التحليل السريع لبيانات مؤسستك للحصول على رؤى في الوقت الفعلي تحت سيطرة IBM Z وأمانه.
يُعد IBM Db2 Analytics Accelerator مكون عالي الأداء مدمج بشكل وثيق مع Db2 لأنظمة z/OS. ويقدم معالجة عالية السرعة لاستعلامات Db2 المعقدة لدعم التقارير الحيوية للأعمال وأحمال التشغيل التحليلية. وساعد مسرع Db2 Analytics Accelerator في تحسين أداء آلاف تطبيقات Db2 لتطبيقات z/OS وأنظمة الرؤى، وهو عامل أساسي لتحديث الوصول إلى البيانات. ويمكن النشر على IFLs (IBM Integrated Linux for Linux) على IBM Z أو LinuxONE.
احصل بسرعة على رؤى من بيانات مؤسستك لدعم القرارات الحساسة للوقت وتحسين تجربة العملاء.
استخدم التحليلات والرؤى التجارية لفهم المخاطر والامتثال التنظيمي بسرعة والاستجابة لها.
يمكنك تبسيط البنية الأساسية وتقليل حركة البيانات خارج النظام الأساسي وتحرير موارد الكمبيوتر.
يمكنك حماية البيانات القيمة من خلال التحكم والأمان في Db2 for z/OS.
انشر عامل الشكل الذي يناسب متطلباتك، IBM Integrated Facility for Linux على zSystems أو LinuxONE.
طرق لتشغيل بيانات Db2 for z/OS.
أداء سريع للاستعلامات المعقدة والغنية بالبيانات
أحدث البيانات الحالية لنسيج البيانات الخاص بك
تقليل موارد الكمبيوتر المركزي
خفض التكاليف والوفاء باتفاقيات مستوى الخدمة
يقدم بنك البرازيل مجموعة تنافسية للغاية قائمة على البيانات مع مسرع التحليلات IBM Db2.
استخدمت Garanti BBVA مسرع IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS للمساعدة في أتمتة العمليات المصرفية، وزيادة سرعة التحليلات، وتقليل استهلاك وحدة المعالجة المركزية للكمبيوتر المركزي.
اكتسب سرعة فائقة في معالجة الاستعلام وخفض التكاليف.
IBM Db2 for z/OS عبارة عن قاعدة بيانات مؤسسية لبيانات مهمة حساسة توفر تكاملاً آمنًا وسلسًا للتحليلات والأجهزة المحمولة والسحابة.
مزامنة وإدارة البيانات الصادرة عن Db2 for z/OS دون الحاجة إلى الوصول إلى Db2 for z/OS.
تحسين سهولة الاستخدام والأداء التشغيلي والحفاظ بشكل أفضل على سلامة أنظمة IBM Db2.
تبسيط الوصول في الوقت الفعلي إلى بيانات IBM Z العلائقية وغير العلائقية الخاصة بك في أماكنها الأصلية.