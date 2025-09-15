يبدأ الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع بأساس قوي من البيانات يمكِّنك من الوصول إلى جميع بياناتك وتوحيدها وحوكمتها وتأمينها- سواء أكانت بيانات منظمة أم غير منظمة، في بيئة سحابية أم محلية. ففي النهاية، لا يوجد شيء عام في عملك، فلماذا تدرِّب الذكاء الاصطناعي على البيانات العامة؟