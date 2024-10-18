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رسم توضيحي مسطح للسُحب، ومخطط دائري، ورسوم بيانية
هل إدارة البيانات هي سر الذكاء الاصطناعي التوليدي؟ شاهد الحلقة
استفد من الموارد التي شكَّلها خبراء البيانات داخل شركة IBM وخارجها لبناء مؤسسة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وقائمة على البيانات، وتعزيز مزايا الأعمال.

استكشف أداة مفاضلة البيانات

تعرّف على نهجنا في تطوير برنامج إدارة البيانات لدفع عملية تحويل البيانات وتعزيز الثقافة القائمة على البيانات.

تمكين إدارة البيانات

استكشف الضغوط التي يواجهها كبار مسؤولي البيانات لأداء مهام عملهم رُغم التوقعات غير الواضحة والأشياء التي يقومون بها لإحداث تأثير.

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المقالات

احصل على أحدث الرؤى ووسِّع قاعدتك المعرفية من خلال مدوناتنا وفيديوهاتنا التوضيحية عن التحليلات.

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ما التنقيب في البيانات؟

تعرَّف على كيفية استخدام التنقيب في البيانات للإحصائيات والذكاء الاصطناعي لتحليل مجموعات البيانات الكبيرة للكشف عن الأنماط واكتشاف المعلومات المفيدة.

 علم البيانات مقابل التعلّم الآلي: ما الفرق بينهما؟

تعرّف على مدى اختلاف علم البيانات والتعلّم الآلي بعضهما عن بعض، رُغم ارتباط بعضهما ببعض. في حين أن علم البيانات يعطي بنية للبيانات الكبيرة، فإن التعلم الآلي يركز في التعلّم من البيانات نفسها.

 سلامة البيانات مقابل جودة البيانات: هل هناك فرق بينهما؟

افهم الفروق الدقيقة بين جودة البيانات وسلامتها، وكيف تصبح مؤسسة قائمة على البيانات باستخدام التحليلات لاتخاذ قرارات العمل، وتوفير الوصول إلى بيانات الخدمة الذاتية وعروض البيانات.

 علم البيانات مقابل تحليلات البيانات: استكشاف الاختلافات

تعرّف على أوجه الاختلاف بين علم البيانات وتحليلات البيانات. إذ يتضمن علم البيانات إدارة البيانات المنظمة وغير المنظمة، بينما تفحص تحليلات البيانات مجموعات البيانات لاستخلاص الرؤى.

 ما المقصود بذكاء الأعمال؟

تعرّف على كيفية تسخير بيانات الأعمال من خلال فهم كيفية معالجة ذكاء الأعمال للبيانات للحصول على رؤى قابلة للتنفيذ ودعم عملية صنع القرار بالمعلومات اللازمة.

 ما تحليل البيانات الاستكشافية؟

تعرّف على دور تحليل البيانات الاستكشافية في تحليل مجموعات البيانات وتلخيصها بفعالية لاكتشاف الأنماط والحالات الشاذة وتوليد فرضية.

 ما المقصود بعلم البيانات؟

استفد من علم البيانات لفتح آفاق رؤى الأعمال من كمية متزايدة من البيانات، وتسريع التحول الرقمي، واتخاذ القرارات القائمة على البيانات.

 ما الانحدار الخطي؟

يُمكنك إتقان إجراءات التحليل هذه لتصبح ماهرًا في توليد التوقعات باستخدام معادلة رياضية يمكن تفسيرها بسهولة وتطبيقها على مجالات مختلفة.

 ما الانحدار اللوجستي؟

توقَّع النتائج في وقت أسرع واتَّخِذ قرارات أفضل من خلال إتقان طريقة الانحدار اللوجستي ومعرفة نوع الانحدار اللوجستي الذي يجب استخدامه.

