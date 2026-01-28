وزارة الدفاع تطلق آفاق الابتكار من خلال التطبيقات والتحليلات المؤسسية
عندما نفكر في الدفاع الوطني، من الطبيعي التركيز على شجاعة أفراد القوات المسلحة وتفانيهم: توظف وزارة الدفاع (MoD) أكثر من 190,000 شخص في الجيش البريطاني، والبحرية الملكية، وسلاح الجو الملكي، والقيادة الإستراتيجية. ومع ذلك، يجب ألا ننسى الإسهامات الحيوية لموظفي وزارة الدفاع المدنيين البالغ عددهم 58,000 موظف، الذين يقدمون مجموعة واسعة من الخدمات الداعمة للمساعدة في الحفاظ على أمان الأمة.
مثل جميع المؤسسات الحديثة الكبرى، تعتمد وزارة الدفاع البريطانية على كفاءة مجموعة من خدمات الأعمال مثل الشؤون المالية والمشتريات والموارد البشرية. فبدلاً من أن تدير الوزارة والقوات المختلفة أقسامها الخاصة للمحاسبة والمشتريات والموارد البشرية، تعتمد وزارة الدفاع نموذج خدمات مركزية مشتركة، يتم تقديمه من خلال قسم خدمات الأعمال الدفاعية (DBS).
يتولى قسم خدمات الأعمال الدفاعية (DBS) مسؤولية تقديم هذه الخدمات بالكامل، بما في ذلك الموظفون الخبراء وعمليات الأعمال المصممة بشكل جيد والتقنية الداعمة لها. على مر السنين، ومع توسع نطاق اختصاص خدمات الأعمال الدفاعية، وُرِثت العديد من أنظمة تكنولوجيا المعلومات ومصادر البيانات المتباينة من وكالات مختلفة داخل وزارة الدفاع، والتي تراوحت ما بين التطبيقات وقواعد بيانات المؤسسات الكبيرة إلى الأدوات الصغيرة المصممة خصوصًا وجداول البيانات.
أصبحت إدارة هذا التعقيد وظيفة بدوام كامل بالنسبة إلى فريق خدمات الأعمال الدفعية، كما أن عبء الصيانة جعل من الصعب تقديم تحسينات في الخدمة. أرادت المنظمة التوجه نحو نموذج تشغيلي أكثر حداثة وكفاءة، وأدركت أن توحيد وتقريب مشهد تكنولوجيا المعلومات سيكون خطوة أولى حيوية — ما يساعد على خفض تكلفة الملكية، وتقليل الصيانة، والتخفيف من مخاطر الأعمال.
يوضح James Courtney-Holt، كبير مسؤولي المعلومات ورئيس قسم الشؤون المالية والتجارية في خدمات الأعمال الدفاعية :" تسعى خدمات الأعمال الدفاعية لتبسيط مشهد أنظمتها لعدة أسباب. حيث سيتيح لنا ذلك تحقيق الاستفادة القصوى من برمجيات Oracle وبرمجيات IBM Cognos الأساسية وتمكين الموارد. سيتيح ذلك لفريق خدمات الأعمال الدفاعية الداخلي تولي المسؤولية الكاملة عن دعم أنظمتنا وتغييرها. وسوف تجعلنا على أهبة الاستعداد للانتقال إلى الخدمات السحابية في المستقبل.
تساعد الخدمات المشتركة الأكثر ذكاءً وزارة الدفاع على دعم 190000 فرد من أفراد الخدمة في القوات المسلحة
تستبدل المنصة الجديدة 4 أنظمة قديمة بتطبيق مؤسسي واحد فقط
أطلقت خدمات الأعمال الدفاعية مبادرة كبرى متعددة السنوات لترشيد مشهد أنظمتها وتحقيق الكفاءات الجديدة. بفضل الدعم من IBM® Consulting وDeloitte، هدفت خدمات الأعمال الدفاعية إلى تحويل ثلاثة مجالات رئيسية في تكنولوجيا المعلومات لديها: التطبيقات المؤسسية التي تدعم عمليات التعاقد والشراء والتمويل (CP&F)؛ والأنظمة المالية التي تدعم عمليات التخطيط والميزانية والتنبؤ؛ وقواعد البيانات وأدوات التحليل التي توفر معلومات الإدارة (MI) للمستخدمين عبر وزارة الدفاع.
