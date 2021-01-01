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عزز قيمة بيانات مؤسستك وابنِ منظمة قائمة على المعارف وتحقق ميزة تنافسية مع IBM Consulting
تعرف على دور الذكاء الاصطناعي التوليدي في خدمات البيانات
شخصان ينظران إلى جهاز كمبيوتر محمول ويتحدثان
استفد من بياناتك. حقق الكثير بجهد أقل.

تعتبر البيانات محركَ المؤسسات الحديثة، وفي ظل ازدياد عمليات جمع البيانات، تعمل الشركات على زيادة استثماراتها في عمليات تكامل البيانات بهدف تقديم تجارب رقمية غنية ومعارف قابلة للتنفيذ في جميع أعمالها.

تعمل IBM Consulting معك لوضع إستراتيجية وبناء منظومة بياناتك المثالية، بغض النظر عن الاستثمارات التقنية. تساعد خدماتنا الاستشارية الشاملة في مجال البيانات على مواءمة إستراتيجية بياناتك مع بنية متقدمة، مع مراعاة إمكانات الحوكمة والإدارة الذاتية المضمنة. نحن ندمج إمكانات البيانات عبر عمليات سير العمل المهمة، بإضافة الذكاء الاصطناعي والأتمتة في نقاط محددة لتحقيق أقصى تأثير.

نوفر إمكانات المعالجة وتخزين البيانات بالقرب من المواقع التي تحتاج إليها، ما يعزز التجربة، ويزيد من المرونة الشاملة، ويحسّن أداء الأعمال. يتعاون خبراؤنا في تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي والصناعة عبر نظام بنائي متنوع من الشركاء، لتبسيط الأمور المعقدة ومعالجة التحديات التي تواجهها بياناتك بشكل آمن، وعلى نطاق واسع.
أكاديمية الذكاء الاصطناعي: هل يكمن سر الذكاء الاصطناعي التوليدي في إدارة البيانات؟

شاهد هذه الحلقة من حلقات أكاديمية الذكاء الاصطناعي لتتعرف على سبب أهمية البيانات فائقة الجودة لنجاح استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي

المكانة في السوق

صُنفت IBM Consulting ضمن قائمة Forbes لأفضل شركات الاستشارات الإدارية في العالم لعام 2024  

حصلت خدمة تحليلات البيانات المقدمة من IBM Consulting على تقييم 5 نجوم. اكتشف ما يميزنا عن غيرنا.

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الفوائد 60 ضِعف  

تسريع زمن تسليم البيانات عبر منظومة البيانات المتقدمة وعمليات تكامل البيانات¹

 بنسبة 86-158%  

زيادة عائد الاستثمار نتيجة استهلاك بيانات الخدمة الذاتية والتعاون²

 ضِعف  

تحقيق عائد الاستثمار من قدرات الذكاء الاصطناعي عند الوثوق بالبيانات3
القدرات إستراتيجية البيانات 

صمم إستراتيجية بيانات تدعم إستراتيجية مؤسستك؛ بحيث تستفيد من البيانات في جميع حالات الاستخدام لديك، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتحليلات وسلاسل الكتل وغيرها من الاستخدامات الرقمية.

 صمِّم إستراتيجية بياناتك بنية البيانات

يمكنك أن تصبح مؤسسة قائمة على البيانات وتستفيد من بياناتك باستخدام بنية نسيج البيانات. حيث يمكنك تسهيل إمكانية وصول المستخدمين إلى البيانات الموثوقة والمناسبة في الوقت المناسب بغض النظر عن مكان وجودها، وبتكلفة منخفضة.

 تعرّف على المزيد تحديث البيانات  

انقل بياناتك إلى أي سحابة، بما في ذلك سحابات شركاء التطبيقات والبنى التحتية مثل IBM أو Adobe أو AWS أو Microsoft أو SAP أو Salesforce باستخدام مسرعات عمليات البيانات.

