تُعَد الفرص التي يقدِّمها الذكاء الاصطناعي للأعمال هائلة، ولكن لم يتم استغلالها بعد. يؤكِّد 72% من أفضل الرؤساء التنفيذيين أن الميزة التنافسية تعتمد على من يمتلك الذكاء الاصطناعي التوليدي الأكثر تقدمًا، ولكن 38% فقط يقولون إن مؤسساتهم تمتلك الخبرة الداخلية لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الابتكار.1
تخيل الآن أن لديك حليفًا قويًا يجمع بين عمق الخبرة البشرية وأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لمواجهة أصعب تحديات الأعمال بشكل أسرع وأكثر كفاءة، هذا بالضبط ما يقدِّمه مستشارو IBM المدعومون بمنصة IBM Consulting Advantage. ومن خلال فهم الضغوط الكبيرة التي يواجهها قادة الأعمال والتكنولوجيا في الوقت الحالي، وخاصةً أولئك الذين يشعرون بالضغط بسبب محدودية الموارد، تأتي IBM Consulting Advantage باعتبارها عامل تغيير رئيسيًّا لتقديم نهج استشاري قائم على الأدلة والعلم. ومن خلال تزويد 160,000 مستشار من المستشارين الخبراء لدينا في جميع أنحاء العالم بمساعدي ذكاء اصطناعي متخصصين حسب الدور والمجال، تساعد IBM Consulting Advantage على تحقيق رؤى أعمق وكفاءة محسَّنة مقارنةً بأساليب الاستشارات التقليدية.
يقول 86% من المشترين في مجال الاستشارات إنهم يبحثون دومًا عن الخدمات التي تتضمن الذكاء الاصطناعي والأصول التقنية. ومن خلال الاستفادة من الأصول التقنية المُعدة مسبقًا والمصممة حسب القطاع والمجال من IBM والشركاء الرائدين في القطاع، نساعد على تسريع وقت الوصول إلى القيمة باستخدام حلول مبتكرة تُحدِث فارقًا. هل تشعر بالقلق بشأن تلبية الضغوط الزمنية والنتائج التي يتطلبها السوق الحالي، لكنك لا تعتقد أن لديك الموارد أو الرؤية اللازمة لتحقيق ذلك؟ مستشارو IBM المدعومون بمنصة IBM Consulting Advantage جاهزون لتحويل أفكارك إلى واقع ملموس بسرعة وكفاءة تفوق أي تجربة سابقة لك مع طرق الاستشارة الأخرى.
تقدم IBM نموذج Granite 3.0: نماذج الذكاء الاصطناعي عالية الأداء المصممة للأعمال
شركة IBM تقدِّم خدمة "IBM Consulting Advantage"
شهدت الفِرَق تحسينات بنسبة تصل إلى 50% في مهام متعددة عبر دورة حياة تطوير البرمجيات.2
تُسهم الاستفادة من IBM Consulting Advantage مع نموذج التفاعل IBM Garage في تغيير أساليب العمل بشكل أسرع باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.3
تزداد خبراتنا البشرية بشكل متسارع بفضل الوكلاء والمساعدين المدعومين بالذكاء الاصطناعي التوليدي، والمبنيين على تكاملات عبر نظام الشركاء مع مساعدين متعددين، ومتعددة الأنماط، ومتعددة النماذج. سواء أكان ذلك من خلال إنشاء شخصيات أكثر قوة، أو بناء حالات عمل أكثر دقة، أو الانتقال من قصة المستخدم إلى التعليمات البرمجية في دقائق بدلاً من أيام، فإن الربط بين العمال البشريين والرقميين يعني تحقيق قيمة أكبر، بسرعة أكبر.
تشمل IBM Consulting Advantage تطبيقات ذكاء اصطناعي جاهزة للتنفيذ تدعم دورة الابتكار الكاملة، مثل الاستشارات، وبناء التقنيات ودمجها، وعمليات الأعمال (المُدارة أو المملوكة للعميل). تُتيح الأصول التقنية، المُعدة مسبقًا حسب القطاع والمجال على منصة عالمية، لمستشاري IBM بناء حلول معقدة بشكل أسرع وعلى نطاق واسع وتسليمها.
صُمِّمت Consulting Advantage لتتكامل بسهولة مع أحدث التقنيات والنماذج من IBM والشركاء الاستراتيجيين، ما يسهِّل زيادة عائد الاستثمار مع تمكين الابتكار من خلال نظام بنائي قوي.
سواء في العمليات التي نديرها للعملاء أو في عمليات التحويل التي لديهم، نقدِّم أصولاً مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد على تحسين التدفق النقدي وخفض التكلفة من خلال اكتساب المزيد من المعارف أو تسريع العمليات المالية الحساسة، ومنها عمليات "من المصدر إلى الدفع" والتحصيل.
يقدِّم لك مساعدو الذكاء الاصطناعي وأصوله المساعدة على إنشاء محتوى مخصص للغاية يتماشى مع هوية علامتك التجارية وأسلوبها ويقلِّل من الأعمال الروتينية لتحرير الفِرَق الإبداعية للقيام بالمزيد من المهام التي يحبونها. يتم تدريب مساعدي الذكاء الاصطناعي على التعامل مع أنظمة الشركاء، مثل Adobe Experience Manager، مثل التوصية بالبيانات الوصفية لتحسين محركات البحث، وأتمتة تأليف المحتوى، وتبسيط عمليات الاختبار والنشر.
