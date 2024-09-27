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IBM Db2 Database

النشر والتطوير والتشغيل على قاعدة بيانات السحابة الأصلية التي يمكن للجميع الوصول إليها في كل مكان

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قاعدة بيانات السحابة الأصلية التي تعمل دائمًا

IBM Db2 هي قاعدة بيانات سحابة أصلية تتمتع بعقود من الخبرة. السمات الرئيسية تشتمل على ما يلي:

  • أمن وإدارة البيانات
  • معاملات بزمن انتقال قصير.
  • التوفُّر المستمر لتحليلات بيانات المهام الحساسة والتطبيقات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي.

تدعم أحمال التشغيل المتعلقة بالمعاملات والتحليلية المختلطة، مما يوفر منصة موحدة لمسؤولي قواعد البيانات (DBA) ومهندسي المؤسسات والمطورين لتشغيل التطبيقات وتخزين البيانات والاستعلام عنها وتبسيط التطوير. امنح تطبيقاتك أمنًا وأداءً مرتفع ومرونة، بغض النظر عن حجم المعاملات أو تعقيدها.

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المزايا تحكّم في تكاليفك

تحكم في تكاليف قاعدة بياناتك من خلال بنية تحتية للسحابة الأصلية مثبتة على حوسبة وتخزين قابلين للتوسع. توسيع النطاق بسلاسة لتلبية متطلبات التطبيقات والمستخدمين.

 الترحيل السهل من Oracle إلى Db2

يتيح توافق Db2 الأصلي مع Oracle ترحيلاً سلسًا بحيث يمكنك البدء بسرعة في الاستمتاع برسوم الترخيص وتكاليف البنية التحتية المخفضة، وأداء أفضل بنسبة 30% وكفاءة تشغيلية.

 استمتع بالتوفُّر المستمر

حقِّق الاستمرارية وتجنب الانقطاعات المتعلقة بالبيانات من خلال التعافي من الكوارث عبر عدة مناطق والتوفُّر المستمر بنسبة 99.999% والذي يعمل في أي مكان، عندما تحتاج إليه.

 حافظ على بياناتك آمنة

احتفظ ببياناتك مشفرة ومخفية ومحمية عبر البيئات الهجينة والمحلية والسحابية مع الخبرة والابتكار في Db2.

 استمتع باقتصاديات المهارات واتساع النطاقات

ربط البيانات بسلاسة، من قاعدة بيانات Db2 التي تستخدمها، بـ IBM Db2 Warehouse و IBM watsonx.data للتحليلات وأحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي، مما يوفر الوقت والتكاليف التي يتم إنفاقها على الموارد الإضافية ومجموعات المهارات.

 بناء المزيد وإدارة أقل

تبسيط إدارة وصيانة قاعدة البيانات باستخدام Db2 ، والتي يتم نشرها كخدمة مُدارة بالكامل على IBM Cloud وAmazon RDS، أو كحاوية Kubernetes ذات مشغلين مضمّنين، أو كبنية تحتية كخدمة.

المزايا

يمكن لمهندسي المؤسسات ومسؤولي قواعد البيانات والمطورين استخدام محرك سحابة أصلي واحد للجيل التالي من البيانات والتطبيقات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي. 

    توفُّر دائم وتعافي من الكوارث عزز استمرارية الأعمال وتجنب فترة التعطل غير المخطط لها باستخدام IBM Db2 pureScale وتوفّره المستمر والذي يتم تشغيله محليًا وعلى AWS. نحن نقدم المرونة، ليس فقط لتكرار مجموعة إلى منطقة أخرى، ولكن لاختيار ما يتم تكراره ونشره في أي مكان. استكشف IBM Db2 pureScale on AWS
    الأمن والحوكمة القائمة على البيانات حماية البيانات أثناء الحركة والسكون، ومراقبة السلوكيات غير المعروفة وكشفها، والمساعدة في ضمان خصوصية بياناتك باستخدام قدرات الحوكمة والأمن الشاملة من Db2. استكشف وحدة التحكم في إدارة قاعدة البيانات
    استيعاب وتخزين كل أنواع البيانات والاستعلام عنها دعم البيانات الجديدة والتحليلات وحالات استخدام الذكاء الاصطناعي مع دعم البيانات بتنسيقات XML و JSON والبيانات النصية والمكانية في قاعدة بيانات واحدة متعددة النماذج. تطوير تطبيقات جديدة مع دعم Java و .Net و Ruby و Python و R و Perl و C و C++ و pureXML® و XQuery و Mongo و FLWOR Expression و JSON. استكشف مركز المطورين
    أداء رائد على مستوى المجال إتاحة استرجاع البيانات بشكل أسرع واستخدام تطبيقات عالية الأداء إلى جانب ضغط هو الأفضل في فئته، وحوسبة وتخزين قابلين للتوسع، وتحسين استعلامات قائمة على التعلم الآلي لدعم جميع احتياجات أحمال التشغيل لديك. اقرأ دراسة الحالة
    نشر وربط التطبيقات والخدمات على مستوى السحابة الهجينة اكتسب مرونة من خلال اختيار النشر، سواء كان بنظام SaaS مُدارًا بالكامل على IBM Cloud و Amazon RDS، أو هجينًا أو محليًا. قم بتوصيل تطبيقاتك المستندة إلى الويب والهاتف المحمول والسحابة ببيانات Db2 من خلال مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات RESTful APIs القابلة للتوسيع والسلسة، والمدمجة بالكامل في مرفق البيانات الموزعة (DDF) في Db2. استكشف Amazon RDS for Db2
    محرك واحد لجميع أحمال التشغيل تتيح Db2 إمكانية تشغيل العديد من أحمال التشغيل عالية الأداء للمهام الحساسة (المتعلقة بالمعاملات والتحليلات والتشغيل) والتي يتم تشغيلها على قاعدة البيانات نفسها. يمكن لقاعدة بيانات Db2 أيضًا تغذية البيانات إلى Db2 Warehouse و watsonx.data للحصول على معارف جديدة وذكاء اصطناعي يضم بيانات موثوقة. اقرأ مخطط المعلومات البياني

