لتحقيق مستوى عالٍ من سلامة البيانات، تقوم المجموعة بتنفيذ العمليات والقواعد والمعايير التي تحكم كيفية جمع البيانات وتخزينها والوصول إليها وتحريرها واستخدامها. وتعمل هذه العمليات والقواعد والمعايير جنبًا إلى جنب من أجل:

التحقق من صحة البيانات والإدخال

إزالة البيانات المكررة

توفير نسخ احتياطي للبيانات وضمان استمرارية الأعمال

حماية البيانات عبر عناصر التحكم في الوصول

الحفاظ على مسار تدقيق للمساءلة والامتثال

يمكن للمجموعة استخدام أي عدد من الأدوات وبيئات السحابة الخاصة أو السحابة العامة طوال دورة حياة البيانات للحفاظ على سلامة البيانات من خلال ما يُعرف بـ إدارة البيانات. وهي ممارسة إنشاء العمليات والقواعد والمعايير التي تمنع الأخطاء وفقدان البيانات وتلفها وسوء التعامل مع البيانات الحساسة أو الخاضعة للتنظيم واختراق أمن البيانات، وتحديثها وإنفاذها.

فوائد تكامل البيانات

المجموعة التي تتمتع بمستوى عالٍ من تكامل البيانات يمكن أن تقوم بما يأتي:

زيادة احتمالية وسرعة استرداد البيانات في حالة حدوث خرق أو فترة تعطل غير مخطط لها

الحماية من الوصول غير المصرح به وتعديل البيانات

تحقيق الامتثال والحفاظ عليه بشكل أكثر فعالية

يمكن أن يؤدي تكامل البيانات الجيدة أيضًا إلى تحسين نتائج قرارات الأعمال من خلال زيادة دقة تحليلات المجموعة. وكلما كانت مجموعة البيانات أكثر اكتمالاً ودقة واتساقًا، أصبح ذكاء الأعمال والعمليات التجارية أكثر استنارة. ونتيجة لذلك، يكون القادة مجهزين بشكل أفضل لوضع الأهداف التي تفيد المجموعة وتعزز ثقة الموظفين والمستهلكين، وتحقيقها.

تستفيد مهام علم البيانات مثل التعلم الآلي بشكل كبير من تكامل البيانات الجيدة. عندما يتم تدريب نموذج التعلم الآلي الأساسي على سجلات بيانات جديرة بالثقة والدقة، كان هذا النموذج أفضل في وضع تنبؤات الأعمال أو أتمتة المهام.

الأنواع المختلفة لتكامل البيانات

هناك فئتان رئيسيتان من تكامل البيانات: تكامل البيانات المادية وتكامل البيانات المنطقية.

التكامل المادي للبيانات هو حماية شمولية البيانات (بمعنى أن البيانات لا تفتقد المعلومات المهمة)، وإمكانية الوصول إليها ودقتها في أثناء تخزين البيانات أو نقلها. وتشكل الكوارث الطبيعية وانقطاع التيار الكهربائي والخطأ البشري والهجمات الإلكترونية مخاطر على التكامل المادي للبيانات.

يشير التكامل المنطقي للبيانات إلى حماية اتساق البيانات واكتمالها في أثناء الوصول إليها من قِبل مختلف الأطراف المعنية والتطبيقات عبر الأقسام والتخصصات والمواقع. ويتحقق التكامل المنطقي للبيانات من خلال:

منع الازدواجية (تكامل الكيان)

تحديد كيفية تخزين البيانات واستخدامها (التكامل المرجعي)

الحفاظ على البيانات بتنسيق مقبول (تكامل المجال)

ضمان تلبية البيانات للاحتياجات الفريدة للصناعات أو الخاصة بالمجموعة (التكامل المحدد من قِبل المستخدم)

كيف يختلف تكامل البيانات عن أمن البيانات

أمن البيانات هو عنصر فرعي لتكامل البيانات ويشير إلى التدابير المتخذة لمنع الوصول غير المصرح به إلى البيانات أو التلاعب بها. تسهم بروتوكولات وأدوات أمن البيانات الفعالة في تكامل البيانات القوي. بمعنى آخر، أمن البيانات هو الوسيلة بينما تكامل البيانات هو الهدف. وتندرج إمكانية استرداد البيانات — في حالة حدوث اختراق أو هجوم أو انقطاع التيار الكهربائي أو انقطاع الخدمة — ضمن نطاق أمن البيانات.

عواقب ضعف تكامل البيانات

تسهم الأخطاء البشرية، وأخطاء النقل، والأفعال الكيدية، وعدم كفاية الأمان، وأعطال الأجهزة، في "البيانات غير الدقيقة"، ما يؤثر سلبًا في تكامل بيانات المجموعة. إن المجموعة التي تواجه مع واحدة أو أكثر من هذه المشكلات تخاطر بالتجربة:

جودة بيانات رديئة

تؤدي البيانات منخفضة الجودة إلى صناعة قرارات سيئة بسبب التحليلات غير الدقيقة وغير المدروسة. ويمكن أن يؤدي انخفاض جودة البيانات إلى خسائر في الإنتاجية وتراجع الإيرادات وإلحاق ضرر بالسمعة.

عدم كفاية أمن البيانات

البيانات التي لا يتم تأمينها بشكل صحيح تكون أكثر عرضة لخطر اختراق أمن البيانات أو ضياعها بسبب كارثة طبيعية أو أي حدث آخر غير مخطط له. ومن دون رؤى وتحكم مناسبين في أمن البيانات، يمكن للمجموعة أن تخرج بسهولة أكبر عن الامتثال للوائح المحلية والإقليمية والعالمية، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.