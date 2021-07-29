برمجيات المصدر المفتوح (OSS) هي مصدر رمز تم تطويره وصيانته من خلال التعاون المفتوح. يمكن لأي شخص استخدام برمجيات المصدر المفتوح وفحصها وتغييرها وإعادة توزيعها على النحو الذي يراه مناسبًا، وعادةً دون أي تكلفة.
يتناقض المصدر المفتوح مع تطبيقات البرمجيات المملوكة أو المغلقة المصدر مثل Microsoft Word أو Adobe Illustrator. يبيع المنشئ أو صاحب حقوق الطبع والنشر البرامج المملوكة أو المغلقة المصدر للمستخدمين النهائيين، الذين لا يُسمح لهم بتحرير المنتج أو تحسينه أو إعادة توزيعه باستثناء ما يحدده صاحب حقوق الطبع والنشر.
يشير مصطلح "المصدر المفتوح" أيضًا إلى نهج مجتمعي لإنشاء الملكية الفكرية، مثل البرمجيات، من خلال التعاون المفتوح والشمولية والشفافية والتحديثات العامة المتكررة.
لقد أصبح المصدر المفتوح ركيزة أساسية لتطوير البرمجيات الحديثة، وخاصة فيما يتعلق بنموذج عمليات التطوير للمؤسسات الحديثة - وهو مجموعة من الممارسات والبروتوكولات والتقنيات المستخدمة لتسريع تسليم التطبيقات والخدمات ذات الجودة العالية.فمن خلال دمج أدوات المصدر المفتوح في سير عمل عمليات التطوير، يمكن للفرق تبسيط العمليات وأتمتة المهام المتكررة وتعزيز التعاون بشكل أكبر، مما يؤدي في النهاية إلى تسريع دورات التطوير والنشر.
ووفقًا لدراسة أجرتها مؤسسة Linux، فإن 70-90% من أي قاعدة برمجيات معينة تتكون من عناصر مصدر مفتوح1 تتضمن العديد من تطبيقات البرمجيات كخدمة (SaaS) الشائعة، مثل HubSpot وSalesforce، بعض مستويات برمجيات المصدر المفتوح ضمن بنيتها الأساسية. حتى النظم البنائية المغلقة تقليديًا مثل Apple تعتمد على أدوات مصدر مفتوح . على سبيل المثال، يستخدم العديد من مطوري iOS مكتبات وأطر عمل مفتوحة المصدر لجعل التطوير أسرع وأكثر كفاءة
إن تسارع الذكاء الاصطناعي التوليدي يدفع في هذا الاتجاه: ثلثا نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) - أكثر نماذج الأساس شيوعًا، والمستخدمة لبناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتي تم إصدارها في عام 2023، كانت مفتوحة المصدر.2
حتى منتصف سبعينيات القرن العشرين، كان متخصصو تكنولوجيا المعلومات ينظرون إلى التعليمات البرمجية الحاسوبية باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من عملية تشغيل أجهزة الكمبيوتر وليست ملكية فكرية فريدة تخضع لحماية حقوق النشر. وقامت المؤسسات ببرمجة برامجها الخاصة، وكان تبادل التعليمات البرمجية ممارسة شائعة.
أنشئت لجنة الاستخدامات التكنولوجية الجديدة للمصنفات المحمية بحقوق الطبع والنشر في عام 1974. وخلصت إلى أن التعليمات البرمجية الحاسوبية هي فئة من الأعمال الإبداعية المناسبة لحماية حق المؤلف. وقد أدى هذا التطور إلى نمو الصناعات المستقلة للنشر البرمجي كصناعة، حيث كانت مصدر الرمز هو المصدر الرئيسي للإيرادات. ونظرًا لأن الحوسبة الشخصية جلبت التطبيقات إلى كل مكتب من مكاتب الشركات والعديد من المنازل، أصبح سوق البرمجيات تنافسيًا بشدة. كما أصبح ناشرو البرمجيات متيقظين بشكل متزايد لانتهاكات حقوق الملكية الخاصة بهم.
ثم بدأت الثورة ضد القيود والحدود التي تفرضها البرمجيات الملكية في عام 1983. غضب المبرمج Richard Stallman من فكرة أن المستخدمين لا يستطيعون تخصيص البرامج الاحتكارية بالطريقة التي يرونها مناسبة لإنجاز عملهم. شعر Stallman أن "البرمجيات يجب أن تكون مجانية - كما هو الحال في الكلام وليس كما في البيرة" ودافع عن فكرة البرامج المتاحة مجانًا للتخصيص.
