الصفحة الرئيسية قاعدة البيانات حلول قواعد البيانات
حدِّث قاعدة البيانات في أي تقنية سحابية. وسّع نطاق التطبيقات والتحليلات والذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل أسرع باستخدام قواعد البيانات المصممة لهذا الغرض
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رسم توضيحي لحلول قواعد البيانات

وسّع نطاق التطبيقات والتحليلات والذكاء الاصطناعي بشكل أسرع باستخدام قواعد البيانات في السحابة الهجينة

 

نحن نعتقد في IBM أنه لا يوجد محرك أو نظام إدارة قاعدة بيانات واحد مصمم لإدارة جميع أحمال التشغيل مع الحفاظ على الأداء وكفاءة التكلفة. تشمل مجموعة حلول IBM قواعد البيانات العلائقية وقواعد بيانات NoSQL، المصممة للتعامل مع أنواع البيانات المختلفة وأحمال التشغيل واحتياجات السعر والأداء في تقنيات السحابة الهجينة.

فمن خلال استخدام الذكاء الاصطناعي وتقنيات المصدر المفتوح وعمليات التكامل الأصلية، يمكنك توحيد نسخة واحدة من البيانات وبيانات التعريف للتحليلات والذكاء الاصطناعي عبر قواعد البيانات ومشاركتها، وكل ذلك دون الحاجة إلى الترحيل أو إعادة الفهرسة أو استخدام SQL.

حيث تعمل عمليات التكامل الأصلية مع بنية نسيج البيانات و ™IBM watsonx على تمكين أساس بيانات موثوق به لتسريع الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاقه، مدعومًا بالمصدر المؤتمت وإثراء البيانات الوصفية والحوكمة واستنساخ البيانات.

اقرأ دليل قائد البيانات لاختيار حلول قواعد البيانات المناسبة للتطبيقات والتحليلات والذكاء الاصطناعي.

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وحّد البيانات وشاركها عبر قواعد البيانات باستخدام watsonx.data للتحليلات والذكاء الاصطناعي التوليدي

حدّث قاعدة بيانات Db2 أو Oracle في مؤسستك إلى Amazon RDS for Db2 في بضع نقرات فقط
احصل على حلول قواعد البيانات التي تناسب احتياجاتك

بغض النظر عن اعتماد مؤسستك للذكاء الاصطناعي وتقنيات السحابة الهجينة، فإن حلول IBM لقواعد البيانات ستلبي احتياجاتك حيثما كنت. اكتشف قواعد البيانات المثالية لأحمال التشغيل وحالات الاستخدام المتوفرة عبر SaaS المُدارة بالكامل وتقنيات السحابة الهجينة.

نوع قاعدة البيانات

حالات الاستخدام

حلول IBM لقواعد البيانات
المعاملات
  • حدّث التطبيقات من Db2 أو Oracle في مؤسستك إلى SaaS
  • الخدمات الصغيرة
  • تطبيقات ذات زمن انتقال قصير وقابلة للتطوير لآلاف المستخدمين
  • إدارة علاقات العملاء وتخطيط موارد المؤسسة

    ®IBM® Db2
    • قاعدة بيانات محلية على الأجهزة
    • السلاسل الزمنية (تطبيقات إنترنت الأشياء (IOT)، وعمليات التطوير)

      ®IBM® Informix
        • تطبيقات المصدر المفتوح المستندة إلى PostgreSQL و MySQL و EnterpriseDB والتي تتطلب خدمة مُدارة بالكامل


        Databases for PostgreSQL,
        Databases for MySQL,
        Databases for EnterpriseDB
        مستودع البيانات
         
        • التقارير ولوحات المعلومات
        • التحليلات التشغيلية
        • أحمال تشغيل OLTP/OLAP المختلطة
        • مشاركة البيانات 
        • بناء نماذج التعلم الآلي (ML) المدمجة

         

        IBM® Db2® Warehouse

         
        • التقارير ولوحات المعلومات
        • التحليلات المتعمقة واستخراج البيانات
        • مشاركة البيانات
        • بناء نماذج التعلم الآلي (ML) المدمجة

        ®IBM® Netezza
        مستودع بحيرة البيانات المفتوح
        • إنماء مستودع البيانات
        • تحديث مستودع البيانات
        • تحليلات سريعة مع المحاكاة الافتراضية للبيانات باستخدام Presto
        • رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي
        • التحليلات الفورية وذكاء الأعمال
        • مخزن بيانات الذكاء الاصطناعي التوليدي

        ™IBM® watsonx.data (باستخدام محركات متعددة مثل Presto و Spark)
        قاعدة البيانات الموجهة
        • البحث الدلالي
        • بحث التشابه
        • التطبيقات المستندة إلى التوليد المعزّز بالاسترداد (RAG)
        • محركات التوصية
        • الذكاء الاصطناعي الحواري

        IBM watsonx.data (باستخدام قاعدة البيانات الموجهة Milvus)
        المستند
        • إدارة المحتوى
        • الكتالوجات
        • تطبيقات الويب والأجهزة المحمولة
        • ملفات تعريف المستخدمين

