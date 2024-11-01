قاعدة البيانات SingleStoreDB with IBM

تُعَد SingleStoreDB with IBM قاعدة بيانات حديثة بلغة الاستعلام الهيكلية (SQL) مخصصة لتحمُّل أعباء العمل كثيفة البيانات. تعمل قاعدة بيانات SingleStore المبتكرة على تبسيط بنية بياناتك وتوفير السرعة الفائقة وقابلية التوسع المرنة اللازمة لإنشاء تجارب رائدة، مدفوعة بالاتصال شبه الشامل الذي يدعم أعباء عمل البيانات عالية السرعة وكبيرة الحجم.

عقدت شركة IBM شراكة مع SingleStore لتوفير مصدر واحد من أجلك لشراء SingleStoreDB وتوفير ما يرتبط بها من الدعم والأمان والحوكمة. تعمل شركة IBM مركزًا لتبادل البيانات، إذ تساعدك على نشر التطبيقات التي تتطلب كثافة بيانات على نطاق واسع باستخدام SingleStore، ما يضمن التعامل المتسق مع المعاملات والتحليلات بفضل القدرة العالية على التزامن وانخفاض زمن الانتقال.

تدعم SingleStoreDB جميع أنواع البيانات -المنظمة وشبه المنظمة وغير المنظمة- عبر البيئات الهجينة ومتعددة السحابة، بما في ذلك النشر في البيئات المحلية مع IBM.

تستخدم SingleStoreDB نماذج الأساس والتعلم الآلي التقليدي من IBM watsonx.ai لإنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي في وقت أقل وباستخدام كمية أقل من البيانات.