أسس Stallman مؤسسة البرمجيات الحرة "Free Software Foundation" وواصل قيادة تطوير بديل مفتوح المصدر لنظام التشغيل Unix المملوك لشركة AT&T، من بين تطبيقات أخرى. كما أنه ابتكر أول ترخيص للبرمجيات الحرة، وهو ترخيص GNU General Public License (GPL)، والذي يتطلب من أي شخص يقوم بتحسين الكود المصدر الخاص به أن ينشر نسخته المحررة بحرية للجميع.
ويُعد مقال Eric S. Raymond عام 1997 "The Cathedral and the Bazaar" نقطة تحول أخرى في حركة البرمجيات الحرة. أجرى Raymond مقارنة بين النهج المغلق النموذجي من أعلى إلى أسفل لتطوير البرمجيات المملوكة، حيث يتم التعامل مع كل التطوير بواسطة مجموعة أساسية (أطلق عليها اسم The Cathedral)، مقابل التطوير العام المفتوح والمشترك بحرية عبر الإنترنت (The Bazaar). وبعد فترة وجيزة، أصدرت شركة Netscape Corporation متصفح Mozilla الخاص بها كمصدر مفتوح، واكتسبت حركة المصدر المفتوح شرعية.
ولأن الكثيرين شعروا أن مصطلح "البرمجيات الحرة" الذي استخدمه Mozilla لم يكن مناسبًا للتأكيد على "مجانية التكلفة" كقيمة أساسية للبرمجيات، تم اعتماد مصطلح "المصدر المفتوح" في عام 1999. وقد تم إنشاء مبادرة المصدر المفتوح (OCI) للدفاع عنها؛ كما وضعت المؤسسة قواعد أساسية للصناعة من خلال تعريف المصدر المفتوح واستضافة تراخيص المصدر المفتوح المتوافقة. اليوم، تشير مصطلحات البرمجيات الحرة، والبرمجيات مفتوحة المصدر، والبرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر، والبرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر، والبرمجيات الحرة أو الحرة مفتوحة المصدر، إلى نفس الشيء: برمجيات ذات مصدر رمز متاح للاستخدام العام وقابل للتخصيص.
ينبغي عدم الخلط بين المصدر المفتوح والمعايير المفتوحة. يشير المصدر المفتوح إلى البرمجيات التي يكون مصدر الرمز متاحًا مجانًا لأي شخص لاستخدامه وتعديله ومشاركته. مثال على ذلك هو نظام التشغيل Linux، الذي تم تطويره بشكل تعاوني من قبل مجتمع عالمي.
وفي المقابل، فإن المعايير المفتوحة هي إرشادات متاحة للجمهور تضمن قابلية التشغيل البيني بين التقنيات المختلفة. على سبيل المثال، بروتوكول نقل النص التشعبي (HTTP) هو معيار مفتوح يحدد كيفية اتصال متصفحات الويب والخوادم.
في حين أن برمجيات المصدر المفتوح قد تنفذ معايير مفتوحة لضمان التوافق، إلا أنها مفاهيم متميزة. يتعلق المصدر المفتوح بإتاحة الوصول إلى كود البرمجيات، بينما تركز المعايير المفتوحة على وضع قواعد لكيفية عمل الأنظمة المختلفة معًا.
البرمجيات مفتوحة المصدر تلعب الآن دورًا حيويًا في الحوسبة، حيث توفر التقنيات مفتوحة المصدر الأساس للإنترنت وحوسبة الأعمال والحوسبة الشخصية. تحتوي جميع أجهزة الحوسبة تقريبًا الآن على مصدر رمز مفتوح المصدر من أنواع عديدة، وعادةً ما يعتمدها المطورون لأداء العمليات الأساسية والوظائف الأكثر تقدمًا.
