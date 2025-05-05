الإعلان عن Db2 Intelligence Center: إدارة قواعد بيانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمسؤولي قواعد البيانات العصريين.

قضينا سنوات في التحدث مع مسؤولي قواعد بيانات Db2، لفهم نقاط الألم والإحباطات وتعقيدات سير عملهم. الملاحظات التي جمعناها كانت واضحة وصريحة: لقد سئم مسؤولو قواعد البيانات (DBAs) من الأدوات المجزأة التي لا تتكامل مع بعضها. لقد سئموا من كثرة مكتبات السكريبتات التي يدير فيها كل مسؤول قواعد بيانات نسخًا مختلفة، كما أنهم متعبون من التفاعل المستمر مع المشكلات وحلها يدويًا بدلًا من تبني أسلوب إدارة قواعد بيانات استباقي. يستحق مسؤولو قواعد البيانات الأفضل.

اليوم، نحن متحمسون للإعلان عن حلولنا لهذه التحديات: Db2 Intelligence Center، منصة لإدارة قواعد البيانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي صُممت خصيصًا لمسؤولي قواعد بيانات Db2 ومتخصصي تكنولوجيا المعلومات.