    حالات الاستخدام

    تحديث تطبيقات المهام الحساسة تحديث البيانات وتطبيقات الويب والأجهزة المحمولة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي مع زمن انتقال قصير، وتوفُّر مستمر، وأمن مدمج محسّن وقابلية توسع بسهولة عبر السحابة الهجينة. تعزّز Puma الابتكار من خلال توفُّر ومعالجة قابلين للتوسع
    تعزيز مساعدي الجيل القادم المدعومين بالذكاء الاصطناعي التوليدي إتاحة البيانات وجعلها وآمنة وقابلة للتوسع للمطورين من أجل بناء مساعدين وتطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي من خلال البيانات على مستوى السحابة الهجينة. تمكين التعليق المدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي باستخدام Db2
    بناء تطبيقات السحابة الأصلية باستخدام قاعدة بيانات مُدارة بناء تطبيقات وخدمات جديدة غنية بالبيانات باستخدام قاعدة بيانات عالية الأداء ومُدارة بالكامل لتقليل التكاليف وتحسين الإنتاجية. تدعم شركة Knowis AG الخدمات المالية الحيوية في السحابة
    تشغيل برامج المؤسسات تعزيز تطبيقات إدارة علاقات العملاء (CRM) وتخطيط موارد المؤسسة (ERP) وغيرها من التطبيقات بأداء عالي واسترجاع للبيانات في الوقت الفعلي. تحقيق زيادة بنسبة 1000% في المبيعات باستخدام تطبيق تخطيط موارد المؤسسة (ERP) المستنِد إلى Db2

    دراسات حالة

    توسيع نطاق الخدمات المصرفية الجديدة في السحابة باستخدام IBM و AWS تعرف على كيفية قيام Profile Centevo بخفض تكاليف البنية التحتية السنوية بمقدار 4 أضعاف وتوفير 288 ساعة سنويًا كان يهدرها في ترقيات قاعدة البيانات يدويًا وذلك باستخدام Amazon RDS for Db2. اقرأ دراسة الحالة
    Owen-Illinois قامت شركة Owens-Illinois بترحيل البنية التحتية لقاعدة البيانات العالمية الخاصة بها إلى Db2، ما أدى إلى انخفاض التكلفة بمبلغ يتألف من 7 خانات، وتحسين الأداء بنسبة تصل إلى 30%، وتقليل البصمة البيئية للتخزين.¹ شاهِد الفيديو (2:53)
    State Bank of India  استخدم State Bank of India حلول IBM Cognos Analytics و IBM SPSS Statistics و IBM Db2 لتقديم تجربة عملاء أكثر انسيابية وتطوير عروض الخدمات الموجّهة، بما في ذلك أكثر من 10 ملايين عملية سحب من أجهزة الصراف الآلي من دون بطاقة. اقرأ دراسة الحالة
    AKIDS تعاونت AKIDS مع شريك أعمال IBM ، ،BiLumina لنشر عرض تخطيط موارد المؤسسة (ERP) الفريد الخاص بها استنادًا إلى برنامج IBM Db2، مما يحسّن ولاء العملاء ويعزز المبيعات من خلال تجارب البيع بالتجزئة متعددة القنوات. اقرأ دراسة الحالة
    Knowis تعاونت شركة Knowis مع IBM للوصول إلى أسواق جديدة من خلال كسر حواجز النشر، سواء كانت محلية أو في السحابة. مشاهدة الفيديو (1:34)
    اتخِذ الخطوة التالية

    ابدأ باستخدام IBM Db2 Community Edition دون أي تكلفة أو جرب Db2 على السحابة مجانًا.

         تنزيل Db2 Community Edition بدء الإصدار التجريبي المجاني
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