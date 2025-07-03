تُعَد جودة بياناتك المؤسسية هي الأساس الحقيقي للذكاء الاصطناعي. فكيف تتأكد من جاهزيتها وملاءمتها لهدفك وتوافقها مع متطلباتك؟
هناك حقيقة أساسية في تدريب الذكاء الاصطناعي: إذا كانت البيانات المُدخلة سيئة، فستكون النتائج سيئة. ولضمان نجاح الذكاء الاصطناعي، يجب على قادة الأعمال تحديد البيانات ذات المعنى والمرتبطة بأهداف أعمالهم.
وهذا يعني القدرة على الوصول إلى بياناتهم غير المنظمة (مثل مقاطع الفيديو والعروض التقديمية والبريد الإلكتروني) وتحويلها إلى مدخلات عالية الجودة تدعم الذكاء الاصطناعي.
اكتشِف كيفية إطلاق العنان لقوة بياناتك بالكامل.
تم تقديرها بأنها غير منظمة1
على أن بيانات مؤسساتهم تفي بالمعايير اللازمة لدعم توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي التوليدي2
هي أحد أكبر العوائق أمام الذكاء الاصطناعي التوليدي3
أطلقت شركة Lockheed Martin تحولًا في الذكاء الاصطناعي وحَّدت من خلاله 46 نظامًا وأداة بيانات متفرقة في منصة متكاملة واحدة.
تُتيح العروض الجديدة من IBM للمؤسسات استيعاب البيانات المنظمة وغير المنظمة، وإدارتها واسترجاعها،
بهدف توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي التوليدي بدقة وأداء عاليين.
1 Agentic AI has an unstructured data problem: IBM is unveiling a solution, Edward Calvesbert, IBM, 2025.
2 6 blind spots tech leaders must reveal, IBM Institute for Business Value, 2024.
3 CEO decision-making in the age of AI: Act with intention, IBM Institute for Business Value, 2023.