الإعلان عن IBM Db2 Developer Extension for VS Code

يدمج IBM Db2 Developer Extension for VS Code سير عمل Db2 في VS Code، حتى يتمكن المطورون من البقاء في حالة تركيز والانتقال من مرحلة الإعداد إلى الاستعلام الأول بشكل أسرع.
يسرنا أن نعلن أن IBM Db2 Developer Extension for Visual Studio (VS) Code، الذي صدر في 19 فبراير 2026، قد أصبح متاحًا الآن بشكل عام.
يعمل المطورون في بيئة VS Code، ولكن تطوير Db2 غالبًا ما يتطلب الانتقال بين الأدوات لإعداد الاتصالات، واستعراض الكائنات، وكتابة SQL، وتنفيذ الاستعلامات، ومشاركة النتائج. يدمج IBM Db2 Developer Extension for VS Code سير عمل Db2 في VS Code، حتى يتمكن المطورون من البقاء في حالة تركيز والانتقال من مرحلة الإعداد إلى الاستعلام الأول بشكل أسرع.
تعمل الميزة الإضافية على تبسيط سير العمل الرئيسية لتحقيق نتائج أسرع: الاتصال، والاستكشاف، والكتابة، والتشغيل، والتصدير، كل ذلك في VS Code.
1. بدء استخدام Db2 Community Edition بشكل أسرع
يمكن للمطورين إنشاء مثيل لإصدار Db2 Community Edition والبدء في إجراء الاستعلامات على قاعدة بيانات نموذجية جاهزة للاستخدام وقاعدة بيانات مستخدم حديثة الإنشاء. يساعد ذلك على تقصير فترة الإعداد ويسهل وضع النماذج الأولية محليًا قبل الاتصال بالبيئات المشتركة.
2. اتصالات بسيطة وقابلة للتكرار
إنشاء وإدارة ملفات تعريف الاتصال حتى يتمكن المطورون من الاتصال بمثيلات Db2 بشكل مستمر عبر المشاريع والبيئات المختلفة. وهذا يقلل من مشكلات الإعداد ويسهل التنقل بين قواعد بيانات التطوير والاختبار والإنتاج حسب الحاجة.
3. استكشاف الكائنات داخل VS Code
تصفح كائنات قاعدة بيانات Db2 والتفاعل معها مباشرةً في المحرر. يساعد الاكتشاف الأسرع للمخططات والكائنات المطورين على تطوير تطبيقات موزعة بشكل أكثر فعالية ويقلل من الوقت المستغرق في تبديل السياق أو البحث عن الجدول أو طريقة العرض المناسبة.
4. كتابة استعلامات SQL بشكل أكثر كفاءة
إنشاء استعلامات SQL بمساعدة المحرر المصمم للتطوير اليومي: إكمال التعليمات البرمجية، والمساعدة في التوقيع، والتحقق من بناء الجمل، والتظليل. الهدف هو تقليل الأخطاء التي يمكن تجنبها وتسريع الدورات في أثناء كتابة الاستعلامات وتنقيحها.
5. تنفيذ استعلامات SQL واستخدام النتائج على الفور
تنفيذ استعلامات SQL، ومراجعة النتائج، وتصدير مجموعات النتائج لمشاركة النتائج أو الانتقال إلى الخطوة التالية من عملية التطوير. وهذا يدعم دورة أكثر تكاملاً من الكتابة والتشغيل والتنقيح في مساحة العمل نفسها التي ينفذ فيها المطورون البرمجة بالفعل.
يسهل Db2 Developer Extension for VS Code الاتصال بين المطورين وDb2، واستكشاف كائنات قواعد البيانات، وتحديث استعلامات SQL داخل المحرر. ويجمع بين التدفق اليومي للتطوير وأساس Db2 الموثوق حتى تتمكن الفرق من التقدم بسرعة في أثناء التطوير، مع البقاء متوافقة مع الأمان والحوكمة والموثوقية المطلوبة لأحمال التشغيل الحساسة.
توجد العديد من الطرق لتجربة هذا الفارق مباشرة: تفضل بزيارة Visual Code Marketplace وحمل IBM Db2 Developer Extension؛ ثم أنشئ مثيلاً لإصدار Db2 Community Edition أو اتصل بقاعدة بيانات Db2 متاحة؛ ثم ابدأ باستكشاف الكائنات وتنفيذ استعلامات SQL مباشرة في VS Code؛ أو استكشف وثائق Db2 للاطلاع على أدلة النشر والمزايا، بما في ذلك التعليمات والنصوص البرمجية وإعدادات البيئة