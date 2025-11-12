يتبنى IBM Db2 AI for z/OS الاستقلالية لتبسيط جهود إدارة قواعد البيانات من خلال الخبرة المدمجة في المجال.

من خلال الاستفادة من التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، يمكن أن يساعد ذلك في تحسين الأداء التشغيلي والحفاظ على كفاءة وسلامة Db2 for z/OS مع تعزيز أداء Db2 for z/OS وموثوقيته وفعاليته من حيث التكلفة - حتى في ظل الظروف الأكثر تطلبًا.