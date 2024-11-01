قاعدة البيانات SingleStoreDB with IBM

تُعَد SingleStoreDB with IBM قاعدة بيانات حديثة بلغة الاستعلام الهيكلية (SQL) مخصصة لتحمُّل أعباء العمل كثيفة البيانات. تعمل قاعدة بيانات SingleStore المبتكرة على تبسيط بنية بياناتك وتوفير السرعة الفائقة وقابلية التوسع المرنة اللازمة لإنشاء تجارب رائدة، مدفوعة بالاتصال شبه الشامل الذي يدعم أعباء عمل البيانات عالية السرعة وكبيرة الحجم.
عقدت شركة IBM شراكة مع SingleStore لتوفير مصدر واحد من أجلك لشراء SingleStoreDB وتوفير ما يرتبط بها من الدعم والأمان والحوكمة. تعمل شركة IBM مركزًا لتبادل البيانات، إذ تساعدك على نشر التطبيقات التي تتطلب كثافة بيانات على نطاق واسع باستخدام SingleStore، ما يضمن التعامل المتسق مع المعاملات والتحليلات بفضل القدرة العالية على التزامن وانخفاض زمن الانتقال.
تدعم SingleStoreDB جميع أنواع البيانات -المنظمة وشبه المنظمة وغير المنظمة- عبر البيئات الهجينة ومتعددة السحابة، بما في ذلك النشر في البيئات المحلية مع IBM.
تستخدم SingleStoreDB نماذج الأساس والتعلم الآلي التقليدي من IBM watsonx.ai لإنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي في وقت أقل وباستخدام كمية أقل من البيانات.
تتوفر SingleStoreDB as a service with IBM الآن على AWS وAzure وMicrosoft Azure Marketplace.
إجراء التحليلات واتخاذ القرارات في الوقت الفعلي باستخدام SingleStore with IBM وIBM StreamSets
قاعدة بيانات سريعة للغاية في عالم قائم على البيانات
استكشف أهم 3 مزايا لقاعدة البيانات SingleStoreDB with IBM
يمكنك توحيد أعباء عمل المعاملات والتحليلات للحصول على تجربة متكاملة في واجهة واحدة. ويمكنك أيضًا تحسين تجارب العملاء واكتشاف الفرص الجديدة من خلال المراقبة والاكتشاف المستمرين.
يمكنك توحيد مصادر التطبيقات المتعددة وتوفير عرض شامل لمستخدمي الخطوط الأمامية. ويمكنك اكتشاف استنزاف الموارد والتكرارات من أجل تبسيط العمليات.
يمكنك توسيع مهارات SQL لديك وجمع فِرَقك معًا لزيادة الإنتاجية. يمكنك زيادة وضوح البيانات وسلاسل القيمة التحليلية من خلال توحيد طبقات البيانات.
الاعتماد على شهادات الأمان بما في ذلك ISO/IEC 27001 وSOC 2 Type 2 وPrivacy Shield. الامتثال لقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA) واللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقانون نقل التأمين الصحي والمساءلة (HIPAA).
يمكنك توفير التكاليف وتقليل المخاطر من خلال التحكم في انتشار قاعدة البيانات. ويمكنك إنشاء نوع جدول واحد لإنشاء مساحة تخزين بقابلية توسع غير محدودة.
يمكنك إدارة أعباء عملك في أي مكان عبر أي سحابة بما في ذلك النشر الهجين والمحلي. يمكنك الاحتفاظ ببياناتك لسهولة الوصول إليها ومعالجتها.
يمكن للمؤسسات الآن تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي من خلال التكامل بين IBM watsonx.ai وSingleStore.
بينما تجمع IBM watsonx.ai بين قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة، المدعومة بنماذج الأساس والتعلم الآلي التقليدي، في استوديو قوي يغطي دورة حياة الذكاء الاصطناعي، تقدِّم SingleStoreDB قاعدة بيانات قوية للمتجهات تعزز أداء أي تطبيق ذكاء اصطناعي مع سرعة استيعاب عالية، وزمن استجابة بالمللي ثانية، والقدرة على دمج البيانات عبر التطبيقات لتلبية احتياجات اتخاذ القرارات في الوقت الفعلي للأعمال.
يمكن استيعاب ملايين الأحداث في الثانية باستخدام معاملات تتوافق مع ACID، وتحليل مليارات الصفوف من البيانات وتحقيق تحسُّن في تسليم الرسائل لإعداد تقارير دقيقة عن البيانات المتدفقة.
استمتع بتمكين التطبيقات كثيفة البيانات التي تتعامل مع العملاء وأدوات التحليل وذكاء الأعمال لتحقيق زمن انتقال منخفض وأوقات استجابة سريعة تبلغ 10 مللي ثانية أو أقل.