 تعرّف على المزيد الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة

عزز أعمالك باستخدام أحدث تطورات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والأتمتة التي من شأنها تعزيز دورة حياة علم البيانات كاملة - بدءًا من إعداد البيانات واستكشافها وحتى إنشاء النماذج ونشرها وإدارتها ومراقبتها.

 تعرّف على المزيد حوكمة الذكاء الاصطناعي

يعد وضع استراتيجية إدارة البيانات وحوكمة الذكاء الاصطناعي الصحيحة أمرًا ضروريًا منذ البداية. لا تقتصر حوكمة الذكاء الاصطناعي على الأفراد والعمليات فحسب، بل تشمل الأدوات التقنية التي تساعد على تفعيلها. IBM Consulting هي شريكك للتغلب على هذه التعقيدات. 

 تعرّف على المزيد
طريقة عملنا مسرعات البيانات الحديثة

يستخدم مستشارونا المسرعات الحديثة لعمليات البيانات التي من شأنها تعزيز خدمات تحويل البيانات التي نقدمها، ما يحقق القيمة في وقت أسرع بفضل الذكاء الاصطناعي والحكمة الجماعية في IBM وأفضل الممارسات في المجال. الأدوات جاهزة للنشر على أي بيئة محلية أو أي سحابة أو سحابة هجينة وتعمل في العديد من المجالات وعبر العديد من المناطق الجغرافية. يمكنك تحقيق القيمة في وقت أسرع وتحويل منظومة بياناتك في غضون أسابيع بدلاً من أشهر.

IBM Consulting Advantage

بفضل جهود IBM والشركاء التقنيين، تُعد IBM Consulting Advantage منصة خدمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح إمكانية الوصول السهل والمخصص إلى الأساليب الخاصة وأصول الذكاء الاصطناعي المخصصة والنماذج ومساعدي الذكاء الاصطناعي التوليدي القائمين على الأدوار. تعرّف على كيفية تطوير عملك باستخدام الذكاء الاصطناعي.

™IBM Garage

ابتكر الحلول، وأنشئها، واختبرها، وكررها، ووسّع نطاقها بسهولة باستخدام إطار العمل الشامل لممارسات التفكير التصميمي، والمرونة، وعمليات التطوير. تمكّن من تحقيق القيمة بشكل سريع واستخدم التقنيات المتقدمة من خلال الشراكة التي تم إنشاؤها مع فريقك ومجموعة متنوعة من خبراء IBM في الأعمال والتصميم والتقنية.

دراسات حالة
الابتكار في وزارة الدفاع البريطانية

وحّدت وزارة الدفاع البريطانية بياناتها المالية من خلال تطبيق ممارسات صارمة لإدارة البيانات، ونشرت أدوات تصور البيانات التي عززت الكفاءة التشغيلية وحسنت من اتخاذ القرارات.
التطلّع إلى تحقيق صافي انبعاثات صفري في Shell

لمساعدة العملاء على حل المشكلات المعقدة التي تتطلب بيانات من مصادر متنوعة، قررت Shell وIBM توفير حلول بيانات وحلول رقمية متكاملة عبر سلسلة التوريد في مجال التعدين.
الرابطة الوطنية لمجالس مهنة الصيدلة (NABP)

ساعدت IBM Consulting رابطة NABP على بناء منصة رقمية جديدة قائمة على تقنية "سلاسل الكتل" تتيح لمستخدميها تتبع جميع معاملات الأدوية الموصوفة طبيًا.

®Insight

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مفاضلة البيانات

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IBM وData and Trust Alliance

اقرأ عن كيفية تعاون IBM وData & Trust Alliance وغيرها للمشاركة في وضع معايير مصادر البيانات

أكاديمية الذكاء الاصطناعي: إدارة البيانات

استكشف سبب أهمية البيانات فائقة الجودة لنجاح استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي
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