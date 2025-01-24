British Sugar هي المُعالج الوحيد لمحصول بنجر السكر في المملكة المتحدة وهي مساهم أساسي في صناعة الأغذية البريطانية لأكثر من 112 عامًا. تنتج الشركة أكثر من 50% من السكر في المملكة المتحدة، وتتمتع بتاريخ عريق في توفير السكر عالي الجودة للعملاء والمستهلكين حول العالم.

تحمل British Sugar في صميمها روح الابتكار وتسعى باستمرار لتطوير عملياتها والحفاظ على تنافسيتها في سوق السكر العالمية. لتحقيق قفزة نوعية في أعمالها، أصبح من الضروري الاستفادة من أحدث إمكانيات الرقمنة، مع مواجهة تحديات رئيسية، أبرزها توثيق المعرفة التنظيمية والتقنية المتراكمة.

في البداية، أرادت الشركة تغيير طريقة اتخاذ القرارات لتكون أكثر اعتمادًا على التحليل الدقيق والبيانات الفورية، وهي خطوة تسير بها العديد من المنظمات حاليًا. على الرغم من إدخال الأتمتة وتقنيات الجيل الرابع (4G) في العمليات، كانت بعض الإجراءات ما زالت تُنفذ يدويًا، مثل تحديد المعرفة القيمة وربط المعلومات المطلوبة لاتخاذ القرارات، مما كان يستهلك الوقت ويسبب الأخطاء ويفوت الفرص.

تقليديًا، كانت الشركة تعتمد في قراراتها غالبًا على خبرات وحدس ومعرفة الموظفين المتمرسين الذين عملوا في الشركة لعقود. وكانت هذه المعرفة التقنية تُنقل غالبًا من خلال برامج تدريبية وخبرات وتجارب مشتركة. وعلى الرغم من فعالية هذا النهج لأكثر من قرن، فإن تقنيات اليوم والتقاعد المرتقب للعديد من الموظفين أتاح فرصة للتغيير. وللحفاظ على مكانتها، احتاجت شركة British Sugar إلى تبني أطر عمل جديدة لتوثيق التجربة وتوسيع نطاق المعرفة عبر جميع البيانات، مما يمكّنها من التكيف والازدهار في سوق سريع التغير.

وعلاوة على ذلك، واجهت الشركة أيضًا تحديًا يتمثل في عزلة الأقسام، حيث كانت الفرق المختلفة تعمل بشكل مستقل، مما أدى إلى تكرار العمل وتباطؤ العمليات. أما فيما يتعلق بالأعطال الميكانيكية، فعلى الرغم من قلة الأعطال الميكانيكية وتباعدها، إلا أن الشركة أدركت أن الأعطال غير المخطط لها قد تؤثر سلبًا على الإنتاج. وللتخفيف من هذه المخاطر، نظرت شركة British Sugar في تنفيذ الصيانة التنبؤية. وأخيراً، ركزت الشركة على معالجة مشكلة تصاعد التكاليف التي تفاقمت بسبب التغيرات المناخية غير المنتظمة، مما أثر على إنتاج المحاصيل وكفاءة عمليات النقل.