ابدأ باستخدام SQL العلائقية المألوفة ووسِّعها لدعم تنسيقات JSON والبيانات الجغرافية والبحث كامل النص ما يسهل التكامل مع الأدوات الحالية باستخدام برامج تشغيل ODBC وJDBC المخصصة.
يمكن للمستخدمين العودة بالزمن واسترداد أي بيانات مفقودة من خلال تسجيل قاعدة البيانات القابلة للتكوين، إذ تعمل SingleStoreDB كنظام سجلات للحوكمة والامتثال.
يمكنك توسيع موارد تحسين الحوسبة لديك من خلال تحقيق ضغط ما يصل إلى 80% لتخزين العديد من البيتابايت من البيانات.
يمكنك نشر قاعدة البيانات على أي بنية تحتية، بما في ذلك الحاويات أو الأجهزة الافتراضية أو الأجهزة المادية، ضمن بنية متعددة المستأجرين.
وتُعَد SingleStoreDB، مع المتجهات السريعة ومطابقة الجوار الدقيقة، الحل الأمثل عندما تكون هناك حاجة إلى حلول التوليد المعزز بالاسترداد (RAG) لهذه المجالات:
تساعدك SingleStoreDB على تقديم تقارير وتحليلات سريعة وقابلة للتوسع عبر بياناتك التشغيلية بما في ذلك البيانات المتدفقة والبيانات في الوقت الفعلي والبيانات السابقة. باستخدام SingleStoreDB، يمكنك تلبية أصعب اتفاقيات مستوى الخدمة باستخدام الاستيعاب الموزع دون قفل ومعالجة الاستعلامات في الوقت الفعلي.
توفِّر SingleStoreDB الاستيعاب السريع للبيانات وتُسهم في تحسين أداء الاستعلام لجميع أعباء عمل البيانات. سواءٌ أكنت تبحث عن تسريع لوحات المعلومات الحالية أم إنشاء تطبيقات وتحليلات بيانات جديدة، فإن SingleStoreDB توفِّر الأداء والحجم اللازمين للوصول المتزامن من قِبل عدد كبير من المستخدمين.
تواجه معظم المؤسسات صعوبة في مواكبة تدفق البيانات أو في الوصول إليها عندما يكون ذلك مهمًا. ولذا فإن استيعاب وتحليل بيانات الجهاز أو المستشعر أو التطبيق يوفِّر المزيد من القيمة في الوقت الفعلي. باستخدام SingleStoreDB، يمكنك مراقبة الاحتيال والخلل واكتشافهما باستمرار.
مع استمرار زيادة عدد الأجهزة والمستشعرات التي تعمل دائمًا، يجب عليها استيعاب البيانات على الفور وجعلها قابلة للتنفيذ، مع توفير قاعدة بيانات الوقت الفعلي للبنية التحتية وراء كل تطبيق من تطبيقات إنترنت الأشياء. تسهِّل SingleStoreDB الاستيعاب السريع والتحليلات المتزامنة لأنظمة المستشعرات، ما يوفِّر رؤى فورية وقابلة للتنفيذ.
يوضح هذا الدليل كيفية تطبيق التوليد المعزز بالاسترداد على النماذج اللغوية الكبيرة، باستخدام watsonx وقاعدة بيانات SingleStore.
يُعَد الذكاء الاصطناعي التوليدي الموضوع الأكثر شهرة في عالم التكنولوجيا اليوم، ولكن كيف يمكنك حقًا إنشاء تطبيق جاهز للمؤسسات؟ يمكن لشركة SingleStore، بالشراكة مع IBM، تعليمك في نصف يوم فقط.
تمكَّن من ربط نموذج تعلم آلي مخصص بقاعدة بيانات SingleStore.
اقرأ كيف تتعامل SingleStoreDB مع المعاملات والتحليلات في الوقت الفعلي.
احصل على مزيد من التفاصيل عن قاعدة البيانات السريعة والحديثة هذه المصممة لتوحيد أعباء عمل المعاملات والتحليلات.
دليل قائد البيانات للاستفادة من قواعد البيانات المناسبة للتطبيقات والتحليلات والذكاء الاصطناعي التوليدي.
يمكنك تبسيط طبقات بياناتك وتوحيدها باستخدام قاعدة بيانات SQL فائقة السرعة.
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حل قاعدة بيانات مستندات قوي وقابل للتوسع وعالي التوفر يعمل في أي مكان.
قاعدة بيانات تعمل دائمًا وقابلة للتوسع ومبنية على Apache Cassandra ومصممة للسحابة الهجينة.