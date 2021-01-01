تعتبر البيانات محركَ المؤسسات الحديثة، وفي ظل ازدياد عمليات جمع البيانات، تعمل الشركات على زيادة استثماراتها في عمليات تكامل البيانات بهدف تقديم تجارب رقمية غنية ومعارف قابلة للتنفيذ في جميع أعمالها.

تعمل IBM Consulting معك لوضع إستراتيجية وبناء منظومة بياناتك المثالية، بغض النظر عن الاستثمارات التقنية. تساعد خدماتنا الاستشارية الشاملة في مجال البيانات على مواءمة إستراتيجية بياناتك مع بنية متقدمة، مع مراعاة إمكانات الحوكمة والإدارة الذاتية المضمنة. نحن ندمج إمكانات البيانات عبر عمليات سير العمل المهمة، بإضافة الذكاء الاصطناعي والأتمتة في نقاط محددة لتحقيق أقصى تأثير.

نوفر إمكانات المعالجة وتخزين البيانات بالقرب من المواقع التي تحتاج إليها، ما يعزز التجربة، ويزيد من المرونة الشاملة، ويحسّن أداء الأعمال. يتعاون خبراؤنا في تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي والصناعة عبر نظام بنائي متنوع من الشركاء، لتبسيط الأمور المعقدة ومعالجة التحديات التي تواجهها بياناتك بشكل آمن، وعلى نطاق واسع.