        ®IBM® Cloudant,
        Databases for MongoDB
        المراسلة
        • تكامل التطبيقات عبر مجموعات بيانات متنوعة لتطبيقات الويب والأجهزة المحمولة وأجهزة إنترنت الأشياء (IOT)

        Messages for RabbitMQ 
        القيمة الرئيسية
        • ذاكرة تخزين مؤقت لتطبيقات الهاتف المحمول والويب عالية الحركة
        • تخزين البيانات الشخصية لمستخدمين محددين
        • إدارة الجلسات (أنظمة التجارة الإلكترونية)

        Databases for etcd
        في الذاكرة
        • التطبيقات الجغرافية المكانية القائمة على الموقع
        • تحليلات البيانات في الوقت الفعلي

        Databases for Redis
        بحث النص الكامل
        • تحليل السجلات والبيانات الناتجة آليًا من الخوادم وأجهزة الاستشعار وتطبيقات الويب
        • البحث داخل التطبيق

        Databases for Elasticsearch 
        خدمات شركائنا لقواعد البيانات توفر حلول شركائنا لقواعد البيانات منصة موحدة للشراء والتسعير والدعم، وتتميز بإصدارات المؤسسات من قواعد البيانات العلائقية المشتركة وحلول المصدر المفتوح، الكاملة مع تراخيص الضمان والتعويض. يمكنك التكامل بسلاسة مع خدمات IBM الحالية ذات الصلة بالبيانات وإدارتها والذكاء الاصطناعي عبر بيئة السحابة الهجينة لمعالجة حالات الاستخدام المحددة الخاصة بمؤسستك. كلوديرا تعرف على المزيد DataStax تعرف على المزيد EnterpriseDB تعرف على المزيد MongoDB تعرف على المزيد SingleStore تعرف على المزيد
        المزايا ما ميزات اختيار IBM لتلبية احتياجات قاعدة بيانات السحابة الهجينة؟ %50 تقليل تكاليف مستودع البيانات بنسبة 50%

        استخدم التنسيقات المفتوحة والتي لا تحتاج إلى الاستخراج والتحويل والتحميل (zero ETL) لمشاركة البيانات والبيانات الوصفية، إلى جانب إدارة البيانات والمصدر للذكاء الاصطناعي. يمكنك إقران حمل التشغيل المناسب مع المحرك المناسب (Presto، و Spark، و Db2، و Netezza، وقاعدة البيانات الموجهة، والمزيد) لتحسين الأداء وتقديم أفضل سعر.1

                 %100 تمكين التوافق مع أحمال التشغيل بنسبة 100% في التقنيات السحابية


        تمكّن من تسريع المرونة وتقليل التكاليف وأتمتة مهام إدارة قاعدة البيانات من خلال التحديث إلى قواعد البيانات المُدارة بالكامل وعمليات نشر تقنيات السحابة الهجينة مع توفير توافق مماثل في مقر عملك.2

                 %30 تحسين الأداء بنسبة 30% عند الانتقال من Oracle إلى Db2


        حسِّن إدارة البيانات، والأمان، وقابلية التوسع، والتوفر العالي، والأداء مقابل السعر باستخدام أكثر من 40 عامًا من الخبرة لتشغيل جميع بياناتك وأحمال التشغيل ذات المهام الحساسة.3
        مصممة بواسطة تقنيات المصدر المفتوح

        صُممت عروضنا لقواعد البيانات باستخدام تقنيات المصدر المفتوح، وأُنشئت للتوافق مع المصادر المفتوحة لتمكين مرونة البيانات وتنسيقات الجداول ومحركات الاستعلام والحوكمة المفتوحة، ما يؤدي إلى القضاء على احتكار البائعين لمنتج معين وتمكين نقل بياناتك وأحمال التشغيل على مستوى كل قطاعات المؤسسة.

        استفد من محركات استعلام مفتوحة المصدر مثل Presto و Spark، وقواعد البيانات الموجهة مفتوحة المصدر، وتنسيق الجدول المفتوح Iceberg وتنسيقات البيانات المفتوحة مثل Parquet، و Avro، و ORC، ما يسهل المشاركة السلسة للبيانات والبيانات التعريفية عبر مؤسستك.  

        تعرف على المزيد عن المكونات مفتوحة المصدر لبرامج watsonx.data و Db2 Warehouse و Netezza.

         
        عمليات نشر SaaS وقاعدة بيانات السحابة الهجينة امنح الأولوية للابتكار وأتمتة إدارة قاعدة البيانات الخاصة بمؤسستك. حقق التوافق على قدم المساواة مع قواعد بيانات IBM و Oracle المحلية، دون أي توقف عن العمل أو الحاجة إلى إجراء تغييرات على التطبيقات. تعمل المؤسسات على تسهيل هذا الانتقال السلس عند انتقالها إلى SaaS أو حلول قواعد بيانات السحابة الهجينة. خدمة SaaS مُدارة بالكامل

        تمكن من الوصول إلى قواعد بيانات IBM كخدمة مدارة بالكامل على العديد من مزودي الخدمات السحابية، بما في ذلك IBM Cloud، وكذلك Amazon Web Services (AWS)، بما في ذلك Amazon Relational Database Service (RDS) for Db2 (الرابط موجود خارج ibm.com) و Azure. تمكن من أتمتة مهام إدارة قاعدة البيانات والتحكم في قابلية التوسع والتوفر العالي والتحديثات المستمرة والتسعير الفعال من حيث التكلفة والمعتمد على الاستهلاك في السحابة.