التعاقد والشراء والتمويل
لزيادة كفاءة عملياتها التجارية والمالية، قررت خدمات الأعمال الدفاعية استبدال عدد من الأنظمة المنفصلة بتطبيق واحد من حزمة Oracle eBusiness Suite، والذي من شأنه إدارة مهام سير العمل بالكامل من البداية إلى النهاية. على مدى أربعة إصدارات رئيسية، تعاون فريق مشترك من خدمات الأعمال الدفاعية وIBM وDeloitte وأقسام وزارة الدفاع الأخرى معًا بشكل وثيق لتنفيذ دورة سلسة من الشراء إلى الدفع في النظام الجديد، ثم تعزيزها بوظائف إضافية لإدارة العقود والتكامل مع السوق الإلكترونية الحكومية (GeM) — كتالوج موردين جديد يتم اعتماده في العديد من الإدارات الحكومية في المملكة المتحدة.
من خلال الانتقال إلى نظام موحد لعمليات التعاقد والشراء والتمويل، تمكنت خدمات الأعمال الدفاعية من إيقاف ثلاثة من منصات تخطيط موارد المؤسسات الحالية لديها، بالإضافة إلى عدد من الأنظمة المساعدة الأصغر والعمليات اليدوية. وقد أدى هذا إلى تبسيط صيانة النظام بشكل أساسي وخفض التكاليف التشغيلية، مع منح موظفي خدمات الأعمال الدفاعية مزيدًا من الوقت للتركيز على تحسين جودة الخدمة وتطوير ميزات جديدة. كما أتاح المشروع فرصة لتنقية البيانات، ما أدى إلى تحسن كبير في جودة البيانات ومنح صانعي القرار ثقة أكبر في النظام.
عمليات التخطيط والميزانية والتنبؤ
قبل عدة سنوات، استبدلت خدمات الأعمال الدفاعية نظام تخطيط الأعمال الذي وصل إلى نهاية عمره الافتراضي بمنصة جديدة تعتمد على برمجيات IBM. منذ ذلك الحين، أكملت فرق خدمات الأعمال الدفاعية وIBM عدة ترقيات لتعزيز الوظائف، بما في ذلك ترقية حديثة إلى أحدث إصدار من برنامج IBM® Planning Analytics. يدعم حل عمليات التخطيط والميزانية والتنبؤ الآن كلاً من الإدارة الميزانية والتنبؤات للسنة المالية الحالية، بالإضافة إلى دورة الميزانية السنوية بأفق زمني يمتد لعشر سنوات للتخطيط طويل الأمد.
بالإضافة إلى بيانات الخطط والتوقعات، يتضمن النظام أيضًا البيانات المالية الحالية، ما يمكّن المستخدمين من تحليل الفروق بين النتائج المتوقعة والفعلية. توفر خدمات الأعمال الدفاعية إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الأدوات لمساعدة المستخدمين على مستويات مختلفة من المؤسسة على التفاعل مع هذه البيانات — بدءًا من مهام سير العمل التي تساعد مديري الأقسام على تقديم ببيانات الميزانية وصولاً إلى أدوات التحليل القوية المتكاملة في الجداول الحسابية المخصصة للمستخدمين المحترفين في الفريق المالي.
معلومات الإدارة
بالتوازي مع هذه المشاريع، أنشأت خدمات الأعمال الدفاعية أيضًا مستودع بيانات مركزيًا للمعلومات الإدارية، حيث تستمد البيانات من عمليات المحاسبة وأنظمة التعاقد والشراء والتمويل بالإضافة إلى أنظمة عمليات التخطيط والميزانية والتنبؤ وعدة مصادر بيانات أخرى.
باستخدام حل IBM Cognos® Analytics، يمكن للمستخدمين الوصول إلى المعلومات المالية والتشغيلية وتصوُّرها، بالإضافة إلى إنشاء تقارير تلقائيًا على بيانات متعددة الوظائف. كما تسهم المنصة في إزالة الحواجز بين مصادر البيانات، وتقلل الحاجة إلى إعداد التقارير يدويًا باستخدام الجداول — ما يوفر ساعات من العمل للمحللين في مختلف أقسام الوزارة.
