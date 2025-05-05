الإعلان عن Db2 Intelligence Center: إدارة قواعد بيانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمسؤولي قواعد البيانات العصريين.

5 مايو 2025
قضينا سنوات في التحدث مع مسؤولي قواعد بيانات Db2، لفهم نقاط الألم والإحباطات وتعقيدات سير عملهم. الملاحظات التي جمعناها كانت واضحة وصريحة: لقد سئم مسؤولو قواعد البيانات (DBAs) من الأدوات المجزأة التي لا تتكامل مع بعضها. لقد سئموا من كثرة مكتبات السكريبتات التي يدير فيها كل مسؤول قواعد بيانات نسخًا مختلفة، كما أنهم متعبون من التفاعل المستمر مع المشكلات وحلها يدويًا بدلًا من تبني أسلوب إدارة قواعد بيانات استباقي. يستحق مسؤولو قواعد البيانات الأفضل.
اليوم، نحن متحمسون للإعلان عن حلولنا لهذه التحديات: Db2 Intelligence Center، منصة لإدارة قواعد البيانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي صُممت خصيصًا لمسؤولي قواعد بيانات Db2 ومتخصصي تكنولوجيا المعلومات.
يُعَد Db2 Intelligence Center وحدة تحكم موحدة وذكية مصممة خصيصًا لمسؤولي قواعد بيانات Db2. يجمع بين المراقبة المتقدمة، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتحسين الاستعلامات في حل متكامل واحد - يبسِّط ويسرِّع جميع جوانب إدارة Db2.
مع Db2 Intelligence Center، يمكن لمسؤولي قواعد البيانات الابتعاد عن التعامل مع الأزمات والعودة إلى المهام الاستراتيجية التي تحقِّق قيمة حقيقية للأعمال.
إليكم ما يمكن أن يتوقعه مسؤولو قواعد البيانات وفِرَق قواعد البيانات من Db2 Intelligence Center:
الذكاء الاصطناعي التوليدي قوي، شرط استخدامه بالشكل المناسب. لهذا السبب دمجنا ذكاء Db2 المتعمق والواعي للسياق مباشرةً في نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا. يستخدِم مساعدنا معلومات Db2 الداخلية، وأنماط الاستخدام التاريخية، والمقاييس الفورية، وسير عمل مسؤولي قواعد البيانات الحقيقي، لتقديم رؤى قابلة للتنفيذ تعزِّز خبرات فريقك بدلًا من استبدالها.
أنشأنا Db2 Intelligence Center لترقية مسؤولي قواعد البيانات من مجرد متفاعلين إلى قادة استراتيجيين للبيانات. فهو يوفر وضوحًا بدلًا من الارتباك، ورؤى قابلة للتنفيذ بدلًا من التنبيهات، وأتمتة بدلًا من البرامج النصية اليدوية المتكررة.
إنه ليس مجرد أداة أخرى. بل هو طبقة التشغيل الموحدة والذكية الخاصة بك لـ Db2 - مصمم وفقًا لطريقة عمل مسؤولي قواعد البيانات في الوقت الحالي.
Db2 Intelligence Center متاح الآن - سجِّل اليوم لبدء تجربتك المجانية واكتشِف بنفسك كيف يمكن لإدارة قواعد البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي أن تُسهم في تحويل إنتاجية وكفاءة فريقك وفاعليته.
نحن ملتزمون ببناء Db2 Intelligence Center بشفافية وتعاون مع مجتمعنا. تسرُّنا معرفة آرائك وملاحظاتك: ما الميزة التي تحتاج إليها بشكل عاجل؟ ما أكبر مشكلة تواجهها بشأن قاعدة بياناتك اليوم؟ ما الخطوة التالية التي يجب أن نأخذها؟