 ما محاكاة مونت كارلو؟

تعرّف على كيفية إجراء محاكاة مونت كارلو، وهي خوارزمية حسابية، باستخدام عينات عشوائية متكررة لتقدير النتائج المحتملة لحدث غير مؤكد.
تقرير بحثي
معضلة البيانات البيئية، والاجتماعية، والإدارية اكتشف لماذا ترى الشركات الاستخدام الفعال للبيانات البيئية والاجتماعية والإدارية (الأهداف البيئية، والاجتماعية، والإدارية) وسيلةً لتسريع الربحية والنمو. اقرأ التقرير
مقاطع فيديو

تعرّف على الأساسيات وأهم الموضوعات في تحليلات البيانات من خلال سلسلة الفيديوهات التوضيحية لدينا
شرح مستودعات البيانات

شاهد لوف أغاروال وهو يشرح كيف تطورت مخازن البيانات وبحيرات البيانات إلى مستودعات البيانات، حيث الجمع بين مزاياهما، يشبه الطريقة التي يأتي بها الطعام من المزرعة إلى مائدتنا.

شرح نسيج البيانات

انضم إلى لوف أغاروال وهو يقدم شرحًا تفصيليًّا عن نسيج البيانات، وطريقة عمله المعقدة، ودوره في كسر صوامع البيانات؛ وهو ما يؤدي في النهاية إلى استعادة المستخدمين للوصول إلى البيانات.

البودكاست (المدونات الصوتية)

الاستماع إلى مناقشات تفاعلية مع قادة التقنية
مجموعة متنوعة من الخبراء

استمع إلى مناقشات ثاقبة عن أحدث اتجاهات الذكاء الاصطناعي والابتكارات وتأثيرها في الأعمال. يقدم البودكاست، الذي يقدمه تيم هوانغ، مزيجًا متوازنًا من الخبرة والتحليل في كل شيء، بدءًا من الأبحاث المتقدمة وحتى التطبيقات العملية.
Smart Talks with IBM

استقِ إلهامك من المحادثة بين الأشخاص الذين هم في طليعة الابتكار. ولا تفوِّت فرصة الاستماع إلى مالكولم غلادويل - أحد أشهر المفكرين والكتّاب في العالم في مجال العلوم الاجتماعية - وهو يحاور القادة عن التقنية التي يمكنها تحويل أعمالك.
بودكاست The Art of A.I.

اكتشف كيف أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد تقنية قائمة بذاتها، بل لديه أيضًا القدرة على تغيير الطريقة التي تمارس بها أعمالك. يمزج البودكاست، الذي يقدمه جيري كومو، زميل IBM ونائب رئيس قسم التقنية، بين الفن والتقنية، ويقدم رؤى عن اتجاهات الذكاء الاصطناعي وجدارة الثقة به في الأعمال التجارية.

Making Data Simple

تعرّف على المزيد عن اتجاهات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وتأثيراتها في الأعمال من مجموعة من الخبراء. ويغطي هذا البودكاست الذي يقدمه آل مارتن، نائب الرئيس العالمي للمبيعات التقنية في IBM، تحديات البيانات الكبيرة وفرصها.
الدروس التعليمية

إتقان التحليلات من خلال الدروس التعليمية العملية

 عرض جميع دروس التحليلات التعليمية
درس تعليمي مميز انشر وظائف Apache Spark في Kubernetes باستخدام Tekton تعرّف على كيفية تبسيط عمليات نشر وظائف Apache Spark في Kubernetes بالاستفادة من قوة خطوط أنابيب Tekton في درسنا التعليمي خطوة بخطوة. الاطلاع على الدرس التعليمي
كيف يمكن لشركة IBM المساعدة
IBM Planning Analytics

استغل الذكاء الجماعي لمؤسستك من خلال الوصول بسهولة إلى البيانات لتحويل التنبؤات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي إلى أفعال. 

 ضع خططًا وتوقعات مستندة إلى البيانات watsonx.data

استفد من مخزن بيانات، مناسب للغرض، مبني على بنية مستودع بيانات مفتوحة لتوسيع نطاق أعباء عمل الذكاء الاصطناعي، لجميع بياناتك، في أي مكان.

 توسيع نطاق أعباء عمل الذكاء الاصطناعي لديك
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