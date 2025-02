يوفر IBM Data Gate مع IBM Cloud Pak for Data حلًا شاملًا لضمان مزامنة البيانات من Db2 for z/OS إلى أهداف Db2 المحسنة على IBM Cloud Pak for Data. فهو يقوم بمزامنة بيانات Db2 لبيانات Z/OS للسحابة الهجينة والتحليلات ومبادرات الذكاء الاصطناعي بتكلفة وجهد أقل.