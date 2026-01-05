IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS

يُعد IBM Db2 Analytics Accelerator مكون عالي الأداء مدمج بشكل وثيق مع Db2 لأنظمة z/OS. ويقدم معالجة عالية السرعة لاستعلامات Db2 المعقدة لدعم التقارير الحيوية للأعمال وأحمال التشغيل التحليلية. وساعد مسرع Db2 Analytics Accelerator في تحسين أداء آلاف تطبيقات Db2 لتطبيقات z/OS وأنظمة الرؤى، وهو عامل أساسي لتحديث الوصول إلى البيانات. ويمكن النشر على IFLs (IBM Integrated Linux for Linux) على IBM Z أو LinuxONE.