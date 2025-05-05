يواجه الذكاء الاصطناعي الفاعل مشكلة البيانات غير المنظمة، وتكشف IBM عن الحل.

في مؤتمر Think هذا الأسبوع، تعمل شركة IBM على تبسيط مجموعة البيانات المخصصة للذكاء الاصطناعي بشكل جذري.

تستعرض IBM لمحة عن التطور الكبير لمنصة watsonx.data، والتي يمكن أن تساعد المؤسسات على جعل بياناتها جاهزة للذكاء الاصطناعي، وتوفِّر أساسًا مفتوحًا وهجينًا للبيانات وإدارة مؤسسية للبيانات المنظمة وغير المنظمة.

ما النتيجة؟ ذكاء اصطناعي أكثر دقة بنسبة 40% مقارنةً بأسلوب التوليد المعزز بالاسترجاع التقليدي، وذلك وفقًا لاختبارات أُجريت باستخدام IBM watsonx.data.‏1 من المتوقع إطلاق المنتجات والميزات في يونيو، وتشمل:

watsonx.data integration، برنامج لتنسيق الوصول إلى البيانات والهندسة عبر أنماط وتنسيقات تكامل متنوعة في واجهة واحدة، مع المرونة وقابلية التوسع في جوهره.

watsonx.data intelligence، برنامج يُحدِث تحولًا في الطريقة التي تستخدمها المؤسسات لتنسيق البيانات وإدارتها والاستفادة منها، مستندًا إلى قوة الذكاء الاصطناعي لتبسيط حوكمة البيانات.

إضافة watsonx كمزود واجهات برمجة التطبيقات (API) ضمن Llama Stack من Meta، ما يعزِّز قدرة المؤسسات على نشر الذكاء الاصطناعي التوليدي على نطاق واسع، مع الحفاظ على الانفتاح كمبدأ أساسي.

سيتوفر watsonx.data integration وwatsonx.data intelligence كمنتجات مستقلة، وستتوفر أيضًا قدرات مختارة من خلال watsonx.data، وسيساعد ذلك على زيادة الخيارات المتاحة للعملاء وتحقيق أعلى درجة من المرونة.

لاستكمال هذه المنتجات، أعلنت IBM مؤخرًا عن نيتها الاستحواذ على DataStax، التي تتميز بقدرتها على توظيف البيانات غير المنظمة لصالح الذكاء الاصطناعي التوليدي. باستخدام DataStax، يمكن للعملاء الوصول إلى قدرات بحث متجهية إضافية.

استنادًا إلى اختبارات داخلية تقارن دقة الإجابات التي تقدمها نماذج الذكاء الاصطناعي عند استخدام طبقة الاسترجاع في watsonx.data Premium Edition، مقابل الاعتماد على التوليد المعزز بالاسترجاع القائم على المتجهات فقط في ثلاث حالات استخدام شائعة، باستخدام مجموعات بيانات خاصة بشركة IBM، وبنفس مجموعة النماذج مفتوحة المصدر المختارة للاستدلال، والتقييم، والتضمين، إلى جانب متغيرات إضافية. وقد تختلف النتائج.