تتضمن بعض تطبيقات المصدر المفتوح الأكثر انتشارًا ما يلي:
كما تُستخدم برامج المصدر المفتوح أيضًا على نطاق واسع في الحوسبة الشبكية والمؤسسات والحوسبة السحابية. تشمل فئات البرمجيات مفتوحة المصدر التي ذكرها متخصصو تكنولوجيا المعلومات على أنها الأكثر شيوعًا في عمليات النشر في مؤسساتهم ما يلي:
قد تختلف أسباب اختيار برمجيات المصدر المفتوح بشكل كبير من شخص لآخر ومن مؤسسة لأخرى. في كثير من الحالات، لا يكون المستخدمون النهائيون على دراية تامة ببرامج المصدر المفتوح على أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة المحمولة الخاصة بهم. ومن الشائع أيضًا أن يقوم المستخدمون النهائيون بتنزيل التطبيق المجاني مثل متصفح Mozilla Firefox أو تطبيق Android . ويريد هؤلاء المستخدمون وظائف البرنامج دون نية إعادة كتابة مصدر الرمز أو حتى النظر إليه.
ومن ناحية أخرى، قد تختار الشركة برامج مفتوحة المصدر بدلًا من البدائل الخاصة؛ بسبب تكلفتها المنخفضة (أو عدم تكلفتها على الإطلاق)، أو المرونة في تخصيص مصدر الرمز أو المجتمع الكبير الذي يدعم التطبيق.
قد يتطوع المبرمجون المحترفون أو الهواة بمهاراتهم في التطوير والاختبار لمشروع مصدر مفتوح، وغالبًا ما يكون ذلك لتعزيز سمعتهم والتواصل مع الآخرين في هذا المجال. ومن الشائع حاليًا أن تقوم المؤسسة بتوفير موظفين بأجر لمشاريع المصدر المفتوح لدعم حيوية تطوير برمجيات المصدر المفتوح والمساعدة في ضمان منتجات عالية الجودة.
في حين أن منتجات المصدر المفتوح يمكن أن تغني الشركات عن تكلفة الترخيص، إلا أنها يمكن أن تتكبد تكاليف أخرى - عادةً ما تكون تكاليف مخصصة لتكامل الشبكات ودعم المستخدم النهائي وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها من الخدمات المضمنة عادةً مع البرامج المملوكة. ومع ذلك، تعتبر العديد من المؤسسات أن برمجيات المصدر المفتوح للمؤسسات موثوق بها وآمنة على الأقل مثل البرمجيات المملوكة. يغلب عليهم الشعور بالراحة مع حلول المصدر المفتوح؛ لأنهم يستطيعون فحص كود البرنامج وفهم ما يضيفونه بالضبط إلى البنية التحتية للحوسبة الخاصة بهم.
يشمل نموذج تطوير المصدر المفتوح النطاق الكامل. نشأ عدد كبير من البرامج مفتوحة المصدر من مبرمجين منفردين أو فرق صغيرة من المبرمجين. على سبيل المثال، قال Guido van Rossum إنه بدأ العمل على لغة البرمجة الشهيرة Python؛ لأنه كان لديه وقت فراغ خلال أسبوع العطلة في ديسمبر 1989. وعلى نحو مماثل، طورت LinkedIn منصة البث الموزعة Apache Kafka للاستخدام الداخلي، ثم قامت بفتح مصدر Kafka والتبرع بها إلى مؤسسة Apache Software Foundatio.
ومع نضوج هذه المشاريع وغيرها من المشاريع مفتوحة المصدر المماثلة لها، فقد شارك فيها آلاف المبرمجين الذين ساهموا بعدد لا يُحصَى من الأسطر البرمجية - من اختبار البرمجيات وكتابة الوثائق وبناء موقع المشروع على الويب وغير ذلك.
وعلى الجانب الآخر، بدأ مهندسو Google في إنشاء منصة تنسيق حاويات Kubernetes كتطبيق مفتوح المصدر للتكنولوجيا التي تم إنشاؤها داخليًا لموازنة أعباء عمل خادم Google. جلبت جوجل المشروع إلى مجتمع المصدر المفتوح من خلال إنشاء اتحاد جديد داخل مؤسسة Linux يُسمَّى Cloud Native Computing Foundation (CNCF). ومنذ ذلك الحين، عمل الآلاف من المطورين على النواة المتطورة، بما في ذلك ممثلو شركات الكمبيوتر الكبرى.