تحقيق قدر أكبر من الكفاءة والمرونة وخفة الحركة في البصمة التقنية. يدعمنا مساعدو الذكاء الاصطناعي وأصول التعليمات البرمجية الجاهزة للنشر على تسريع الوقت المناسب للقيمة عبر مشهد تكنولوجيا المعلومات بالكامل — بدءًا من تحسين تحليل البطاقات وفرزها وإيجاد الحلول ووصولاً إلى تطوير المنصات القديمة بشكل أسرع وحتى تحديث التطبيقات والعمليات.
تعمل مسرِّعات البيانات الحديثة المتخصصة على إعداد بياناتك للذكاء الاصطناعي بشكل أسرع عن طريق تبسيط عملية ترحيل الأنظمة التحليلية المعقدة من المنصات القديمة إلى المنصات الحديثة. ونحن نستخدم هذه الأدوات لمعالجة التحديات المعقدة الخاصة باكتشاف البيانات وأتمتة تحويل التعليمات البرمجية والمساعدة الذكية طوال عملية ترحيل البيانات بأكملها حتى تتمكن من تحقيق قيمة الذكاء الاصطناعي عبر مؤسستك.
تساعدنا أدوات الذكاء الاصطناعي في بناء بيئة أكثر أمانًا، بما في ذلك إدارة قدرات كشف التهديدات في البيئات الهجينة المعقدة متعددة السحابة من خلال تحليل المنطق في المعلومات الأمنية وإدارة الأحداث (SIEM) واكتشاف نقاط النهاية والاستجابة لها (EDR) وجدران الحماية لتقديم توصيات التحسين.
خطِّط لرحلة سحابية هجينة أسرع وأكثر كفاءة من حيث التكلفة، مدعومة من خبراء مزوَّدين بأدوات تسريع سحابية مصممة خصيصًا للغرض تشمل برمجيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومساعدين، ووكلاء، وعمليات أتمتة، ومجموعات بدء قطاعية تدعم الاستشارات، والترحيل، والتحديث، وإنشاء تطبيقات جديدة.
استكشف كيف يوظف الاستشاريون الحقيقيون IBM Consulting Advantage في العمل لصالح العملاء كل يوم.
تعرّف على كيفية تحقيق شركة الاتصالات الفرنسية Bouygues Telecom الابتكار السريع من خلال توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي على AWS.
تعرّف على كيفية مواصلة IBM و Wimbledon لشراكتهما في الابتكار لتزويد المشجعين برؤى مستمدة من الذكاء الاصطناعي وتجارب رقمية عالمية المستوى.
تعرّف على كيف استخدمت شركة Wintershall Dea التي يقع مقرها في ألمانيا IBM AI@Scale للاستعانة بعلم البيانات من أجل سرعة الحصول على المعارف والابتكار.
اكتشف قيمة تحليلات البيانات واستفد من الذكاء الاصطناعي لتقديم تجارب مخصصة في الوقت الفعلي لعملائك باستخدام منصة Adobe Experience Platform.
باعتبارها شريكًا استشاريًا رئيسيًا لدى AWS، تساعد IBM في تحديث وتوسيع نطاق مراكز الاتصال المدعومة بمنصة Amazon Connect ودمج حلول الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (ML) والأتمتة على AWS Cloud.
توفر شركة IBM الخبرات وإطار العمل ومجموعة الأدوات اللازمة لإنشاء خارطة طريق لاستخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات والتعلم الآلي على نطاق واسع، وكذلك إعادة ابتكار عمليات الأعمال باستخدام مسارات عمل ذكية، وكل ذلك مدمج في Microsoft Azure.
تمكّن من تحديد أساليب التحول الرقمي وتنفيذه باستخدام SAP. وتمكّن أيضًا من نشر عمليات سير العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تعمل على أتمتة الإجراءات الأساسية.
أطلق العنان للابتكار مع شركة Salesforce تمكّن من الدمج بسلاسة بين Salesforce Einstein وIBM Watson لتنفيذ تجارب الذكاء الاصطناعي على مستوى أعمالك.
تمتلك IBM Consulting خبراء ماهرين في منصة watsonx للذكاء الاصطناعي والبيانات الجاهزة للمؤسسات والتي تم تصميمها لزيادة تأثير الذكاء الاصطناعي على أعمالك.
تجمع خدمات الذكاء الاصطناعي الاستشارية من IBM بين خبراتنا العميقة وخبراتنا في هذا المجال وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من أجل الارتقاء بقدرات فريقك وليس استبداله.
قم بإعادة التفكير في الكفاءات والعمليات وتصميم وتسلسل سير العمل عبر أعمالك مع نظام IBM البيئي الكامل من المواهب والملكية الفكرية والشراكات.
تصور تجارب أكثر ذكاءً وتصميمها وتقديمها عبر مراحل دورة حياة العميل والتي تجذب ولاء العملاء وثقتهم.
عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي للأعمال، تمتلك IBM Consulting الخبرة والشراكات اللازمة لمساعدتك على التفكير الطَّموح، والتحرك بسرعة، والابتكار على نحو مسؤول؛ كي تتمكن من التعامل مع مستقبل الذكاء الاصطناعي بثقة. تواصَل معنا اليوم لنبني معًا طرقًا جديدة لتنفيذ الأعمال.
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