صُممت عروضنا لقواعد البيانات باستخدام تقنيات المصدر المفتوح، وأُنشئت للتوافق مع المصادر المفتوحة لتمكين مرونة البيانات وتنسيقات الجداول ومحركات الاستعلام والحوكمة المفتوحة، ما يؤدي إلى القضاء على احتكار البائعين لمنتج معين وتمكين نقل بياناتك وأحمال التشغيل على مستوى كل قطاعات المؤسسة.



استفد من محركات استعلام مفتوحة المصدر مثل Presto و Spark، وقواعد البيانات الموجهة مفتوحة المصدر، وتنسيق الجدول المفتوح Iceberg وتنسيقات البيانات المفتوحة مثل Parquet، و Avro، و ORC، ما يسهل المشاركة السلسة للبيانات والبيانات التعريفية عبر مؤسستك.

تعرف على المزيد عن المكونات مفتوحة المصدر لبرامج watsonx.data و Db2 Warehouse و Netezza.



