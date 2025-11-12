يواجه قادة البيانات واقعًا مزدوجًا جديدًا: فهُم تحت ضغط لتوفير البيانات لمبادرات الذكاء الاصطناعي، مع الحاجة إلى ضمان أمن البيانات وحمايتها من المتسللين. وللأسف، الفجوة بين حوكمة الذكاء الاصطناعي والرقابة قد تترك تلك البيانات معرّضة للخطر.

يوضِّح تقرير IBM السنوي حول تكلفة خرق البيانات، المستند إلى تحليل 600 مؤسسة تعرّضت للاختراق في 17 صناعة حول العالم، أن هذه الفجوة يمكن أن تكون مكلفة من حيث فقدان البيانات، وتعطيل العمليات، والغرامات الكبيرة المدفوعة للجهات التنظيمية. يمكن أن تعرِّض اختراقات أمن البيانات الشركات أيضًا لأضرار في سمعتها، وفقدان ثقة العملاء، وزيادة معدل فقدان العملاء.

بالنسبة إلى المديرين التنفيذيين للبيانات وغيرهم من قادة البيانات، أو أي شخص مسؤول عن استراتيجية البيانات وحوكمتها وتحقيق قيمتها، يُعَد هذا البحث إنذارًا مهمًا. ومع تأثير التعطيل التشغيلي على 31% من المؤسسات المخترقة التي شملها البحث، و60% منها تعرّضت لانتهاك مباشر للبيانات نتيجة هجمات على سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي والنماذج، تتجاوز هذه النتائج مجرد العناوين الرئيسية. إنها تشكِّل خارطة طريق للعمل للمديرين التنفيذيين للبيانات.

أهمية هذه النتائج تتجاوز مسألة الأمن الإلكتروني؛ فهي تمثِّل تحديًا قياديًا استراتيجيًا. يقف المدير التنفيذي للبيانات عند نقطة الالتقاء بين ابتكار البيانات وحوكمتها، مسؤولًا عن ضمان القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي والتأكد من أن هذا التحول لا يتم على حساب الثقة أو الامتثال أو المرونة.