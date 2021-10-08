ما المقصود بتطوير تطبيقات iOS؟

تطوير تطبيقات iOS هو عملية إنشاء تطبيقات مخصصة لأجهزة Apple، بما في ذلك iPhone وiPad وiPod Touch. تتم كتابة البرنامج بلغة البرمجة Swift أو Objective-C، ثم يتم نشره على App Store ليتمكَّن المستخدمون من تنزيله.
إذا كنت مطور تطبيقات للأجهزة المحمولة، فقد تكون لديك بعض التحفظات حول تطوير تطبيقات iOS. على سبيل المثال، يحتاج كل مطور إلى جهاز Mac، والأجهزة من نوع Mac أغلى من نظيراتها التي تعمل بنظام Windows. بالإضافة إلى ذلك، بعد إتمام تطوير التطبيق، يخضع لعملية مراجعة جودة صارمة قبل أن تتم إتاحته للتوزيع عبر App Store.
ومع ذلك، إذا كان موظفو مؤسستك أو عملاؤها أو شركاؤها من بين مئات الملايين من مستخدمي iPhone وiPad حول العالم، فهناك أسباب واضحة للانخراط في تطوير تطبيقات iOS. وبالرغم من الحواجز المحتملة للدخول، فإنه من الممكن أن يكون تطوير تطبيقات iOS سهلًا مثل تطوير تطبيقات Android، وأحيانًا أسهل. مع التخطيط السليم وتوفير الموارد المناسبة، يمكنك الانضمام إلى صفوف مطوِّري تطبيقات iOS.
قبل كتابة أي سطر برمجي في عملية تطوير تطبيق iOS، تحتاج إلى:
يمكن فقط للأعضاء النشطين في برنامج Apple Developer نشر التطبيقات على متجر Apple App Store. لا يمكن تقديم التطبيقات إلى App Store إلا إذا كانت موقَّعة ومرسَلة بواسطة Xcode. يعمل Xcode فقط على نظام macOS، ويعمل macOS فقط على أجهزة Apple.
الخبر الجيد هو أن Xcode تقدِّم أكثر من مجرد القدرة على توقيع ونشر التطبيق بعد اكتماله. تحتوي بيئة التطوير المتكاملة على مصمم واجهة المستخدم ومحرر الكود ومحرك الاختبارات وكتالوج الموارد وغير ذلك - تقريبًا كل ما تحتاجه لتطوير تطبيقات iOS.
هناك حاليًا لغتا برمجة لتطوير تطبيقات iOS.
من أهم مزايا تطوير تطبيقات iOS توفِّر مجموعة واسعة من الموارد المخصصة للمطورين. بفضل التوحيد القياسي والوظائف والاتساق في تطوير تطبيقات iOS، تتمكن Apple من إصدار واجهات برمجة التطبيقات والمكتبات الأصلية كمجموعات مستقرة غنية بالميزات وسهلة الاستخدام. يمكنك استخدام مجموعات SDK الخاصة بنظام iOS هذه لدمج تطبيقك بسلاسة مع البنية التحتية الحالية لشركة Apple.
على سبيل المثال، إذا كنت تعمل على وحدة تحكم لتطبيق فرن جهاز تحميص ذكي، يمكنك استخدام HomeKit لتوحيد التواصل بين الفرن والهاتف. يمكن للمستخدمين تنسيق التواصل بين فرنهم الذكي الصغير وجهاز صنع القهوة الذكي. هناك مجموعات أدوات لتطوير الألعاب (مثل SpriteKit وGameplayKit وReplayKit) وتطبيقات الصحة والخرائط والكاميرات، وSiri، المساعد الافتراضي لشركة Apple.
تُتيح لك هذه المجموعات الشاملة الاستفادة من الميزات المدمجة في iOS ودمج التطبيقات الخارجية بسهولة، لإنشاء تطبيقات تتصل بوسائل التواصل الاجتماعي، أو تستخدم الكاميرا أو تطبيق التقويم الأصلي، أو تسجِّل تلقائيًّا مقاطع إعادة للّحظات المذهلة في اللعب.
تتميز أجهزة iPhone بأنها أجهزة قوية. لكن لمعالجة المهام التي تتطلب موارد كبيرة، فكِّر في نقل الأعمال الثقيلة إلى السحابة. من خلال ربط تطبيقك بالخدمات السحابية عبر واجهات برمجة التطبيقات، يمكنك استخدام السحابة للتخزين وإدارة قواعد البيانات وحتى التخزين المؤقت للتطبيق. ويمكنك أيضًا تعزيز تطبيقك بخدمات مبتكرة من الجيل التالي.
