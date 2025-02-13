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التحليلات

StreamSets

 منصة IBM StreamSets
مسارات تدفق البيانات التي تُسهم في تعزيز اتخاذ القرارات في الوقت الفعلي والتخفيف من المخاطر.
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متخصص في تكنولوجيا المعلومات يشاهد البيانات المتدفقة على كمبيوتر محمول

التكامل السلس لبيانات السحابة الهجينة والسحابة المتعددة

يُتيح IBM® StreamSets للمستخدمين إمكانية إنشاء مسارات بيانات ذكية وإدارتها عبر واجهة رسومية بديهية، ما يسهِّل تكامل البيانات بسلاسة عبر بيئات السحابة الهجينة والسحابة المتعددة، ولهذا تعتمد الشركات العالمية الرائدة على IBM StreamSets لدعم الملايين من مسارات البيانات للتحليلات الحديثة والتطبيقات الذكية والتكامل الهجين.

 تعرف على المزيد من خلال ملخص حل IBM StreamSets

نقدِّم لك النسخة التي يديرها العميل من IBM StreamSets، والتي تعمل بالكامل على الأنظمة المحلية، والمصممة لتلبية متطلبات الامتثال الصارمة مع توفير تكامل البيانات في الوقت الفعلي ضمن بنيتك التحتية.

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الفوائد
تمكين استيعاب البيانات في الوقت الفعلي، على نطاق واسع

تقليل تقادم البيانات وتمكين البيانات في الوقت الفعلي على نطاق واسع، ومعالجة الملايين من سجلات البيانات عبر الآلاف من المسارات في غضون ثوانٍ.
الحد من انحرافات البيانات باستخدام مسارات البيانات الذكية​

عزل مسارات البيانات عن التغيير والتحولات غير المتوقعة باستخدام المعالجات المُعدة مسبقًا التي تعمل بتقنية السحب والإفلات، والمصممة لتحديد انجراف البيانات والتكيف معه تلقائيًا.
تمكَّن من بث بياناتك بأي تنسيق تختاره

إنشاء مسارات تدفق لاستيعاب البيانات المنظمة أو شبه المنظمة أو غير المنظمة وتسليمها إلى مجموعة كبيرة من الوجهات.
استخدام واجهة مستخدم السحب والإفلات ​

الاستفادة من واجهة مستخدم واحدة منخفضة التعليمات البرمجية التي تصمم مسارات بيانات ذكية لتدفق البيانات وتنشرها دون الحاجة إلى تعليمات برمجية يدوية.
تمكين مرونة النشر

نشر حل البرمجيات كخدمة (SaaS) الخاص بنا على AWS وAzure وGCP وتشغيل الأعمال حيثما توجد بياناتك، سواء في مزود السحابة الخاص بك أو السحابة الافتراضية الخاصة (VPC) أو البنية التحتية المحلية.
استخدام مجموعة أدوات تطوير البرامج Python SDK لتحقيق الإنتاجية على مستوى المؤسسة

تبسيط عملية إنشاء عدد كبير من المسارات ونشرها باستخدام Python SDK، والاستفدادة من القوالب ومزيج من أدوات واجهة المستخدم الرسومية (GUI) لجعل إمكانية الوصول إلى البيانات أكثر شمولاً.

 

تقرير المحللين

تم اختيار IBM كشركة رائدة للعام التاسع عشر على التوالي في تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2024 لأدوات تكامل البيانات