                 حاوية مُدارة بواسطة التقنيات السحابية

        تمكّن من نشر قواعد بيانات IBM كحاويات على Red Hat OpenShift أو Kubernetes services المتاحة على الخدمات السحابية AWS و Microsoft Azure.

                 البنية التحتية المُدارة ذاتيًا أو IaaS

        احصل على برنامج قاعدة بيانات IBM من خلال التثبيت التقليدي سواء على البنية التحتية المحلية أو البنية التحتية السحابية كخدمة.
        دراسات حالة
        شرطة ساوث فولتون

        اقرأ كيف يستخدم قسم شرطة ساوث فولتون بجورجيا مستودع بيانات watsonx.data المفتوح لأتمتة البحث عن البيانات وإدارتها، ما يتيح مزيدًا من الوقت للقيام بالخدمات العامة.

         أوينز-إلينوي

        تعرف على كيف قامت أوينز-إلينوي بالتحويل من Oracle إلى IBM Db2، ما أدى إلى انخفاض بمقدار سبعة أرقام في إجمالي تكلفة الملكية وتحسينات في وقت استجابة أحمال تشغيل المعاملات بنسبة لا تقل عن 20% إلى 30%.

        Conestoga Wood Specialties

        اكتشف الانتقال السلس الذي أجرته Conestoga من التقنيات الموجودة في مقر العمل إلى التقنيات السحابية باستخدام IBM Netezza Performance Server كخدمة مدارة بالكامل.
        Puma

        تعرّف على كيفية دعم Puma لعدد أكبر من المستخدمين بنسبة 400% من خلال قاعدة بيانات دائمة التشغيل وعالية التوافر وقابلة للتطوير باستخدام ®IBM® Db2® pureScale.
        Etihad Airways

        تعرف على كيفية قيام شركة الطيران بتقديم التحول الرقمي والتخصيص لركابها.

        Booking.com

        نظرًا لقلقها بشأن تنسيقات المنشآت والاحتكار لمنتج معين على منصتها السحابية الفردية، تدير Booking.com ترحيل أحمال التشغيل الحساسة، مثل إجراء الحجوزات والتقارير المالية، إلى مزود خدمات سحابية مفتوح المصدر.
        الموارد مستند تقني

        كيفية اختيار قواعد البيانات المناسبة للتطبيقات والتحليلات والذكاء الاصطناعي.

         كيفية تقليل تكاليف قاعدة بيانات Oracle باستخدام Db2

        تعرف على كيفية تقليل تكاليف قاعدة بيانات Oracle من خلال المرونة في إصدار التراخيص، ومرونة الأسعار، وقابلية التوسع والأداء الأفضل للسعر عند الانتقال من Oracle إلى Db2.

         5 مفاهيم خاطئة حول مستودعات البيانات السحابية

        اقرأ المفاهيم الخاطئة الأكثر شيوعًا التي تجعل الشركات تتردد في الانتقال من مستودعات البيانات في مقر العمل إلى استراتيجية إدارة قواعد بيانات السحابة الهجينة.

         ما المقصود بقاعدة البيانات العلائقية؟

        تعرف على ماهية قاعدة البيانات العلائقية وكيفية عملها وكيفية مقارنتها بالخيارات الأخرى لقواعد البيانات.

         متاح الآن: watsonx.data

        توسيع نطاق أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي لجميع بيانات مؤسستك في أي مكان.

        قواعد بيانات IBM على AWS

        معالجة تحديات بيانات الذكاء الاصطناعي من خلال قواعد بيانات IBM على AWS.
        الخطوات التالية

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        انضم إلى مجتمع IBM لإدارة البيانات انضم إلى مجتمع المنصة السحابية كخدمة
        الحواشي

        عند مقارنة أسعار القائمة المنشورة لعام 2023 والموحدة لساعات VPC من watsonx.data بالعديد من الموردين الرئيسيين لمستودعات بيانات التقنيات السحابية، قد تختلف الوفورات حسب التكوينات وأحمال التشغيل والمورد.

        توفر IBM توافقًا في مقر عملك يماثل تمامًا التوافق المتوفر عند الانتقال إلى SaaS أو عمليات النشر الهجينة. البيانات المقدمة من Conestoga Wood Specialities تفيد بأنهم لم يواجهوا أي توقف أو تغييرات في التطبيقات عند التحديث من Netezza في مقر العمل إلى SaaS على AWS.

        البيانات المقدمة من أوينز-إلينوي عند الترحيل من Oracle إلى Db2. 