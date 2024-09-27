IBM Db2 Database

النشر والتطوير والتشغيل على قاعدة بيانات السحابة الأصلية التي يمكن للجميع الوصول إليها في كل مكان
IBM Db2 هي قاعدة بيانات سحابة أصلية تتمتع بعقود من الخبرة. السمات الرئيسية تشتمل على ما يلي:
تدعم أحمال التشغيل المتعلقة بالمعاملات والتحليلية المختلطة، مما يوفر منصة موحدة لمسؤولي قواعد البيانات (DBA) ومهندسي المؤسسات والمطورين لتشغيل التطبيقات وتخزين البيانات والاستعلام عنها وتبسيط التطوير. امنح تطبيقاتك أمنًا وأداءً مرتفع ومرونة، بغض النظر عن حجم المعاملات أو تعقيدها.
بث الويب لمدة يوم حول Amazon RDS for Db2
تحكم في تكاليف قاعدة بياناتك من خلال بنية تحتية للسحابة الأصلية مثبتة على حوسبة وتخزين قابلين للتوسع. توسيع النطاق بسلاسة لتلبية متطلبات التطبيقات والمستخدمين.
يتيح توافق Db2 الأصلي مع Oracle ترحيلاً سلسًا بحيث يمكنك البدء بسرعة في الاستمتاع برسوم الترخيص وتكاليف البنية التحتية المخفضة، وأداء أفضل بنسبة 30% وكفاءة تشغيلية.
حقِّق الاستمرارية وتجنب الانقطاعات المتعلقة بالبيانات من خلال التعافي من الكوارث عبر عدة مناطق والتوفُّر المستمر بنسبة 99.999% والذي يعمل في أي مكان، عندما تحتاج إليه.
احتفظ ببياناتك مشفرة ومخفية ومحمية عبر البيئات الهجينة والمحلية والسحابية مع الخبرة والابتكار في Db2.
ربط البيانات بسلاسة، من قاعدة بيانات Db2 التي تستخدمها، بـ IBM Db2 Warehouse و IBM watsonx.data للتحليلات وأحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي، مما يوفر الوقت والتكاليف التي يتم إنفاقها على الموارد الإضافية ومجموعات المهارات.
تبسيط إدارة وصيانة قاعدة البيانات باستخدام Db2 ، والتي يتم نشرها كخدمة مُدارة بالكامل على IBM Cloud وAmazon RDS، أو كحاوية Kubernetes ذات مشغلين مضمّنين، أو كبنية تحتية كخدمة.
يمكن لمهندسي المؤسسات ومسؤولي قواعد البيانات والمطورين استخدام محرك سحابة أصلي واحد للجيل التالي من البيانات والتطبيقات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي.
ابدأ باستخدام IBM Db2 Community Edition دون أي تكلفة أو جرب Db2 على السحابة مجانًا.