وبمرور الوقت، يجب أن يدعم النظام البنائي مشاريع برامج المصدر المفتوح. توفر خدمات استضافة التعليمات البرمجية مثل GitHub وBitbucket وSourceForge وGoogle Code مستودعات مركزية والتحكم في الإصدارات وغيرها من الوظائف التي تمكّن مجموعات العمل المتنوعة والموزعة من التعاون في مشاريع ذات مصدر مفتوح وإدارتها. في تقرير عام 2023، سجلت GitHub 100 مليون مطور يستخدمون منتجها.3
وقد ظهرت بعض المنظمات غير الربحية، مثل مجموعة البرمجيات الحرة "Free Software Foundation" ومبادرة المصدر المفتوح "Open Source Initiative (OCI)"، لدعم وتمويل الصيانة لمشاريع المصدر المفتوح. كما أن هناك العشرات من المؤسسات الخاصة بالتطبيقات، مثل مؤسسة Linux، تدعم برامج مفتوحة المصدر محددة ومشاريع ذات صلة تدعم تلك التقنيات.
برمجيات "المصدر المفتوح" والبرمجيات "المملوكة" يمثلان نهجين بديلين لملكية الملكية الفكرية (IP) المتضمنة في التطبيق. في حالة المصدر المفتوح، تهدف الملكية الفكرية إلى المنفعة العامة دون وجود دافع للربح مرتبط بملكية الملكية الفكرية. وفي المقابل، تحقق البرامج الاحتكارية استثمارًا من قيمة الملكية الفكرية عن طريق فرض رسوم اشتراك أو ترخيص ملكية.
ومع ذلك، فإن الفكرة وراء المصدر المفتوح ليست في المقام الأول رسالة مناهضة للربح أو مناهضة للرأسمالية. وإنما الفكرة أن البرنامج إذا كان في أيدي مجتمع المستخدمين، فسوف يحقق بشكل طبيعي أقصى إمكاناته من خلال توفير قيمة أكبر لعدد أكبر من المستخدمين.
كان أكبر مشروع مفتوح المصدر في التاريخ - الإنترنت - يستخدم في الأصل لمشاركة الأوراق الأكاديمية؛ وكل شيء خارج هذا الاستخدام الضيق هو نتيجة لعقول لا حصر لها تتصور وتنفذ إمكانيات جديدة.
رغم أن البرمجيات مفتوحة المصدر متاحة مجانًا للعامة، إلا أنها ليست ضمن المجال العام، وهي فئة قانونية من الملكية الفكرية خالية من حقوق الملكية. فمن خلال تحريف مبتكر لحقوق النشر التقليدية، ابتكر منشئو برامج المصدر المفتوح ما أطلقوا عليه "copyleft"، والذي يسمح بالاستخدام العام غير المحدود والتعديل وإعادة التوزيع لمصدر الرمز، لكنه يمنع الآخرين من تحويل الأعمال القائمة على الكود إلى برامج مملوكة ومحمية بحقوق النشر. ومع ذلك، هناك اليوم أكثر من 100 نوع مختلف من تراخيص البرمجيات المصدر المفتوح، وبعضها يسمح للأعمال المشتقة المبنية على مصدر الرمز المفتوح بأن تكون محمية بحقوق الطبع والنشر وتباع. هذا يوسع الفرص التجارية لأولئك الذين ينشئون برمجيات مصدر مفتوح.
مرة أخرى، نصت رخصة GPL الخاصة بـ Stallman على أنه يمكن لأي شخص إعادة كتابة برمجياته بالطريقة التي يراها مناسبة، طالما تم نشر الكود الناتج مجانًا ليستخدمه الجميع. بهذه الطريقة، أنشأ ترخيص الحقوق المتروكة GPL نوعًا جديدًا من الملكية الفكرية شبه العامة مع قيود قابلة للتنفيذ قانونًا يفرضها حامل حقوق الطبع والنشر الأصلي للحماية من مطالبات الآخرين اللاحقة بالملكية التقييدية.
منذ ذلك الحين، تم تطوير العديد من تراخيص البرمجيات مفتوحة المصدر؛ وتسرد مبادرة المصدر المفتوح أكثر من 100 ترخيص مفتوح المصدر معتمد. وبعض هذه الأنظمة تسمح بإنشاء منتجات خاصة من كود مفتوح المصدر.
تُصنَّف برمجيات المصدر المفتوح على أنها "متساهلة" - تسمح للمستخدمين بحقوق الطبع والنشر لأعمالهم الخاصة - أو "وقائية" مثل حقوق النسخ. تراخيص المصدر المفتوح MIT وBSD هي التراخيص المسموح بها الأكثر استخدامًا، في حين تظل GPL واحدة من تراخيص الحقوق المتروكة الوقائية الأكثر استخدامًا. وهناك العديد من التراخيص البديلة المتوافقة مع GPL أو MIT، مما يعني أن الكود البرمجي المكتوب بموجب هذا الترخيص يمكن استخدامه في تطبيق آخر يستخدم ترخيص GPL أو MIT.
