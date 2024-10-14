تستخدم جميع نماذج السحابة الخاصة والسحابة العامة والسحابة الهجينة مزيجًا من التقنيات التالية:

المحاكاة الافتراضية

تعتبر المحاكاة الافتراضية بمثابة الأساس للحوسبة السحابية، وهي عبارة عن طبقة تجريد تتيح تقسيم موارد الأجهزة الخاصة بجهاز كمبيوتر واحد - المعالجات والذاكرة والتخزين وغير ذلك - إلى أجهزة كمبيوتر افتراضية متعددة تُعرف باسم الأجهزة الافتراضية (VMs). وتربط المحاكاة الافتراضية الخوادم الفعلية التي يحتفظ بها مزود الخدمة السحابية (CSP) في العديد من المواقع، ثم تقسم الموارد وتستخرجها لجعلها في متناول المستخدمين النهائيين أينما كان هناك اتصال بالإنترنت. إلى جانب الخوادم الافتراضية، تستخدم الحوسبة السحابية كثير من أشكال المحاكاة الافتراضية الأخرى، بما في ذلك المحاكاة الافتراضية للشبكة والمحاكاة الافتراضية للتخزين.

برنامج إدارة

تستفيد جميع نماذج الحوسبة السحابية من أدوات البرامج المختلفة، بما في ذلك منصة الإدارة المركزية (CMP). وتنشئ منصة الإدارة المركزية (CMP) واجهة واحدة (SPOG) توفر رؤية شاملة لمصادر متعددة من المعلومات والبيانات. تمنح طريقة العرض الموحدة هذه المسؤولين وفرق التطوير تحكمًا مركزيًا في البنية التحتية والتطبيقات الخاصة بهم، مما يجعل من الممكن تحسين التكلفة والأمان والتوافر واستخدام الموارد.

الأتمتة

تعد أدوات الأتمتة إحدى الميزات المهمة للبنية التحتية المستندة إلى السحابة. حيث تقلل هذه الأدوات من الحاجة إلى التدخل البشري لتجعل تقديم موارد الخدمة الذاتية أمرًا ممكنًا. وفيما يلي بعض أمثلة على أتمتة البرامج المدمجة في معظم البيئات السحابية:

أدوات الأتمتة والتنسيق

أدوات الحوكمة والامتثال

أدوات الأمن

أدوات مراقبة الأداء

أدوات إدارة التكلفة

واجهات برمجة التطبيقات (APIs)

تلعب واجهات برمجة التطبيقات دورًا مهمًا في الحوسبة السحابية من خلال تمكين الاتصال والتفاعل بين تطبيقات البرامج المختلفة وخدماتها، بما في ذلك تسهيل الوصول إلى تخزين البيانات وقواعد البيانات، والوصول إلى عناصر التحكم في الأمان وإدارتها، وغير ذلك.

التطبيقات والخدمات المستندة إلى السحابة

تدعم التطبيقات والخدمات المستندة إلى السحابة عددًا لا يحصى من حالات الاستخدام في الأعمال—بدءًا من النسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث إلى تحليلات البيانات الكبيرة إلى تطوير البرامج. تسهل كل خدمة تدفق البيانات عبر الإنترنت بين عملاء الواجهة الأمامية والأنظمة السحابية الخلفية التي يوفرها مزود الخدمة السحابية. يمكن نشر هذه الخدمات في إعدادات السحابة العامة والخاصة والهجينة.

فيما يلي ملخص لأكثر خدمات الحوسبة السحابية شيوعًا المتوفرة من مزودي خدمات الحوسبة السحابية الرئيسيين - Amazon Web Services (AWS) وGoogle Cloud Platform وIBM Cloud أو Microsoft Azure—ومزودي خدمات سحابية آخرين مثل VMware:

البرمجيات كخدمة (SaaS) هي إمكانية الوصول عند الطلب إلى برامج التطبيقات الجاهزة للاستخدام والمستضافة على سحابة (على سبيل المثال، Google Workspace وSalesforce). وفقًا لتقرير Gartner (يوجد الرابط خارج موقع ibm.com)، فإن ما يقرب من ثلثي (65.9%) إنفاق المؤسسات على تقنية المعلومات سيذهب إلى البرمجيات كخدمة في عام 2025، حيث ارتفعت النسبة من 57.7% في عام 2022.

هي إمكانية الوصول عند الطلب إلى برامج التطبيقات الجاهزة للاستخدام والمستضافة على سحابة (على سبيل المثال، Google Workspace وSalesforce). وفقًا لتقرير Gartner (يوجد الرابط خارج موقع ibm.com)، فإن ما يقرب من ثلثي (65.9%) إنفاق المؤسسات على تقنية المعلومات سيذهب إلى البرمجيات كخدمة في عام 2025، حيث ارتفعت النسبة من 57.7% في عام 2022. المنصة كخدمة (PaaS) عبارة عن منصة سحابية كاملة—الأجهزة والبرامج والبنية التحتية—لتطوير التطبيقات وتشغيلها وإدارتها. من خلال تنفيذ المنصة كخدمة (PaaS)، يمكن للمؤسسة تجنب التكلفة والتعقيد وعدم المرونة في بناء وصيانة منصة محلية.

عبارة عن منصة سحابية كاملة—الأجهزة والبرامج والبنية التحتية—لتطوير التطبيقات وتشغيلها وإدارتها. من خلال تنفيذ المنصة كخدمة (PaaS)، يمكن للمؤسسة تجنب التكلفة والتعقيد وعدم المرونة في بناء وصيانة منصة محلية. البنية التحتية كخدمة (IaaS) هي نموذج حوسبة سحابية يوفر موارد الحوسبة والشبكات والتخزين الأساسية. تمكّن البنية التحتية كخدمة (IaaS) المستخدمين النهائيين من توسيع نطاق الموارد وتقليصها حسب الحاجة، مما يقلل من الحاجة إلى النفقات الرأسمالية المرتفعة والمقدمة المرتبطة بالبنية التحتية المحلية.

معظم عروض الخدمات الأخرى من مزودي الخدمات السحابية العامة هي ملحقات (مثل منصات الأمان أو التحكم في التكلفة) التي تعمل مع النماذج الأساسية الثلاثة المذكورة أعلاه. ومع ذلك، تشمل منصات الخدمة الأخرى ما يلي: