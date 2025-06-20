تقديم Db2 Analytics Accelerator الحديث وDb2 Analytics Accelerator

20 يونيو 2025

المؤلفون

Mohamed Elmougi

Product Manager- IBM Z Data and AI

Nishant Kumar Sinha

Product Marketing Manager, Data Gate & AI on Z

IBM

Nick Oropall

Program Director, Product Marketing, Databases, Data, and AI

أصبح كلٌّ من Db2 Analytics​ Accelerator for z/OS 8.1 وDb2 Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1 متاحين الآن بشكل عام. منذ إطلاقه، أصبح IBM® Db2 Analytics Accelerator (IDAA) وAccelerator Loader ضروريين للمؤسسات التي تتطلع إلى تعزيز قدراتها في تحليل البيانات وتحسين عملية اتخاذ القرار. وقد أتاحا معًا الحصول على رؤى أسرع من البيانات، وخفض التكاليف، وتحسين سرعة الأعمال، وتمكين الشركات بطرق عديدة:

  • لقد مكّن IBM Db2 Analytics Accelerator عملاءنا من تشغيل الاستعلامات التحليلية بسرعة عالية باستخدام بيانات IBM® Z في زمن شبه حقيقي، مما يساعدهم على (أ) استكمال Db2 for z/OS من خلال تشغيل كل عبء عمل استعلام بكفاءة في بيئته المثلى، إما على Db2 for z/OS أو على المسرع؛ و(ب) توفير تحليل عالي السرعة لبيانات المؤسسة القيمة دون تحميل الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL) باهظ التكلفة، مما يسمح للمؤسسات بمعالجة تحليلات فورية من بيانات المعاملات الحالية دون تأثير على أعباء عمل المعاملات.
  • ظل IBM Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OS يمثل أداة قوية لتسهيل تحميل البيانات إلى IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS أو Db2 for z/OS، من مجموعة متنوعة من المصادر بما في ذلك الكمبيوتر المركزي أو غير الكمبيوتر المركزي، والبيانات العلائقية أو غير العلائقية والمصادر البعيدة. حيث نجح Loader في تبسيط العملية عن طريق تقليل الخطوات اليدوية وتمكين تحميل البيانات بكفاءة.

تعد الإصدارات المحدثة من هذه العروض الحالية مثل Db2 Analytics​ Accelerator for z/OS 8.1 وAnalytics Accelerator Loader for z/OS 3.1 حلولًا من شأنها أن تغير قواعد هذه الصناعة وتتيح للعميل الاستعلام السريع على أعباء العمل التحليلية المعقدة والتوافر العالي الموسَّع والمراقبة الخارجية للصحة.

تحسينات جديدة في Db2 التحليلات Accelerator 8.1

يقدم الإصدار الأخير من مسرع تحليلات IBM® Db2 Analytics Accelerator for z/OS - الإصدار 8.1 - العديد من الإمكانات والتحسينات الجديدة، بما في ذلك:

  • دعم بيانات الكائنات الكبيرة (LOB): من خلال خطة التسليم المرحلي، تم تسريع بيانات الكائنات الكبيرة (LOB) بنفس الطريقة التي يتم بها دعم البيانات التقليدية المنظمة مع IBM® Db2 13 فقط.​ يساعد ذلك على توسيع نطاق تغطية أنواع البيانات المدعومة، إلغاء القفل حالات الاستخدام للمسرّع.​
  • نسخ الجداول: تؤدي القدرة على نسخ الجداول من مسرع إلى مسرع آخر إلى التخلص من المعالجة المكررة عبر مسرعات متعددة، مما يؤدي إلى تحسين الأداء وتقليل استهلاك وحدة المعالجة المركزية على IBM® Z. الجداول المدعومة هي جداول الظل المسرع، وجداول الأرشيف المسرع، وجداول المسرع فقط (AOT)​،
  • بنية تحتية موحَّدة للمراقبة: توفر البنية التحتية المدمجة للمراقبة مستودع مراقبة موحَّد، وتدمج جميع بيانات المراقبة في مستودع واحد متماسك.

لم تعد الإمكانات المتعلقة بتكرار Changed Data Capture (CDC) والمكون الإضافي Accelerator Studio لـ Data Studio والنشر على IBM Integrated Analytics System (IIAS) متاحة في هذا العرض الأحدث.

تحسينات جديدة في Db2 التحليلات Accelerator Loader 3.1

يوفر IBM® Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.13.1 العديد من القدرات الرئيسية، بما في ذلك:

  • يدعم IBM Db2 Analytics Accelerator 7.5.x و8.1.
  • يسمح باكتشاف Db2 Analytics Accelerator Loader من قِبل IBM Db2 Administration Foundation for z/OS وIBM Unified Management Server for z/OS.
  • يوفر جهاز مراقبة السلامة للمساعدة في مراقبة عمليات التحميل الخارجي وإدارتها.
  • يمكنك تمكين المستخدمين من خلال مزيد من التحكم في الحمل الخارجي أو عالي التوفر للعديد من المسرعات في حالة معالجة الفشل.
  • يدعم نوع بيانات الفاصلة العائمة العشرية (DECFLOAT).

الاستفادة من الإمكانات الكاملة لبيانات Z الخاصة بك

تعد حلول IBM® Db2 Analytics Accelerator for z/OS 8.1 وIBM® Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1 حلولًا قوية للمؤسسات لإطلاق العنان لكامل قوة بياناتها.

من خلال الاستفادة من أحدث التطورات في تقنية التحليلات، يمكن للمؤسسات الحصول على رؤى في الوقت الفعلي وتقليل التكاليف وتحسين صناعة القرار. سواء أكنت تتطلع إلى تحسين قدراتك التحليلية أو ترغب ببساطة في البقاء في الطليعة، فإن IBM® Db2 Analytics Accelerator وLoader هما الحلان المثاليان.

