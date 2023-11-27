تؤدي تحديات إدارة البيانات على الحد من الابتكار

تؤدي تحديات إدارة البيانات الأساسية — صوامع البيانات وتعقيدات مجموعات البيانات وعدم اتساقها — إلى الحد من قدرتك على استخدام البيانات لتسهيل سير العمل اليومي للموظفين والعملاء. تتطلب البيانات عالية الجودة والقابلة للتنفيذ لدى علماء البيانات ومستخدمي الأعمال نهج إدارة بيانات مرنًا يتكامل مع التقنية الحالية لديك باستخدام حل نشر البيانات الذي تختاره.

تمكّن حلول البيانات والذكاء الاصطناعي من IBM المؤسسات من استخدام بيانات المؤسسات في التحليلات والتطبيقات والأتمتة والمنتجات المدعومة بالذكاء الاصطناعي محليًا وعبر السحابات العامة والخاصة. تساعد هذه الحلول على تحسين المرونة والموثوقية وقابلية التوسع والفعالية من حيث التكلفة من دون التضحية بأمن البيانات وحماية البيانات وجودة البيانات. ومن خلال المساعدة على تعزيز نهجك في إدارة بيانات المؤسسة، يمكنك استخدام هذه الحلول للمساعدة على جعل البيانات بسيطة وجديرة بالثقة وآمنة والاستفادة من بياناتك أينما كانت.

في أثناء تصميمك لإستراتيجية بياناتك، استكشف المجموعة الشاملة من تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي من IBM مثل مستودع البيانات ونسيج البيانات التي تعمل كأساس لمجموعة البيانات الحديثة.