة ثورة هائلة في إدارة البيانات للصناعات التي تعمل في المواقع عن بُعد. استكشف حلول IBM لإدارة البيانات بكفاءة وأمان على الحافة، ما يقلل من زمن الانتقال ويعزز الكفاءة التشغيلية.
اكتشف كيف تستخدم Innocens BV، بالتعاون مع IBM Cloud، الذكاء الاصطناعي لتقليل الوقت اللازم لتحديد الأطفال حديثي الولادة المعرضين لخطر الإصابة بالإنتان بشكل كبير. يعزز هذا الحل المتقدم رعاية الأطفال حديثي الولادة، ويتيح التدخل المبكر، وينقذ الأرواح.
