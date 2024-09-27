IBM Db2 Database

IBM Db2 هي قاعدة بيانات سحابة أصلية تتمتع بعقود من الخبرة. السمات الرئيسية تشتمل على ما يلي:



أمن وإدارة البيانات

معاملات بزمن انتقال قصير.

التوفُّر المستمر لتحليلات بيانات المهام الحساسة والتطبيقات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي.

تدعم أحمال التشغيل المتعلقة بالمعاملات والتحليلية المختلطة، مما يوفر منصة موحدة لمسؤولي قواعد البيانات (DBA) ومهندسي المؤسسات والمطورين لتشغيل التطبيقات وتخزين البيانات والاستعلام عنها وتبسيط التطوير. امنح تطبيقاتك أمنًا وأداءً مرتفع ومرونة، بغض النظر عن حجم المعاملات أو تعقيدها.