في حين يبدو أن إنشاء برمجيات مفتوحة المصدر هو مشروع نبيل، وحتى خيري، إلا أن هناك عملًا مشتركًا في إنشائه وصيانته وتطويره، وإن إنجاز هذا العمل هو مسألة تتعلق بالمال. ولحسن الحظ، هناك عدد من الطرق التي يمكن أن تزدهر بها مشاريع المصدر المفتوح والشركات التي يتم بناؤها حولها.
إحدى الطرق هو من خلال التبرعات الخيرية للمؤسسات. تهتم الشركات بدعم برمجيات المصدر المفتوح؛ لأنها توفر وظائف هامة جدًا مع توفير كبير في التكاليف، وغالبًا ما تساهم هذه الشركات بالأموال وتوفر موظفين برواتب للعمل على مشاريع المصدر المفتوح. ومع ذلك، فإن هذا يوفر في المقام الأول الصيانة على المدى الطويل ولا يؤدي إلى تحقيق أرباح لمشروع المصدر المفتوح.
هناك نموذج عمل أكثر شيوعًا وهو فرض رسوم على العملاء مقابل الدعم والخبرة. في عام 1993، بدأت شركة Red Hat في بيع إعادة توزيع نظام التشغيل Linux للمؤسسات، وفرضت رسومًا على العملاء مقابل الدعم وإضافة ميزات تهدف صراحةً إلى حل المشكلات التي قد تواجهها المؤسسة عند نشر نظام تشغيل غير منسق ومحدث باستمرار. وفي عام 2012، أصبحت شركة Red Hat أول شركة برمجيات مفتوحة المصدر تتجاوز مليار دولار أمريكي في الإيرادات؛ وفي عام 2019، استحوذت شركة IBM Corporation على شركة Red Hat مقابل 34 مليار دولار أمريكي، وهو أكبر استحواذ على شركة برمجيات في التاريخ.
على مر السنين، قامت شركة Red Hat بتوسيع نظامها البنائي مفتوح المصدر إلى ما هو أبعد من Linux، حيث قامت بدور رائد في تطوير ودعم مشاريع مفتوحة المصدر رئيسية أخرى مثل Kubernetes وAnsible، والتي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حلولها السحابية الأصلية والأتمتة.
WordPress، الذي كان في الأصل عبارة عن منصة للتدوين، يُستخدم الآن على نطاق واسع لبناء وإدارة واستضافة مواقع الويب. يعمل WordPress كمنصة سحابية أو برمجيات كخدمة (SaaS)، ويفرض على العملاء رسوم اشتراك متدرجة لاستضافة الويب والدعم والوظائف الإضافية للموقع (على سبيل المثال، إمكانية التجارة الإلكترونية أو أدوات تحسين محركات البحث).
لا يتقاضى منشئو البرامج المفتوحة الآخرون أي رسوم مقابل برامجهم ولكنهم يكسبون إيرادات كبيرة؛ بسبب حركة المرور التي تولدها برامجهم. على سبيل المثال، تحقق GitHub إيرادات بناء على الإعلانات على موقعها؛ يكسب Mozilla Firefox إيرادات من محركات البحث التي يدعمها.
وفقًا لمبادرة المصدر المفتوح، يشير الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر إلى “نظام الذكاء الاصطناعي الذي يتم توفيره بموجب شروط تسمح للمستخدمين باستخدام النظام بحرية لأي غرض، ودراسة كيفية عمله، وفحص عناصره، وتعديله ومشاركته - سواء تم تغيير النظام أم لا “. يؤكد هذا النهج على سهولة الوصول والمرونة والشفافية، مما يسمح لأي شخص بالتعاون في تحسين التقنية.
يساهم الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر في إنشاء نظام بنائي أكثر ديمقراطية وإبداعًا. إن إتاحة أنظمة الذكاء الاصطناعي للجمهور يعزز تعاونًا أكبر ويسرع التقدم في هذا المجال. وتقود المؤسسات الكبرى، مثل IBM (Granite™)، وMeta (Llama)، وMistral AI، الجهود التي تهدف إلى تطوير الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر، وتوفير أدوات متطورة للباحثين والمطورين في جميع أنحاء العالم. على سبيل المثال، تستخدم منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ IBM، watsonx.ai، العديد من أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر لدعم الابتكار والأداء.
