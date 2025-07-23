يُعَد IBM® Db2 Big SQL محرك SQL على Hadoop متوافقًا مع معيار ANSI ومخصصًا للمؤسسات، ويوفر معالجة متوازية ضخمة (MPP) واستعلامات بيانات متقدمة. كما يوفر Db2 Big SQL اتصال قاعدة بيانات واحدًا أو استعلامًا موحدًا لمصادر متباينة مثل Hadoop HDFS وWebHDFS وقواعد بيانات RDBMS وNoSQL وتخزين الكائنات. استفِد من الأداء العالي، وانخفاض زمن الاستجابة، وأعلى مستويات أمان البيانات، وتوافق SQL، وقدرات اتحاد البيانات، بمعنى الاتصال بمصادر بيانات مختلفة لتنفيذ استعلامات معقدة ومُرتجلة.



أصبح Db2 Big SQL متاحًا الآن في إصدارَين مختلفين. يمكن دمجه مع Cloudera Data Platform، أو الوصول إليه كخدمة سحابية أصيلة عبر منصة IBM® Cloud Pak for Data.



تعرَّف على تحسين زمن التحميل بنسبة 1.5x وغيرها من التحسينات في Db2 11.5.8 Cloud-first.