تُعد IBM Db2 قاعدة بيانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على تسريع عملية اتخاذ القرارات، وتحد من التكاليف باستخدام محرك واحد، وتعزز أمان بيانات أعمالك التجارية من خلال توفير قابلية التوسع اللانهائي والتحليلات الفورية ودعم السحابة المتعددة.
نشر بنية بيانات قابلة للتكيف مصممة لتسريع إنشاء تطبيقات السحابة الأصلية.
حرر بياناتك باستخدام قاعدة بيانات توفر تزامنًا عاليًا عبر تنسيقات متعددة، بما في ذلك Apache Iceberg و Apache Parquet.
تعزيز اتخاذ القرارات باستخدام لوحات المعلومات وإعداد التقارير في الوقت الفعلي من خلال الاستيعاب المستمر للبيانات والمعالجة في الذاكرة والتحليلات.
إنشاء وحدات التعلُّم الآلي ونشرها مباشرةً في محرك قاعدة البيانات دون نقل بياناتك على الإطلاق.
تحديث التطبيقات لتوسيع النطاق عبر بِنى السحابة الهجينة - على سبيل المثال، Amazon RDS - مع التوافق بين التطبيقات المتشابهة.
توسيع نطاق البيانات بشكل آمن مع إتاحتها للمطورين لإنشاء تطبيقات ومساعدين مدعومين بالذكاء الاصطناعي.
قم بنشر Db2 في أي مكان تحتاج إليها فيه وبالطريقة التي تناسبك—في السحابة التي تختارها، أو في بيئة العمل المحلية أو في بنية تحتية هجينة.
حافظ على التحكم الكامل في بيئة قاعدة بياناتك من خلال النشر المحلي الذي يعمل على أنظمتك الخاصة.
اختر نهجًا قائمًا على الحاويات يشتمل على
Red Hat® OpenShift أو Kubernetes تعمل على Microsoft® Azure أو AWS
قم بتأمين التوسع عند الطلب ومواءمة التكاليف مع الاستخدام الفعلي كخدمة مُدارة بالكامل على سحابة IBM Cloud أو AWS.
تحكَّم في بياناتك من خلال قاعدة بيانات عالية الأداء مصممة لتنظيم معلوماتك بالطريقة التي تريدها وفي المكان الذي تريده. جرّبها دون أي تكلفة.