احصل على البيانات عالية الجودة التي تحتاجها للذكاء الاصطناعي للمؤسسات

تُعَد جودة بياناتك المؤسسية هي الأساس الحقيقي للذكاء الاصطناعي. فكيف تتأكد من جاهزيتها وملاءمتها لهدفك وتوافقها مع متطلباتك؟

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صورة لنائب رئيس قسم المنتجات وتكامل البيانات، Scott Brokaw، وهو يبتسم

ليست كل البيانات متساوية

هناك حقيقة أساسية في تدريب الذكاء الاصطناعي: إذا كانت البيانات المُدخلة سيئة، فستكون النتائج سيئة. ولضمان نجاح الذكاء الاصطناعي، يجب على قادة الأعمال تحديد البيانات ذات المعنى والمرتبطة بأهداف أعمالهم.  

وهذا يعني القدرة على الوصول إلى بياناتهم غير المنظمة (مثل مقاطع الفيديو والعروض التقديمية والبريد الإلكتروني) وتحويلها إلى مدخلات عالية الجودة تدعم الذكاء الاصطناعي.  

اكتشِف كيفية إطلاق العنان لقوة بياناتك بالكامل.
كل شركة نتعامل معها هي شركة قائمة على البيانات. سواء أكانت البيانات تُعَد المنتج الرئيسي في نظرهم أم لا، فهي ما يميّزهم عن غيرهم. Scott Brokaw نائب الرئيس، المنتجات، تكامل البيانات، في IBM
العوائق التي تحول دون الوصول إلى بيانات عالية الجودة %90 من البيانات التي تم إنشاؤها في عام 2022

تم تقديرها بأنها غير منظمة1

 %29 من قادة التكنولوجيا يوافقون بشدة

على أن بيانات مؤسساتهم تفي بالمعايير اللازمة لدعم توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي التوليدي2

 %61 من الرؤساء التنفيذيين حدَّدوا أن دورة حياة البيانات

هي أحد أكبر العوائق أمام الذكاء الاصطناعي التوليدي3
Graphic render showcasing structured and unstructured data with watsonx.data

إعداد بياناتك يُتيح لك تحقيق جودة أعلى

إطار عمل مكون من ثلاث خطوات حول إدارة البيانات وقابلية الملاحظة ودورة الحياة، قد أثبت أهميته للعديد من قادة البيانات.

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صورة مقرَّبة لتوربين صاروخي تابع لشركة Lockheed Martin
قصص العملاء انطلاق عصر جديد من الذكاء الاصطناعي

أطلقت شركة Lockheed Martin تحولًا في الذكاء الاصطناعي وحَّدت من خلاله 46 نظامًا وأداة بيانات متفرقة في منصة متكاملة واحدة.

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استمِع إلى آراء أخرى

صورة شخصية لـ Cathy Reese، الشريكة الأولى لتحوُّل تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي في IBM Consulting، وهي تبتسم.
وضع إستراتيجية بيانات للذكاء الاصطناعي المؤسسي
صورة شخصية لـ Edward Calvesbert، نائب رئيس إدارة المنتجات لمنصة IBM watsonx، وهو يشرح العلاقة بين البيانات والذكاء الاصطناعي التوليدي.
هل إدارة البيانات هي السر وراء الذكاء الاصطناعي التوليدي؟
صورة شخصية لـ Jim "Bones" Mackay، مساعد لاعب الجولف الأمريكي والمعلِّق الرياضي على قناة NBC، وهو يبتسم.
رؤى Jim “Bones” Mackay حول البيانات والاستراتيجية
صورة شخصية لـ Mike Greenberg، مذيع التليفزيون ومقدم برنامج Get Up على قناة ESPN، وهو يبتسم.
كيف تساعدك البيانات على الفوز بلعبة Fantasy Football
اتخِذ الخطوة التالية


تُتيح العروض الجديدة من IBM للمؤسسات استيعاب البيانات المنظمة وغير المنظمة، وإدارتها واسترجاعها،
بهدف توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي التوليدي بدقة وأداء عاليين.

 

 استكشِف حلول البيانات المصممة للذكاء الاصطناعي لدينا سجل للتعرف على تحديثات الذكاء الاصطناعي
الحواشي

1 Agentic AI has an unstructured data problem: IBM is unveiling a solution, Edward Calvesbert, IBM, 2025.
2 6 blind spots tech leaders must reveal, IBM Institute for Business Value, 2024.
3 CEO decision-making in the age of AI: Act with intention, IBM Institute for Business Value, 2023.