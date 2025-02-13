منصة IBM StreamSets

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التحليلات
StreamSets
يُتيح IBM® StreamSets للمستخدمين إمكانية إنشاء مسارات بيانات ذكية وإدارتها عبر واجهة رسومية بديهية، ما يسهِّل تكامل البيانات بسلاسة عبر بيئات السحابة الهجينة والسحابة المتعددة، ولهذا تعتمد الشركات العالمية الرائدة على IBM StreamSets لدعم الملايين من مسارات البيانات للتحليلات الحديثة والتطبيقات الذكية والتكامل الهجين.
تقليل تقادم البيانات وتمكين البيانات في الوقت الفعلي على نطاق واسع، ومعالجة الملايين من سجلات البيانات عبر الآلاف من المسارات في غضون ثوانٍ.
عزل مسارات البيانات عن التغيير والتحولات غير المتوقعة باستخدام المعالجات المُعدة مسبقًا التي تعمل بتقنية السحب والإفلات، والمصممة لتحديد انجراف البيانات والتكيف معه تلقائيًا.
إنشاء مسارات تدفق لاستيعاب البيانات المنظمة أو شبه المنظمة أو غير المنظمة وتسليمها إلى مجموعة كبيرة من الوجهات.
الاستفادة من واجهة مستخدم واحدة منخفضة التعليمات البرمجية التي تصمم مسارات بيانات ذكية لتدفق البيانات وتنشرها دون الحاجة إلى تعليمات برمجية يدوية.
نشر حل البرمجيات كخدمة (SaaS) الخاص بنا على AWS وAzure وGCP وتشغيل الأعمال حيثما توجد بياناتك، سواء في مزود السحابة الخاص بك أو السحابة الافتراضية الخاصة (VPC) أو البنية التحتية المحلية.
تبسيط عملية إنشاء عدد كبير من المسارات ونشرها باستخدام Python SDK، والاستفدادة من القوالب ومزيج من أدوات واجهة المستخدم الرسومية (GUI) لجعل إمكانية الوصول إلى البيانات أكثر شمولاً.
إنشاء مسارات البيانات وإدارتها ومراقبتها لتقديم بيانات قابلة للتنفيذ بسرعة على نطاق واسع.
استخدام أداة تكامل البيانات الرائدة في المجال لتصميم المهام التي تنقل البيانات وتحولها وتطويرها وتنفيذها.
استخدم منصة إمكانية ملاحظة البيانات باستمرار Databand للمساعدة على الكشف عن حوادث البيانات في وقت مبكر وحلها بشكل أسرع وتقديم بيانات أكثر جدارة بالثقة إلى الشركات.
يُعَد IBM Knowledge Catalog برنامجًا مصممًا لإدارة البيانات يوفر كتالوج بيانات يُتيح أتمتة عمليات اكتشاف البيانات وإدارة جودة البيانات، وتتبُّع دورة حياة البيانات، وحمايتها.