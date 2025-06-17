Db2: إدارة البيانات وتعظيم الأداء

تنظيم بياناتك لتعزيز تنفيذ معاملاتك بشكل أسرع في زمن انتقال قصير، وتوافر مستمر وأمان متين
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صُممت لدعم أحمال التشغيل الحساسة على مستوى العالم

تُعد IBM Db2 قاعدة بيانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على تسريع عملية اتخاذ القرارات، وتحد من التكاليف باستخدام محرك واحد، وتعزز أمان بيانات أعمالك التجارية من خلال توفير قابلية التوسع اللانهائي والتحليلات الفورية ودعم السحابة المتعددة.
دعم أحمال التشغيل المختلطة التي تجمع بين المعاملات والتحليلات باستخدام قاعدة بيانات سحابة أصلية تتميز بزمن انتقال قصير.

تعزيز قدرات علماء البيانات والمهندسين والمطورين لديك لاستيعاب البيانات وفهرستها وتحليلها من أي مكان.

تسريع استعلامات البيانات وإثرائها باستخدام محرك SQL-on-Hadoop هجين متوافق مع ANSI على مستوى المؤسسات.

تحسين سلامة قاعدة البيانات وأدائها باستخدام مجموعة من أدوات الإدارة والترحيل والاسترداد.

تقدير المحللين

تم اختيار شركة IBM كشركة رائدة للمرة الثالثة في تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2024 لأنظمة إدارة قواعد البيانات السحابية.

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إطلاق العنان للبيانات
البناء بسرعة

نشر بنية بيانات قابلة للتكيف مصممة لتسريع إنشاء تطبيقات السحابة الأصلية.

 شاهد الميزة بصورة عملية
شارك بسهولة

حرر بياناتك باستخدام قاعدة بيانات توفر تزامنًا عاليًا عبر تنسيقات متعددة، بما في ذلك Apache Iceberg و Apache Parquet.

 اقرأ دراسة الحالة
الاختيار بحكمة

تعزيز اتخاذ القرارات باستخدام لوحات المعلومات وإعداد التقارير في الوقت الفعلي من خلال الاستيعاب المستمر للبيانات والمعالجة في الذاكرة والتحليلات.

 شاهد اكتشاف الخيارات الأكثر ذكاء
تسخير الذكاء الاصطناعي

إنشاء وحدات التعلُّم الآلي ونشرها مباشرةً في محرك قاعدة البيانات دون نقل بياناتك على الإطلاق.

 استكشف القيمة
تعزيز المرونة

تحديث التطبيقات لتوسيع النطاق عبر بِنى السحابة الهجينة - على سبيل المثال، Amazon RDS - مع التوافق بين التطبيقات المتشابهة.

 المراقبة المباشرة
تمكين الفرق

توسيع نطاق البيانات بشكل آمن مع إتاحتها للمطورين لإنشاء تطبيقات ومساعدين مدعومين بالذكاء الاصطناعي.

 تحقق من مدونتنا

حل واحد، العديد من الخيارات

قم بنشر Db2 في أي مكان تحتاج إليها فيه وبالطريقة التي تناسبك—في السحابة التي تختارها، أو في بيئة العمل المحلية أو في بنية تحتية هجينة.
مُدار ذاتيًا

حافظ على التحكم الكامل في بيئة قاعدة بياناتك من خلال النشر المحلي الذي يعمل على أنظمتك الخاصة.

 البنية التحتية كخدمة (IaaS)

تثبيت Db2 وتشغيله في بيئة مُدارة عبر السحابة، مثل ®IBM Cloud أو Amazon Web Services (AWS).

 المنصة كخدمة (PaaS)

اختر نهجًا قائمًا على الحاويات يشتمل على
Red Hat® OpenShift أو Kubernetes تعمل على Microsoft® Azure أو AWS

 البرمجيات كخدمة (SaaS)

قم بتأمين التوسع عند الطلب ومواءمة التكاليف مع الاستخدام الفعلي كخدمة مُدارة بالكامل على سحابة IBM Cloud أو AWS.
اتخِذ الخطوة التالية

تحكَّم في بياناتك من خلال قاعدة بيانات عالية الأداء مصممة لتنظيم معلوماتك بالطريقة التي تريدها وفي المكان الذي تريده. جرّبها دون أي تكلفة.

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