يزداد اعتماد صنّاع القرار في وزارة الدفاع على مستودع البيانات لتوفير بيانات خاضعة لرقابة صارمة ومن مصادر ذات حوكمة جيدة. ويقلل ذلك من حاجة الإدارات إلى الاحتفاظ بأرقامها الخاصة، كما يساعد على ضمان اتخاذ القرارات استنادًا إلى معلومات دقيقة ومتسقة.
يوضح Courtney-Holt قائلاً: "إننا نتطلع إلى توسيع قدراتنا في مجال التحليلات المالية والتجارية. وخلال الاثني عشر شهرًا القادمة، سنكون قد وسعنا مستودع البيانات ليشمل بيانات الموارد البشرية وكشوف المرتبات وبيانات المشاريع. نحن نسعى أيضًا لمشاركة البيانات مع أنظمة معلومات دفاعية أخرى عبر واجهات برمجة التطبيقات بحيث يتم استهلاك بيانات خدمات الأعمال الدفاعية في نهاية المطاف من مستودعنا "كمصدر وحيد للحقيقة".
حدثت أحدث مراحل مبادرة التحول في خدمات الأعمال الدفاعية خلال أزمة كوفيد-19. خلال فترة الإغلاق الأولى في المملكة المتحدة، اضطر فريق المشروع بأكمله إلى التحول إلى العمل من المنزل، ما خلق تحديات حول الوصول إلى الأنظمة. ومع ذلك، وبفضل مرونة وتفاني فريق خدمات الأعمال الدفاعية وIBM وDeloitte المشترك، لم يفقد المشروع زخمه أبدًا. واصلت خدمات الأعمال الدفاعية تحقيق أهداف الأداء الرئيسية لها وتسليم كل إصدار من البرامج والوظائف الجديدة في الوقت المحدد.
يوضح Courtney-Holt قائلاً: "لقد كانت العلاقة بين خدمات الأعمال الدفاعية وفريق IBM مهمة حقًا في نجاحنا. وحتى عندما كنا نعمل على أساس كل مشروع على حدة، فإننا لم نغفل أبدًا عن الأهداف الأوسع وطويلة الأمد التي نحاول تحقيقها. واستخدمنا أسلوب العمل المشترك لضمان أن تؤدي موارد خدمات الأعمال الدفاعية دورًا كاملاً في التغييرات التي حققناها. ويسعدني أن كلاً من خدمات الأعمال الدفاعية وIBM قد نجحا في إدارة هذه العلاقة كشراكة إستراتيجية."
بالإضافة إلى التوفير الكبير في تكاليف إدارة تكنولوجيا المعلومات وصيانتها، شملت النتائج تحسينات في أداء النظام وتوافره، مع الإبلاغ عن عدد أقل من الحوادث وانخفاض في فترات التوقف غير المخطط لها. تعني الزيادة في الاستقرار أن موظفي خدمات الأعمال الدفاعية يمكنهم قضاء وقت أقل في إصلاح مشكلات تكنولوجيا المعلومات ووقت أطول في تحسين الخدمات الحالية وتطوير ميزات جديدة.
يوضح Courtney-Holt قائلاً: "لقد كنا في الماضي مذنبين بالسعي إلى التغيير على حساب استدامة أنظمتنا على المدى الطويل لأنظمتنا"، "فالتحول إلى نهج "التحديث المستمر" مع ترقية الأنظمة بشكل دوري والتركيز على استغلال خصائص البرمجيات التجارية الجاهزة، سيوفر أساسًا أكثر صلابة لعملائنا للاستفادة منها، كما سيحقق أقصى استفادة من الاستثمارات التي قمنا بها في أنظمتنا الرئيسية مثل Oracle وCognos."
تُعد وزارة الدفاع رابط خارجي واحدة من أكبر وأهم الإدارات التابعة لحكومة المملكة المتحدة، حيث يعمل بها أكثر من 190,000 من أفراد القوات المسلحة و58,000 موظف مدني. ودورها هو الحفاظ على أمن الأمة وازدهارها والحفاظ على انتشارها ونفوذها العالمي من خلال حماية مواطني المملكة المتحدة وأقاليمها وقيمها ومصالحها في الداخل والخارج.
