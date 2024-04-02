ما المقصود بتحليلات البيانات الكبيرة؟

البيانات المنظمة

تشير البيانات المنظمة إلى المعلومات المنظمة للغاية والتي يسهل البحث فيها وتُخزن عادةً في قواعد بيانات علائقية أو جداول بيانات. وهي تلتزم بمخطط صارم، ما يعني أن كل عنصر من عناصر البيانات محدد بوضوح ويسهل الوصول إليه في مكان ثابت داخل سجل أو ملف. تتضمن أمثلة البيانات المنظمة ما يلي:

أسماء العملاء وعناوينهم في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)

بيانات المعاملات في السجلات المالية، مثل أرقام المبيعات وأرصدة الحسابات

بيانات الموظفين في قواعد بيانات الموارد البشرية، بما في ذلك المسميات الوظيفية والرواتب

تتمثل الميزة الرئيسية للبيانات المنظمة في سهولة إدخالها والبحث عنها وتحليلها، وغالبًا ما تستخدم استعلامات قاعدة بيانات مباشرة مثل لغة الاستعلام الهيكلية. على الرغم من ذلك، فإن عالم البيانات الكبيرة سريع التوسع؛ يعني أن البيانات المنظمة تمثل جزءًا صغيرًا نسبيًا من إجمالي البيانات المتاحة للمؤسسات.

بيانات غير منظمة

تفتقر البيانات غير المنظمة إلى نموذج بيانات محدد مسبقًا، ما يجعل جمعها ومعالجتها وتحليلها أكثر صعوبة. وتشمل معظم البيانات التي يتم إنشاؤها اليوم، وتتضمن تنسيقات مثل:

المحتوى النصي في المستندات ورسائل البريد الإلكتروني ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي

محتوى الوسائط المتعددة، بما في ذلك الصور والملفات الصوتية ومقاطع الفيديو

البيانات الواردة من أجهزة إنترنت الأشياء، والتي يمكن أن تتضمن مزيجًا من بيانات أجهزة الاستشعار وملفات السجل وبيانات السلاسل الزمنية

يتمثل التحدي الأساسي للبيانات غير المنظمة في تعقيدها وافتقارها إلى التوحيد، ما يتطلب أساليب أكثر تعقيدًا للفهرسة والبحث والتحليل. وغالبًا ما يتم استخدام معالجة اللغة الطبيعية (NLP) والتعلم الآلي ومنصات التحليلات المتقدمة لاستخراج رؤى ذات مغزى من البيانات غير المنظمة.

البيانات شبه المنظمة

تقع البيانات شبه المنظمة في منطقة وسط بين البيانات المنظمة وغير المنظمة. على الرغم من أنها لا تقع في قاعدة بيانات علائقية، إلا إنها تحتوي على علامات أو مؤشرات أخرى لفصل العناصر الدلالية وتطبيق التسلسلات الهرمية في السجلات والحقول داخل البيانات. تشمل الأمثلة ما يلي:

ملفات JSON (ترميز الكائنات باستخدام JavaScript) وXML (لغة التوصيف الموسعة) التي تُستخدم بشكل شائع لتبادل بيانات الويب

البريد الإلكتروني؛ حيث تتميز البيانات بتنسيق موحد (على سبيل المثال، العناوين والموضوع والنص الأساسي) ولكن المحتوى داخل كل قسم غير منظم

قواعد بيانات NoSQL، يمكنها تخزين البيانات شبه المنظمة وإدارتها بشكل أكثر كفاءة من قواعد البيانات العلائقية التقليدية

تُعد البيانات شبه المنظمة أكثر مرونة من البيانات المنظمة وأسهل في التحليل من البيانات غير المنظمة، ما يحقق توازنًا مجديًا بشكل خاص في تطبيقات الويب ومهام دمج البيانات.