الصفحة الرئيسية إدارة البيانات حلول إدارة البيانات
صمم إستراتيجية لإعداد البيانات تستطيع من خلالها الحد من صوامع البيانات، وتقليل التعقيدات، وتحسين جودة البيانات من أجل تقديم تجربة استثنائية للعملاء والموظفين 
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رجل يعمل على كمبيوتر محمول في مكتب

 

تؤدي تحديات إدارة البيانات على الحد من الابتكار

 

تؤدي تحديات إدارة البيانات الأساسية — صوامع البيانات وتعقيدات مجموعات البيانات وعدم اتساقها — إلى الحد من قدرتك على استخدام البيانات لتسهيل سير العمل اليومي للموظفين والعملاء. تتطلب البيانات عالية الجودة والقابلة للتنفيذ لدى علماء البيانات ومستخدمي الأعمال نهج إدارة بيانات مرنًا يتكامل مع التقنية الحالية لديك باستخدام حل نشر البيانات الذي تختاره.  

تمكّن حلول البيانات والذكاء الاصطناعي من IBM المؤسسات من استخدام بيانات المؤسسات في التحليلات والتطبيقات والأتمتة والمنتجات المدعومة بالذكاء الاصطناعي محليًا وعبر السحابات العامة والخاصة. تساعد هذه الحلول على تحسين المرونة والموثوقية وقابلية التوسع والفعالية من حيث التكلفة من دون التضحية بأمن البيانات وحماية البيانات وجودة البيانات. ومن خلال المساعدة على تعزيز نهجك في إدارة بيانات المؤسسة، يمكنك استخدام هذه الحلول للمساعدة على جعل البيانات بسيطة وجديرة بالثقة وآمنة والاستفادة من بياناتك أينما كانت. 

في أثناء تصميمك لإستراتيجية بياناتك، استكشف المجموعة الشاملة من تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي من IBM مثل مستودع البيانات ونسيج البيانات التي تعمل كأساس لمجموعة البيانات الحديثة.

وحّد البيانات وشاركها عبر قواعد البيانات باستخدام watsonx.data للتحليلات والذكاء الاصطناعي التوليدي
تعزيز قيمة بياناتك

تعرّف على حلول الذكاء الاصطناعي

تعرّف على حلول التحليلات
إعداد قاعدة بيانات Db2 وتشغيلها وتوسيع نطاقها على Amazon RDS ببضع نقرات فقط
لماذا حلول إدارة البيانات من IBM بناء الجيل التالي من التطبيقات ولوحات المعلومات والذكاء الاصطناعي مع إدارة البيانات من البداية إلى النهاية عبر بيئة سحابية متعددة هجينة. بادر بتنزيل تقرير Forrester Wave لإدارة بيانات التحليلات لترى بنفسك توسيع نطاق التحليلات والذكاء الاصطناعي

تقليل التكلفة والوقت اللازم للحصول على المعارف، وتعزيز الثقة في البيانات المستخدمة في التطبيقات والتحليلات والذكاء الاصطناعي باستخدام بنية بيانات حديثة.

 تبسيط البيانات وجعلها في متناول الجميع

يمكنك الوصول إلى بحيرات البيانات ومستودعات البيانات الموجودة محليًا أو في السحابة، ودمجها مع بيانات جديدة لإطلاق العنان للمعارف الجديدة.

 يجب أن تتحلى بالمرونة والموثوقية وقابلية التوسع 

يمكن إتاحة استمرارية الأعمال والتخفيف من الانقطاعات المتعلقة بالبيانات. ابدأ على نطاق صغير وتوسع عبر حالات الاستخدام وعمليات النشر (السحابية والهجينة والمحلية).

 إدارة الحوكمة والمخاطر والامتثال  

تحكم في خصوصية البيانات وأمانها محليًا باستخدام الحوكمة المدمجة وإدارة البيانات الوصفية والأمان والنشر عالميًا باستخدام حلول الحوكمة على مستوى المؤسسة

 تسريع عملية النشر وتجنب الاحتكار

الشراكة مع IBM لتسريع عمليات النشر عبر البيئات الهجينة ومتعددة السحابة. دعم جميع أنواع البيانات وحالات الاستخدام باستخدام المصدر المفتوح والمعايير المفتوحة والتوافق مع خدمات IBM والجهات الخارجية.

حلول إدارة البيانات

تخزين قيمة البيانات وقواعد البيانات المخفية وإدارتها وتأمينها والاستفادة منها باستخدام تقنيات مصممة خصوصًا لعمليات النشر السحابية والهجينة والمحلية. تصميم أساس حديث للبيانات لدعم جميع حالات استخدام البيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي.

تعرف على المزيد حول برامج قواعد البيانات وحلولها
watsonx.data توسيع نطاق التحليلات والذكاء الاصطناعي من خلال تحسين أحمال تشغيل مستودعات البيانات بنصف التكلفة في أي مكان.    تعرّف على المزيد حول منصة watsonx.data
IBM Db2 صُممت خصوصًا لأحمال التشغيل ذات المهام الحساسة على مستوى العالم. أطلق العنان لتطبيقاتك وتحليلاتك في الوقت الفعلي على نطاق واسع مع محرك قاعدة البيانات للسحابة الأصلية المرن ذي الأداء الفائق.  تعرف على المزيد عن IBM Db2
IBM Netezza Performance Server  احصل على معارف قابلة للتوسع وتحكم لا مثيل له في التكلفة مع مستودع البيانات المتقدم للسحابة الأصلية الذي يمتاز بخيار لنشر البرامج كخدمة (SaaS).  تعرف على المزيد حول IBM Netezza Performance Server
IBM Informix يمكنك تنفيذ أحمال تشغيل قوية سهلة التداول على الحافة أو في السحابة أو محليًا مع قاعدة البيانات القابلة للتضمين ذات البصمة المنخفضة.   تعرف على المزيد عن IBM Informix
IBM Db2 لـ Z/OS قاعدة بيانات محلية تعمل على نظام ®IBM z/OS، وتوفر أمانًا وقابلية توسع وإتاحة وفعالية للكمبيوتر المركزي تعرف على المزيد عن IBM Db2 for z/OS
شراكات مصادر بيانات مُصنِّعي المعدات الأصلية (OEM) 

استفد من شراكات مصادر بيانات مُصنِّعي المعدات الأصلية (OEM) ومنصات إدارة البيانات المدعومة جيدًا

 كلوديرا

شراكة بين IBM وCloudera من أجل إنشاء خدمات البيانات والذكاء الاصطناعي باستخدام أنظمة بنائية مفتوحة المصدر — كلها مصممة للحصول على بيانات وتحليلات أسرع على نطاق واسع.

MongoDB

يوفر MongoDB Enterprise Advanced with IBM الأدوات المؤسسية التي تتيح لك إنشاء التطبيقات بشكل أسرع وتوزيع البيانات على الأماكن الذي تحتاج إليها، مع حرية التشغيل من أي مكان.

EnterpriseDB (EDB)

تعاون مع IBM لترخيص EDB Postgres وتنفيذه والحصول على دعم له، واستفد من حل قاعدة البيانات العلائقية SQL المتكامل القائم على المصدر المفتوح والمصمم لتلبية احتياجاتك من البيانات على نطاق مؤسستك.

DataStax

يوفر لك DataStax Enterprise with IBM حل سحابة هجينة يعزز إنتاجية المستخدمين من خلال تبسيط تكامل البيانات على مستوى المؤسسة في التقنية المفتوحة المصدر القائمة على Apache Cassandra.

 SingleStore

لقد عقدت IBM شراكة مع SingleStore من أجل توفير مصدر واحد للدعم والحوكمة لقواعد بيانات SingleStoreDB. تبسيط بنية بياناتك مع توفير سرعة فائقة وقابلية توسع مرنة.
بنية نسيج البيانات 

استخدم البيانات الوصفية النشطة، والتكامل المؤتمت وحوكمة الذكاء الاصطناعي لمنح وصول منظم على نطاق واسع إلى البيانات مع بنية نسيج بيانات مبنية على IBM Cloud Pak for Data. 

