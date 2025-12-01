خدمة تطبيقات IBM Enterprise لـ Java

بناء ونشر وتشغيل تطبيقات Java المؤسسية في السحابة بسهولة.

لوحة معلومات واجهة مستخدم Enterprise Application Service for Java

اكتشِف EASeJ on AWS في معرض Re:Invent 2025

تفضَّل بزيارتنا في جناح IBM رقم 539 في مؤتمر AWS re:Invent من 1 إلى 5 ديسمبر 2025 في لاس فيجاس لمعرفة المزيد عن EASeJ.

تعرّف على المزيد

تحديث وبناء تطبيقات Java الجديدة بفاعلية

تعمل IBM Enterprise application Service for Java (EASeJ) على تبسيط ترحيل السحابة لتطبيقات Java المؤسسية.وتعمل على تعزيز قابلية التوسع والأمان والأداء، ما يُتيح انتقالات سلسة إلى البيئات السحابية مع إزالة تعقيد إدارة البنية التحتية والبرامج الوسيطة. تقليل العبء المعرفي، وتمكين فِرَق التطوير من تحسين تطبيقات Java القديمة والابتكار في عصر السحابة.

     اقرأ ملخص الحل فهم القيمة التجارية لـ IBM WebSphere Liberty
    الأداء

    تجربة قابلية التوسع والأمان والسرعة التي تحتاجها للتحديث، سواء عند ترحيل التطبيقات أم التحول إلى الخدمات المصغرة أم تقديم ميزات جديدة.
    التمكين

    يتكامل EASeJ مع بيئات التطوير المتكاملة الرائدة ومسارات CI/CD المُدارة، حتى يتمكن فريقك من التركيز على تسليم التعليمات البرمجية، وليس البنية التحتية.
    الفاعلية

    تقليل النفقات التشغيلية عن طريق التحول إلى منصة تطبيقات مُدارة بالكامل تتعامل مع البنية التحتية ووقت التشغيل والصيانة المستمرة.
    الرؤى

    تقييم بيئة Java الخاصة بك واكتشاف فرص التحديث باستخدام الأدوات المدمجة التي تدعم التخطيط القائم على البيانات وتسريع الانتقال إلى السحابة.
    تحديث بيئة التطبيقات الخاصة بك بأمان

    ترحيل تطبيقات المؤسسة إلى السحابة بأقل تكلفة ومخاطر باستخدام IBM Enterprise Application Service for Java.

         اقرأ الدليل

    عرض توضيحي تفاعلي

    القدرات المميزة

    شخصان في غرفة الخادم، أحدهما يحمل جهاز كمبيوتر محمولًا والآخر يلمس حامل الخادم.
    IBM MQ كخدمة
    استمتع بتجربة مراسلة فائقة من حيث الموثوقية والأمان والأداء، ومصممة خصيصًا للبيئات السحابية الهجينة ومُدارة بالكامل لتوفير أقصى درجات الراحة من أجلك.
    مهندس تقنية معلومات يقف بجانب خزانة رفوف خادم مفتوحة
    IBM Db2 كخدمة
    استفِد من قاعدة بيانات سحابية مُدارة بالكامل ومصممة لتحديث التطبيقات الموجودة في السحابة أو بناء تطبيقات سحابية أصلية جديدة.
    شخصان في حدث THINK.
    IBM Enterprise Application Runtimes
    الحفاظ على مرونة تطبيقات المؤسسة وتحديثها وبناؤها وإعادة تعريفها.
    متخصص في فحص بيانات الشبكة العصبية في غرفة التحكم.
    IBM watsonx Code Assistant
    تسريع دورة حياة تطبيقات Java الخاصة بك باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي والأتمتة.

    عملاء حقيقيون. نتائج حقيقية.

    شركة Ilmarinen للتأمين التعاوني على المعاشات التقاعدية

    تمكَّنت Ilmarinen من التخلص من قيود التطوير من خلال التعاون مع شريك أعمال IBM® Tieto لتعبئة عملياتها في حاويات واعتماد IBM WebSphere Liberty وIBM Cloud Private.

         قراءة قصة العميل
    شعار Ilmarinen
    كيف نجحت IBM في خفض وقت تحديث Java بنسبة 70%؟

    تحديث نظام عمره 20 عامًا ليس مهمة سهلة، خاصةً إذا كان يدعم أحد أكثر الأنظمة تعقيدًا في محفظة IBM® Financing.

         اقرأ قصة العميل صفر
    مطوران في بيئة مكتبية حديثة، أحدهما جالس والآخر واقف.

    استكشف خدمة Enterprise Application Service for Java

    بناء ونشر وتشغيل تطبيقات Java المؤسسية في السحابة بسهولة
    إعلان
    EASeJ: الزر السهل لتطبيقات Java المؤسسية
    إعلان
    تحديث تطبيقات Java: طريقة أذكى وأبسط وأسهل مع IBM Enterprise Application Service for Java (EASeJ).
    Java على نطاق واسع – تحديث التطبيقات القديمة دون إعادة كتابة ودون مخاطر، فقط نتائج.
    اتخذ الخطوة التالية

    انضم إلى قائمة الانتظار وكُن من أوائل من يجرِّب IBM Enterprise Application Service for Java.