يمكن تقسيم نماذج اللغة الكبيرة (LLMs)، وأنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تستخدم التعلم العميق ومجموعات البيانات الضخمة لإنشاء النصوص وتحويل اللغات وإنشاء أشكال مختلفة من المحتوى، إلى فئتين رئيسيتين: نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) ونماذج اللغة الكبيرة (LLMs) مفتوحة المصدر. وكلا النوعين أساسيان للذكاء الاصطناعي التوليدي، وهي تقنية تنتج محتوى جديدًا بناءً على الأنماط والبيانات المكتسبة - نصوص أو صور أو موسيقى.
تُعدّ نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) مفتوحة المصدر، على وجه الخصوص، حيوية للنظام البنائي لأنها تعزز نهجًا أكثر شفافية وسهولة في الوصول إليها وموجهة من قبل المجتمع مقارنةً بالنماذج المملوكة.
بالمقارنة مع نماذج LLM المملوكة، مثل نموذج LaMDA من Google وChatGPT-3 وGPT-4 من OpenAI، فإن نماذج LLM مفتوحة المصدر تقدم فائدة مميزة. على سبيل المثال، تسمح للمطورين بفحص النماذج وتعديلها وتحسينها، مما يتيح الابتكار والتخصيص السريع.
كمثال آخر، توفر نماذج الذكاء الاصطناعي IBM Granite، المتوفرة بموجب تراخيص Apache 2.0 على Hugging Face وGitHub، أداءً مماثلًا للأنظمة الأكبر حجمًا ولكنها تتطلب موارد حوسبة أقل بكثير، مما يوضح كيف يمكن للنماذج مفتوحة المصدر توفير بدائل أكثر كفاءة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي. علاوة على ذلك، يوفر الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر حلًا فعالًا من حيث التكلفة للمؤسسات التي تسعى إلى ضبط نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاصة بها باستخدام البيانات المملوكة.
في عام 2025، ستحدث شركة الصينية DeepSeek ثورة في أسواق الذكاء الاصطناعي من خلال R1، وهو نموذج اللغة الكبير الذي يكلف تدريبه 5.6 ملايين دولار أمريكي فقط، وهو جزء صغير مقارنة بالشركات التجارية الرائدة مثل ChatGPT. وقد أظهر هذا التطور كيف يمكن للنماذج اللغوية الكبيرة مفتوحة المصدر أن تنافس العروض التجارية، في هذه الحالة، يتم استخدام أجهزة أقل تكلفة وأقل عددًا من الشرائح الدقيقة المتقدمة.5 ويؤكد هذا التحول على كيفية مساهمة نماذج المصدر المفتوح في إضفاء الطابع الديمقراطي على تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدية.
سوف ينمو سوق برمجيات المصدر المفتوح من 41.83 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 48.92 مليار دولار أمريكي في عام 2025 بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 16.9%3 ويجعل هذا النمو السريع أمن برمجيات المصدر المفتوح، وممارسة إدارة المخاطر الأمنية المرتبطة باستخدام البرمجيات مفتوحة المصدر في بيئات التطوير والإنتاج، أمرًا بالغ الأهمية على نحو متزايد.
وتشمل المخاوف الأمنية الرئيسية المتعلقة بالبرمجيات مفتوحة المصدر نقاط الضعف المحتملة في المكونات ذات الأصل غير المعروف ونقص وثائق التصميم، مما قد يؤدي إلى هجمات على سلسلة التوريد إذا تم استخدام المكتبات المخترقة في مشروع ما.
كجزء من الاستراتيجية الأمنية، تستخدم العديد من المجموعة استخبارات المصدر المفتوح، والتي تشير إلى جمع وتحليل المعلومات المتاحة للجمهرة لتقييم التهديدات أو اتخاذ القرارات أو الإجابة عن أسئلة محددة. وتُعد OSINT أداة قوية للأمن السيبراني في الاستراتيجية الأوسع لأمن المصدر المفتوح لأنها تستخدم كميات هائلة من البيانات المفتوحة لتحديد التهديدات وتتبع المخاطر المحتملة وضمان بقاء برامج المصدر المفتوح آمنة وموثوقًا بها.