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حالات الاستخدام

أطلق العنان لقوة التحليلات في الوقت الفعلي من خلال معالجة البيانات وتحليلها في أثناء إنشائها، يتم تمكين الرؤى والإجراءات الفورية. يستوعب الحل البيانات عالية السرعة من مصادر متنوعة -أجهزة إنترنت الأشياء (IOT) وتفاعلات المستخدمين والمعاملات المالية وغيرها- ويحولها إلى معلومات قابلة للتنفيذ في غضون ثوانٍ. تُتيح هذه القدرات في الوقت الفعلي للشركات اكتشاف حالات الخلل والتنبؤ بالتوجهات واتخاذ قرارات قائمة على البيانات بشكل ديناميكي.
الكشف عن الغش تمكَّن من تعزيز قدرات الكشف عن الغش لديك وحماية ثقة العملاء من خلال نظام ذكاء البيانات في الوقت الفعلي هذا. تبث البنية القائمة على الأحداث تدفقًا مستمرًا للبيانات المنسقة من جميع أنحاء مؤسستك مباشرةً إلى فِرَق وأنظمة الكشف عن الغش، ما يتيح الاستجابة الفورية للأنشطة المشبوهة. وبفضل توفير سياق في الوقت الفعلي لكل معاملة وتفاعل وحالة خلل، يتمكن عملك من تحديد التهديدات المحتملة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
الأمن الإلكتروني مع تزايد تنوع بيانات الأمن وسرعتها وحجمها، تكافح الحلول التقليدية من أجل تلبية متطلبات فِرَق أمن المعلومات (InfoSec) الحديثة. تسعى المؤسسات بشكل متزايد إلى استقلالية الموردين والمرونة في استخدام أدوات ومنصات تحليلية متعددة. يعالج IBM StreamSets هذه التحديات من خلال دمج البنية التحتية للبيانات المتدفقة في الوقت الفعلي من الدرجة الأولى مع منصات الأمن الإلكتروني، ما يؤدي إلى التخلص من مستودعات البيانات وتوفير معلومات سياقية غنية لتعزيز الوعي بالموقف. يوفر هذا الحل استيعابًا فائقًا للبيانات مع تحسين فاعلية التكلفة وقابلية التوسع، ما يُتيح للمؤسسات إدارة العمليات الأمنية بفاعلية في بيئة اليوم المعقدة.
أطلق العنان لقوة التحليلات في الوقت الفعلي من خلال معالجة البيانات وتحليلها في أثناء إنشائها، يتم تمكين الرؤى والإجراءات الفورية. يستوعب الحل البيانات عالية السرعة من مصادر متنوعة -أجهزة إنترنت الأشياء (IOT) وتفاعلات المستخدمين والمعاملات المالية وغيرها- ويحولها إلى معلومات قابلة للتنفيذ في غضون ثوانٍ. تُتيح هذه القدرات في الوقت الفعلي للشركات اكتشاف حالات الخلل والتنبؤ بالتوجهات واتخاذ قرارات قائمة على البيانات بشكل ديناميكي.
الكشف عن الغش تمكَّن من تعزيز قدرات الكشف عن الغش لديك وحماية ثقة العملاء من خلال نظام ذكاء البيانات في الوقت الفعلي هذا. تبث البنية القائمة على الأحداث تدفقًا مستمرًا للبيانات المنسقة من جميع أنحاء مؤسستك مباشرةً إلى فِرَق وأنظمة الكشف عن الغش، ما يتيح الاستجابة الفورية للأنشطة المشبوهة. وبفضل توفير سياق في الوقت الفعلي لكل معاملة وتفاعل وحالة خلل، يتمكن عملك من تحديد التهديدات المحتملة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
الأمن الإلكتروني مع تزايد تنوع بيانات الأمن وسرعتها وحجمها، تكافح الحلول التقليدية من أجل تلبية متطلبات فِرَق أمن المعلومات (InfoSec) الحديثة. تسعى المؤسسات بشكل متزايد إلى استقلالية الموردين والمرونة في استخدام أدوات ومنصات تحليلية متعددة. يعالج IBM StreamSets هذه التحديات من خلال دمج البنية التحتية للبيانات المتدفقة في الوقت الفعلي من الدرجة الأولى مع منصات الأمن الإلكتروني، ما يؤدي إلى التخلص من مستودعات البيانات وتوفير معلومات سياقية غنية لتعزيز الوعي بالموقف. يوفر هذا الحل استيعابًا فائقًا للبيانات مع تحسين فاعلية التكلفة وقابلية التوسع، ما يُتيح للمؤسسات إدارة العمليات الأمنية بفاعلية في بيئة اليوم المعقدة.

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اكتشف كيفية إنشاء مسارات تدفق بيانات فعَّالة، وتقديم الرؤى التي تحتاجها في الوقت الفعلي لتوجيه عملية اتخاذ القرار. سجِّل بياناتك للحصول على إصدار تجريبي مجاني

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تكامل البيانات

إنشاء مسارات البيانات وإدارتها ومراقبتها لتقديم بيانات قابلة للتنفيذ بسرعة على نطاق واسع.

 ®IBM® DataStage

استخدام أداة تكامل البيانات الرائدة في المجال لتصميم المهام التي تنقل البيانات وتحولها وتطويرها وتنفيذها.

 IBM Databand

استخدم منصة إمكانية ملاحظة البيانات باستمرار Databand للمساعدة على الكشف عن حوادث البيانات في وقت مبكر وحلها بشكل أسرع وتقديم بيانات أكثر جدارة بالثقة إلى الشركات.

 IBM Knowledge Catalog

يُعَد IBM Knowledge Catalog برنامجًا مصممًا لإدارة البيانات يوفر كتالوج بيانات يُتيح أتمتة عمليات اكتشاف البيانات وإدارة جودة البيانات، وتتبُّع دورة حياة البيانات، وحمايتها.