تقديم IBM Db2 Serverless: قاعدة بيانات بدون خادم للمطورين والوكلاء

نحن متحمسون للإعلان عن المعاينة التقنية لخدمة IBM Db2 Serverless، وهي خدمة قواعد بيانات مدارة بالكامل تعتمد على السحابة الأصلية، تسهل إنشاء وربط وتوسيع قواعد البيانات دون الحاجة لإدارة البنية التحتية. يجلب محرك IBM Db2 الذي تثق به المؤسسات بالفعل إلى نموذج بدون خادم بالكامل، مع الخدمة الذاتية، والأمان من فئة المؤسسات، ومقياس مرن لا يتطلب تخطيطاً مسبقا للقدرات.

مع قيام المزيد من التطبيقات ووكلاء الذكاء الاصطناعي بإنشاء وتشغيل قواعد البيانات بأنفسهم، فإنهم بحاجة إلى قاعدة بيانات تستجيب بنفس سرعتهم ولا تجعلهم ينتظرون التوافر أو التوسع. يلبي Db2 Serverless هذه الحاجة دون فرض أي مقايضة. يحصل الوكلاء والمطورون على سرعة بدون خادم على محرك مثبت عبر أحمال تشغيل المهام الحساسة، مع الأمان وسلامة البيانات والموثوقية التي تتطلبها تلك الأحمال. يقوم الوكلاء بإنشاء وإدارة قواعد البيانات في التعليمات البرمجية من خلال واجهات REST و MCP، ويوفر التفرع القائم على اللقطات نسخًا معزولة من الإنتاج للتطوير والاختبار.