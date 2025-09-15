الحوكمة والأمن ليسا مجرد حواجز. إنها المحركات التي تعزز الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.
لطالما كانت خصوصية البيانات وأمنها من الأولويات، لكن حوكمة الذكاء الاصطناعي لا تزال تلحق بالركب. مع تزايد الانتهاكات وتعقيد الذكاء الاصطناعي الوكيل، لم يَعُد التعاون بين فِرق الأمن والحوكمة خيارًا.
اكتشِف لماذا يسرِّع النهج المنضبط للبيانات والذكاء الاصطناعي، الذي يوحِّد بين الأشخاص والعمليات والتكنولوجيا، من تبنّي الابتكار وتحقيق عائد الاستثمار.
يقولون إن الابتكار له الأولوية على الأمن.1
تفتقر إلى عنصر الأمن، على الرغم من أن 82% من المديرين التنفيذيين يعتبرونه ضروريًا.
تفتقر إلى سياسات وعمليات للتخفيف من مخاطر الذكاء الاصطناعي.2
طوَّر Banco do Brasil نموذج الحوكمة الخاص به لتعزيز الرقابة الأخلاقية والذكاء الاصطناعي المسؤول.
يشرح Edward Calvesbert وFariya Syed-Ali من IBM كيفية تسهيل استخدام البيانات صعبة الوصول.
يوضِّح Scott Brokaw من IBM كيفية تعزيز جودة البيانات من خلال التنسيق والإثراء.
يقدِّم مركز Data Matters الخاص بنا رؤًى من الخبراء حول كيفية تحسين أهم أصول الذكاء الاصطناعي لديك: بياناتك الفريدة.
تُتيح العروض الجديدة من IBM للمؤسسات
استيعاب البيانات المنظمة وغير المنظمة، وإدارتها واسترجاعها،
بهدف توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي التوليدي بدقة وأداء عاليين.
