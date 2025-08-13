الحكومة الاسكتلندية (SG)) مسؤولة عن تطوير السياسات والخطط التشريعية بالتعاون مع الوزراء. بصفتها عنصرًا أساسيًا في القطاع العام الاسكتلندي، ترعى الحكومة الاسكتلندية (SG) وتموّل العديد من الهيئات العامة المسؤولة عن تقديم الخدمات لسكان اسكتلندا البالغ عددهم خمسة ملايين نسمة.

للعمل بفعالية مع العديد من الهيئات العامة الأخرى، يجب أن تعمل SG بسلاسة خلف الكواليس. لم تكن هذه مهمة سهلة دائمًا، خاصة ي ظل التكنولوجيا المجزأة والقديمة.

واجهت إدارات الموارد البشرية (HR) والمالية في SG هذا الواقع. لقد استخدمت فرقهم لعقود نظامي Oracle E-Business منفصلين للمالية والمشتريات والموارد البشرية والرواتب. لم تواكب هذه الأنظمة القديمة النمو التنظيمي أو التغير التكنولوجي، مما ترك المستخدمين يعتمدون على جداول البيانات والحلول اليدوية لإنجاز عملهم.

كما صرح Brian Reid، مدير التحول المؤسسي: "لقد كانت حالة كلاسيكية لتقنية قديمة لم تعد تلبي احتياجات المؤسسة. بدلاً من أن تكون أنظمة مساعدة، كانت أنظمتنا تعيق الأشخاص عن العمل بكفاءة والحصول على الرؤى التي يحتاجون إليها. كما أنها جلبت الكثير من المخاطر التشغيلية. كانت المحافظة على كشوف الرواتب، على سبيل المثال، صعبة للغاية على منصتنا السابقة."

كان لدى SG طموح دائم لدمج المالية والموارد البشرية في منصة خدمات مشتركة لتوحيد العمليات، تقليل التكاليف، وتعزيز التجارب للموظفين الحكوميين والمواطنين على حد سواء.

يذكر Reid، "مع وجود أكثر من 30 هيئة عامة تعمل على الأنظمة القديمة، كانت الخدمة مشتركة بالفعل. لكن المنصة لم ترقَ قط إلى رؤية SG الأصلية للبيانات المشتركة، والعمليات المبسّطة، والوفورات المشتركة. طموحنا هو تنمية نموذج الخدمات المشتركة هذا والاستفادة منه حقًا لصالح موظفي القطاع العام وشعب اسكتلندا."