 تكامل البيانات على IBM Cloud Pak for Data

تقديم بيانات جديرة بالثقة وقابلة للاستهلاك بسهولة إلى فرقك في أي وقت.

 إدارة البيانات على IBM Cloud Pak for Data

اكتشاف البيانات والوثوق بها وحمايتها باستخدام أساس بيانات مؤتمت يعتمد على البيانات الوصفية.

علم البيانات وعمليات التعلم الآلي على IBM Cloud Pak for Data

تبسيط إدارة دورة حياة عمليات التعلم الآلي لتسريع دورة حياة الذكاء الاصطناعي.

حوكمة الذكاء الاصطناعي

أتمتة حوكمة الذكاء الاصطناعي لإنشاء سير عمل ذكاء اصطناعي مسؤول وشفاف وقابل للتفسير.
معارف البيانات وتطبيقاتها 
تسريع تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي للوصول إلى حلول قابلة للتنفيذ تقدم عروضًا مصورة للبيانات ولوحات معلومات وتجارب نمذجة بيانات لا مثيل لها تحقق قيمة الأعمال.  تعرف على المزيد
استخدم ™IBM Consulting

احصل على الدعم الخاص بإستراتيجية البيانات، والاستشارات، والتحول الرقمي على السحابة، وخدمات إدارة البيانات لتحقيق رؤية مؤسسية افتراضية. 

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قاعدة البيانات المحسّنة تطلق العنان للابتكار الرقمي

تدعم تطبيقات Puma العالمية في مجال الأعمال مستخدمين أكثر بمعدل 300-400% من خلال ميزتَي المعالجة القابلة للتوسع والتوافر المستمر اللتين تتسم بهما ®IBM Db2 pureScale.

خفض التكاليف وتحسين الأداء

حققت شركة Owens-Illinois هذه الميزات مثل وفورات التكلفة الإجمالية للملكية من سبعة أرقام، وسرعة الأداء في الاستعلام والحد من بصمة الخادم من خلال الانتقال من Oracle Database إلى IBM Db2.

تنفيذ حلولنا على AWS

تعزيز التحول الرقمي وتخصيص تجارب العملاء واتخاذ قرارات قائمة على البيانات من خلال حلول البيانات والذكاء الاصطناعي من IBM على Amazon Web Services (AWS).

موارد إدارة البيانات Forrester: الأثر الاقتصادي الإجمالي (TEI) لحلول إدارة البيانات من IBM

أجرت Forrester Consulting دراسة الأثر الاقتصادي الإجمالي بتكليف من IBM لدراسة العائد المحتمل على الاستثمار (ROI) الذي قد تحققه المؤسسات.

شركة رائدة في أنظمة إدارة قواعد بيانات السحابة

تعرّف على سبب اختيار IBM كشركة رائدة وفقًا لتقرير ™The Forrester Wave: إدارة البيانات من أجل التحليلات، الربع الأول من عام 2023

 شرح مستودعات البيانات

في هذا الفيديو، يشرح Luv Aggarwal هذا التشبيه، وكيف أن مستودع البيانات يوفر مزايا بحيرات البيانات ومخازن البيانات، وغيرها الكثير!

 قواعد بيانات IBM على AWS

معالجة تحديات بيانات الذكاء الاصطناعي من خلال قواعد بيانات IBM على AWS.
حلول برامج إدارة قواعد البيانات إدارة قواعد البيانات

استخدم معالجة بيانات المعاملات عالية الأداء والقابلة للتوسع مع تحسين الاستعلام لأنواع البيانات المختلفة.

مستودع البيانات

قم بإجراء التحليلات باستخدام خيارات نشر التطبيقات المحلية والسحابية والمتكاملة.

بحيرة البيانات

قم بتخزين البيانات المنظمة وشبه المنظمة وغير المنظمة والاستعلام عنها باستخدام حل تخزين البيانات هذا.

الخطوات التالية

قم بإعداد مكالمة فردية مجانية مع IBM لاستكشاف إدارة قاعدة البيانات. 

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