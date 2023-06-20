لقد أدى النمو المتسارع وتزايد قدرات أجهزة إنترنت الأشياء إلى إنتاج كميات هائلة من البيانات. وتستمر أحجام البيانات في النمو مع زيادة عدد الأجهزة المحمولة المتصلة نتيجة شبكات الجيل الخامس.

في الماضي، كان وعد الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي يتمثل في أتمتة الابتكار وتسريعه من خلال استخراج رؤى قابلة للتنفيذ من البيانات. لكن الأجهزة المتصلة تولِّد بيانات بمستوى هائل من الحجم والتعقيد، يتجاوز قدرات الشبكة والبنية التحتية.

يتسبب إرسال كل البيانات الناتجة عن الأجهزة إلى مركز بيانات موحَّد أو إلى السحابة في حدوث مشكلات في عرض النطاق الترددي وزمن الانتقال. توفِّر حوسبة الحافة بديلًا أكثر كفاءة؛ حيث تتم معالجة البيانات وتحليلها بالقرب من مكان توليدها. ونظرًا لعدم انتقال البيانات عبر الشبكة إلى السحابة أو مركز البيانات للمعالجة، يقلّ زمن الانتقال.

تُتيح حوسبة الحافة -وأيضًا حوسبة الحافة للأجهزة المحمولة عبر شبكات الجيل الخامس- إجراء تحليلات بيانات أسرع وأكثر شمولًا، ما يوفر فرصة للحصول على رؤى أعمق، وسرعة استجابة أعلى، وتجارب أفضل للعملاء.