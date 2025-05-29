إصدار Enterprise وStandard لبرنامج EDB Postgres من IBM

تُسهم قدرات التقسيم القوية -بما في ذلك الحذف السريع لأنواع بيانات أكثر والدعم للعبارات الجاهزة- في تعزيز قدرة EDB Postgres Advanced Server 9.6 على دعم العملاء الذين يتعاملون مع مجموعات بيانات أكبر.