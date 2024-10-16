مفاضلة البيانات
دليل قادة البيانات لإنشاء مؤسسة قائمة على البيانات وتعزيز ميزة الأعمال.
رسم توضيحي بياني يمثل البيانات
ما الذي تحتاجه المؤسسات لتصبح قائمة على البيانات؟

تتحدث المؤسسات في جميع أنحاء العالم عن التحول إلى مؤسسة قائمة على البيانات وإدخال الذكاء الاصطناعي في عمليات أعمالها الأساسية. لكن القليل من الأشخاص يتمتع بالمهارات والبصيرة والتأثير لوضع مؤسسة بأكملها على الطريق نحو جعل البيانات عامل تميز حقيقيًا. وهنا يأتي دورك—ولهذا السبب أعددنا هذا الدليل لقادة البيانات.
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استكشف الموارد المتاحة لتحقيق الريادة في مجال البيانات

نحن جميعًا متحمسون لرؤية إمكانات البيانات والذكاء الاصطناعي في تغيير الأعمال نحو الأفضل. سيساعدك هذا الدليل، الذي أعده كبار مسؤولي البيانات وقادة البيانات وغيرهم من الخبراء داخل IBM وخارجها، على نشر الإستراتيجية والتقنيات والثقافة التي تُعد أساسية لقيادة مؤسسة قائمة على البيانات ومدعومة بالذكاء الاصطناعي.
أربع إستراتيجيات لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي المسؤول وتحسين نتائج الأعمال.
ست خطوات لبناء مؤسسة قائمة على البيانات، من مرحلة التفكير إلى مرحلة التنفيذ.
يمكنك بناء بنية بيانات حديثة تناسب الاحتياجات الخاصة بالأعمال.
تعلم الأسس الأربعة لتبني ثقافة الوعي بالبيانات وطبقها.
اكتسب ميزة تنافسية باستخدام إطار العمل الاستباقي لحماية البيانات.
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