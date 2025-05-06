يشجع Banco do Brasil، أقدم بنك في البرازيل وثاني أكبر بنك في أمريكا اللاتينية، موظفيه على فهم البيانات واستخدامها وتحليلها. تستفيد فروع البنك من أكثر من 70000 لوحة معلومات مخصصة ومصممة خصيصًا من قبل المستخدم، وتعتمد على الوصول السريع إلى أحدث بيانات الكمبيوتر المركزي. يجب تنفيذ استعلامات لوحة المعلومات بسرعة وكفاءة وبتكلفة منخفضة لدعم القرارات الحاسمة في مجالات مثل التمويل والمبيعات والعمليات.

احتاج قسم الرقابة الداخلية في Banco do Brasil إلى وصول أسرع إلى المعلومات الإدارية من أجل تحقيق ما يلي:

الاستفادة من فرص الأعمال الجديدة في الفروع

التعجيل بمراقبة الخسائر التشغيلية والتحكم فيها

تسهيل تخطيط الميزانية وتنفيذها

توفير بيانات أكثر حداثة ودقة من أجل صناعة القرارات

ومع ذلك، فبالإضافة إلى كونها عملية مكلفة من حيث المعالجة والوقت، فقد تطلبت فترة زمنية تزيد عن 24 ساعة لتوليد كل هذه المعلومات بطريقة موحدة.

كما احتاج البنك إلى تزويد الموظفين ببيانات الإنتاجية المستمرة لمساعدتهم على تقييم وتحسين العمليات المصرفية الحالية وأداء كل واحد منهم. على سبيل المثال، احتاجت فرق المبيعات إلى الوصول في الوقت المناسب إلى تحقيق الحصص لمراقبة إنتاجيتها وإمكاناتها لتحقيق أهداف البنك.

للمساعدة في حل تحديات الأعمال هذه، أدرك Banco do Brasil أنه بحاجة إلى الدخول في شراكة مع شركة موثوق بها وذات خبرة في إدارة تطبيقات وبيانات المهام الحساسة للأعمال.

تبين أن شركة IBM هي بالضبط ما كان يبحث عنه Banco do Brasil.