تدعم IBM Cloud أطر عمل Swift على جانب الخادم، بما في ذلك Kitura، لبناء الواجهات الخلفية لتطبيقات iOS وكذلك تطبيقات الويب. يمكنك بدء تشغيل واجهات برمجة التطبيقات REST من داخل تطبيق iOS. باستخدام Kitura، يمكنك التكامل مع مجموعة من خدمات IBM Cloud، بدءًا من الإشعارات الفورية وقواعد البيانات ووصولًا إلى تحليلات الأجهزة المحمولة والتعلم الآلي.
حتى أفضل المطورين لا يكتبون كودًا مثاليًّا - على الأقل ليس من المحاولة الأولى. بمجرد الانتهاء من تطوير تطبيق iOS الخاص بك، ستحتاج إلى اختباره. لحسن الحظ، لن تحتاج إلى اختبار الأجهزة المحمولة من عدة شركات تصنيع كما قد يحدث عند تطوير تطبيقات Android. يُعَد iOS نظام التشغيل للأجهزة المحمولة المملوك لشركة Apple، ويعمل فقط على أجهزة iPhone. رغم رغبتك في اختبار تطبيق iOS على عدة أجيال من أجهزة iPhone (مع أنظمة تشغيل متعددة)، فإن عدد الأجهزة المطلوب اختبارها لا يزال أقل مقارنةً بـ Android.
خط الاختبار الأول يكون داخل Xcode نفسه. بالإضافة إلى اختبارات الوحدات القياسية التي اعتدت عليها، يتميز Xcode باختبارات واجهة المستخدم المؤتمتة. يمكنك كتابة اختبارات تتنقل عبر واجهة المستخدم، وتتفاعل مع التطبيق كما يفعل المستخدم لاكتشاف أي مشكلات. اختبارات واجهة المستخدم لا تستخدم واجهات برمجة تطبيقات للتفاعل مع الكود، بل تُحاكي تفاعل المستخدم الحقيقي مع التطبيق. إذا كتبت اختبارات تغطي جميع جوانب تطبيقك، يمكنك الحصول تلقائيًّا على اختبارات واجهة مستخدم غالبًا ما تكون أكثر دقة مما يمكن لأي إنسان إنجازه.
ومع ذلك، ما لم تغطِّ اختباراتك كل تفاعل محتمل للمستخدم مع تطبيقك، ستظل بحاجة إلى السماح للبشر باختبار النسخة التجريبية من البرنامج. رغم أنه يمكنك تثبيت التطبيقات على أجهزة iOS دون نشرها على App Store، تسهِّل Apple على الأصدقاء والعائلة أو قاعدة المستخدمين معاينة التطبيق باستخدام تطبيق TestFlight. يُتيح TestFlight لأعضاء برنامج Apple Developer إجراء اختبارات داخلية مع ما يصل إلى 25 عضوًا في الفريق، على ما يصل إلى 30 جهازًا لكل منهم. يمكنك منح فريق تطوير تطبيق iOS فرصة لاختبار التطبيق ضمن مجموعة صغيرة والتحضير لمراجعة النسخة التجريبية من Apple، لتتمكن بعد ذلك من إتاحته للمختبِرين الخارجيين.
بمجرد موافقة Apple على تطبيقك وفق إرشادات مراجعة App Store، يمكنك دعوة ما يصل إلى 10,000 مستخدم لتحميل النسخة التجريبية. يقوم هؤلاء المستخدمون بتحميل تطبيق TestFlight واستخدام رابط فريد للوصول إلى تطبيقك. يمكنك تقسيم المختبِرين الخارجيين إلى مجموعات مخصصة وإرسال نسخ محددة لكل مجموعة، ما يُتيح إجراء اختبارات A/B ومقارنة استجاباتها للميزات. في المقابل، تحصل تلقائيًّا على بيانات حول الاستخدام، ويمكن للمستخدمين تقديم ملاحظاتهم بسهولة حول أي مشكلات يواجهونها.
بعد الانتهاء من تطوير تطبيق iOS واختباره، ستحتاج إلى إرساله إلى App Store. يمكنك إرسال تطبيقك وتوقيعه مباشرةً من خلال Xcode. تحلَّ بالصبر: قد تكون عملية مراجعة التطبيق طويلة، وغالبًا ما تتطلب عدة جولات من الرفض والتعديل وإعادة التقديم قبل الحصول على الموافقة النهائية.
بمجرد اجتياز جميع الموافقات، يمكنك إعداد صفحة تطبيقك على App Store باستخدام برنامج App Store Connect ونشر التطبيق على المتجر. إذا كنت تخطِّط لبيع تطبيقك، فتذكَّر أن Apple تأخذ نسبة 30% من مبيعاتك، بالإضافة إلى الرسوم السنوية البالغة 99 دولارًا للمشاركة في برنامج المطورين.
