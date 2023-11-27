تؤدي تحديات إدارة البيانات الأساسية — صوامع البيانات وتعقيدات مجموعات البيانات وعدم اتساقها — إلى الحد من قدرتك على استخدام البيانات لتسهيل سير العمل اليومي للموظفين والعملاء. تتطلب البيانات عالية الجودة والقابلة للتنفيذ لدى علماء البيانات ومستخدمي الأعمال نهج إدارة بيانات مرنًا يتكامل مع التقنية الحالية لديك باستخدام حل نشر البيانات الذي تختاره.
تمكّن حلول البيانات والذكاء الاصطناعي من IBM المؤسسات من استخدام بيانات المؤسسات في التحليلات والتطبيقات والأتمتة والمنتجات المدعومة بالذكاء الاصطناعي محليًا وعبر السحابات العامة والخاصة. تساعد هذه الحلول على تحسين المرونة والموثوقية وقابلية التوسع والفعالية من حيث التكلفة من دون التضحية بأمن البيانات وحماية البيانات وجودة البيانات. ومن خلال المساعدة على تعزيز نهجك في إدارة بيانات المؤسسة، يمكنك استخدام هذه الحلول للمساعدة على جعل البيانات بسيطة وجديرة بالثقة وآمنة والاستفادة من بياناتك أينما كانت.
في أثناء تصميمك لإستراتيجية بياناتك، استكشف المجموعة الشاملة من تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي من IBM مثل مستودع البيانات ونسيج البيانات التي تعمل كأساس لمجموعة البيانات الحديثة.
وحّد البيانات وشاركها عبر قواعد البيانات باستخدام watsonx.data للتحليلات والذكاء الاصطناعي التوليدي
تعرّف على حلول الذكاء الاصطناعي
تعرّف على حلول التحليلات
تقليل التكلفة والوقت اللازم للحصول على المعارف، وتعزيز الثقة في البيانات المستخدمة في التطبيقات والتحليلات والذكاء الاصطناعي باستخدام بنية بيانات حديثة.
يمكنك الوصول إلى بحيرات البيانات ومستودعات البيانات الموجودة محليًا أو في السحابة، ودمجها مع بيانات جديدة لإطلاق العنان للمعارف الجديدة.
يمكن إتاحة استمرارية الأعمال والتخفيف من الانقطاعات المتعلقة بالبيانات. ابدأ على نطاق صغير وتوسع عبر حالات الاستخدام وعمليات النشر (السحابية والهجينة والمحلية).
تحكم في خصوصية البيانات وأمانها محليًا باستخدام الحوكمة المدمجة وإدارة البيانات الوصفية والأمان والنشر عالميًا باستخدام حلول الحوكمة على مستوى المؤسسة
الشراكة مع IBM لتسريع عمليات النشر عبر البيئات الهجينة ومتعددة السحابة. دعم جميع أنواع البيانات وحالات الاستخدام باستخدام المصدر المفتوح والمعايير المفتوحة والتوافق مع خدمات IBM والجهات الخارجية.
تخزين قيمة البيانات وقواعد البيانات المخفية وإدارتها وتأمينها والاستفادة منها باستخدام تقنيات مصممة خصوصًا لعمليات النشر السحابية والهجينة والمحلية. تصميم أساس حديث للبيانات لدعم جميع حالات استخدام البيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي.
استفد من شراكات مصادر بيانات مُصنِّعي المعدات الأصلية (OEM) ومنصات إدارة البيانات المدعومة جيدًا
شراكة بين IBM وCloudera من أجل إنشاء خدمات البيانات والذكاء الاصطناعي باستخدام أنظمة بنائية مفتوحة المصدر — كلها مصممة للحصول على بيانات وتحليلات أسرع على نطاق واسع.
يوفر MongoDB Enterprise Advanced with IBM الأدوات المؤسسية التي تتيح لك إنشاء التطبيقات بشكل أسرع وتوزيع البيانات على الأماكن الذي تحتاج إليها، مع حرية التشغيل من أي مكان.
تعاون مع IBM لترخيص EDB Postgres وتنفيذه والحصول على دعم له، واستفد من حل قاعدة البيانات العلائقية SQL المتكامل القائم على المصدر المفتوح والمصمم لتلبية احتياجاتك من البيانات على نطاق مؤسستك.
يوفر لك DataStax Enterprise with IBM حل سحابة هجينة يعزز إنتاجية المستخدمين من خلال تبسيط تكامل البيانات على مستوى المؤسسة في التقنية المفتوحة المصدر القائمة على Apache Cassandra.
لقد عقدت IBM شراكة مع SingleStore من أجل توفير مصدر واحد للدعم والحوكمة لقواعد بيانات SingleStoreDB. تبسيط بنية بياناتك مع توفير سرعة فائقة وقابلية توسع مرنة.
استخدم البيانات الوصفية النشطة، والتكامل المؤتمت وحوكمة الذكاء الاصطناعي لمنح وصول منظم على نطاق واسع إلى البيانات مع بنية نسيج بيانات مبنية على IBM Cloud Pak for Data.
تقديم بيانات جديرة بالثقة وقابلة للاستهلاك بسهولة إلى فرقك في أي وقت.
اكتشاف البيانات والوثوق بها وحمايتها باستخدام أساس بيانات مؤتمت يعتمد على البيانات الوصفية.
تبسيط إدارة دورة حياة عمليات التعلم الآلي لتسريع دورة حياة الذكاء الاصطناعي.
أتمتة حوكمة الذكاء الاصطناعي لإنشاء سير عمل ذكاء اصطناعي مسؤول وشفاف وقابل للتفسير.
تدعم تطبيقات Puma العالمية في مجال الأعمال مستخدمين أكثر بمعدل 300-400% من خلال ميزتَي المعالجة القابلة للتوسع والتوافر المستمر اللتين تتسم بهما ®IBM Db2 pureScale.
حققت شركة Owens-Illinois هذه الميزات مثل وفورات التكلفة الإجمالية للملكية من سبعة أرقام، وسرعة الأداء في الاستعلام والحد من بصمة الخادم من خلال الانتقال من Oracle Database إلى IBM Db2.
تعزيز التحول الرقمي وتخصيص تجارب العملاء واتخاذ قرارات قائمة على البيانات من خلال حلول البيانات والذكاء الاصطناعي من IBM على Amazon Web Services (AWS).
أجرت Forrester Consulting دراسة الأثر الاقتصادي الإجمالي بتكليف من IBM لدراسة العائد المحتمل على الاستثمار (ROI) الذي قد تحققه المؤسسات.
تعرّف على سبب اختيار IBM كشركة رائدة وفقًا لتقرير ™The Forrester Wave: إدارة البيانات من أجل التحليلات، الربع الأول من عام 2023
في هذا الفيديو، يشرح Luv Aggarwal هذا التشبيه، وكيف أن مستودع البيانات يوفر مزايا بحيرات البيانات ومخازن البيانات، وغيرها الكثير!
معالجة تحديات بيانات الذكاء الاصطناعي من خلال قواعد بيانات IBM على AWS.
استخدم معالجة بيانات المعاملات عالية الأداء والقابلة للتوسع مع تحسين الاستعلام لأنواع البيانات المختلفة.
قم بإجراء التحليلات باستخدام خيارات نشر التطبيقات المحلية والسحابية والمتكاملة.
قم بتخزين البيانات المنظمة وشبه المنظمة وغير المنظمة والاستعلام عنها باستخدام حل تخزين البيانات هذا.