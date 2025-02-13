منصة IBM StreamSets

أطلق العنان لقوة التحليلات في الوقت الفعلي من خلال معالجة البيانات وتحليلها في أثناء إنشائها، يتم تمكين الرؤى والإجراءات الفورية. يستوعب الحل البيانات عالية السرعة من مصادر متنوعة -أجهزة إنترنت الأشياء (IOT) وتفاعلات المستخدمين والمعاملات المالية وغيرها- ويحولها إلى معلومات قابلة للتنفيذ في غضون ثوانٍ. تُتيح هذه القدرات في الوقت الفعلي للشركات اكتشاف حالات الخلل والتنبؤ بالتوجهات واتخاذ قرارات قائمة على البيانات بشكل ديناميكي.