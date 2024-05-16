تُعَد الفرص التي يقدِّمها الذكاء الاصطناعي للأعمال هائلة، ولكن لم يتم استغلالها بعد. يؤكِّد 72% من أفضل الرؤساء التنفيذيين أن الميزة التنافسية تعتمد على من يمتلك الذكاء الاصطناعي التوليدي الأكثر تقدمًا، ولكن 38% فقط يقولون إن مؤسساتهم تمتلك الخبرة الداخلية لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الابتكار.1

تخيل الآن أن لديك حليفًا قويًا يجمع بين عمق الخبرة البشرية وأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لمواجهة أصعب تحديات الأعمال بشكل أسرع وأكثر كفاءة، هذا بالضبط ما يقدِّمه مستشارو IBM المدعومون بمنصة IBM Consulting Advantage. ومن خلال فهم الضغوط الكبيرة التي يواجهها قادة الأعمال والتكنولوجيا في الوقت الحالي، وخاصةً أولئك الذين يشعرون بالضغط بسبب محدودية الموارد، تأتي IBM Consulting Advantage باعتبارها عامل تغيير رئيسيًّا لتقديم نهج استشاري قائم على الأدلة والعلم. ومن خلال تزويد 160,000 مستشار من المستشارين الخبراء لدينا في جميع أنحاء العالم بمساعدي ذكاء اصطناعي متخصصين حسب الدور والمجال، تساعد IBM Consulting Advantage على تحقيق رؤى أعمق وكفاءة محسَّنة مقارنةً بأساليب الاستشارات التقليدية.

يقول 86% من المشترين في مجال الاستشارات إنهم يبحثون دومًا عن الخدمات التي تتضمن الذكاء الاصطناعي والأصول التقنية. ومن خلال الاستفادة من الأصول التقنية المُعدة مسبقًا والمصممة حسب القطاع والمجال من IBM والشركاء الرائدين في القطاع، نساعد على تسريع وقت الوصول إلى القيمة باستخدام حلول مبتكرة تُحدِث فارقًا. هل تشعر بالقلق بشأن تلبية الضغوط الزمنية والنتائج التي يتطلبها السوق الحالي، لكنك لا تعتقد أن لديك الموارد أو الرؤية اللازمة لتحقيق ذلك؟ مستشارو IBM المدعومون بمنصة IBM Consulting Advantage جاهزون لتحويل أفكارك إلى واقع ملموس بسرعة وكفاءة تفوق أي تجربة سابقة لك مع طرق الاستشارة الأخرى.