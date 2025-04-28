في تمام الساعة الثانية صباحًا. يبدأ نظام الإنتاج الحيوي في التباطؤ. تصدر التنبيهات، وتتحول لوحات المعلومات إلى اللون الأحمر، ولكن لا يوجد سبب واضح. يتدخل مسؤول قواعد البيانات (DBA) ويتحقق من السجلات ويدرك أن هناك عطلاً جسيمًا في قواعد البيانات يؤثر في الأداء. فيسارع لتشخيص المشكلة وتشغيل العديد من النصوص البرمجية والتحقق من مخرجات سطر الأوامر وتفسير البيانات غير المنسقة وتجميع المعلومات المبعثرة. وتمضي ساعات حتى فهم المشكلة وحلها بالكامل.

إذا كنت قد عملت في مجال البيانات المؤسسية، فمن المحتمل أنك قد عايشت موقفًا مشابهًا.

في استطلاع رأي غير رسمي أُجري مؤخرًا* شارك فيه أكثر من 30 مسؤولاً خبيرًا من مسؤولي قواعد البيانات: