الصفحة الرئيسية Z software Z databases Db2 for z/OS IBM Db2 لـ Z/OS
توفر Db2 for z/OS ومجموعة أدوات البيانات والذكاء الاصطناعي في IBM Z قيمة استثنائية للمؤسسات
مشاهدة ندوة الإنترنت
شخصان ينظران إلى شاشة الكمبيوتر.
أساس الحوسبة للمؤسسات للسحابة الهجينة والبيانات والذكاء الاصطناعي

تقوم المؤسسات بتحديث وبناء تطبيقات جديدة خارج المنصة، أي على السحابة، مع الاستفادة من أنظمة التسجيل المرنة منخفضة التكلفة على IBM Z. يقدم Db2 for z/OS ونظامه البنائي من المنتجات مجموعة من البيانات المؤسسية الفعالة والآمنة التي تخدم السحابة الهجينة الأكثر طلبًا في العالم، وتطبيقات المعاملات والتحليلات.

يمكن للمنظمات الوصول بسهولة إلى بيانات IBM Z و Db2 for z/OS الموجودة في مكانها أو مزامنة تلك البيانات كجزء من نسيج البيانات أو مستودع البيانات. إدراج الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء المعاملات والتطبيقات والعمليات – بسرعة وعلى نطاق واسع. تعتبر بيانات المعاملات ضرورية لفهم أداء الأعمال وسلوك العملاء، كما أنها تقدم القيمة الأكثر تنبؤًا لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. يمكن دمج بيانات المعاملات في Db2 for z/OS، والمقدمة عبر IBM Db2 Data Gate، بسهولة مع بيانات مستودع البيانات في watsonx.data للحصول على معارف تحليلية محسّنة.

 
المزايا اكتشاف واستثمار المعارف المخفية من خلال الذكاء الاصطناعي المدمج

استخراج قيمة أكبر من Db2 for z/OS.

 الدمج مع الذكاء الجديد والمحسّن

تحسين قابلية توسع التطبيقات وأدائها بما يناسب أحمال التشغيل الحديثة.

 تقديم توفُّر لا مثيل له

تعزيز المرونة والكفاءة واستقرار التطبيقات.

 نشر الميزات الجديدة بسرعة أكبر

استخدم إدارة قاعدة بيانات مبسطة وترقياتها للحصول على الوقت المناسب للقيمة بشكل أسرع.

 تمكين نمو الأعمال في العالم الرقمي

تعزيز قابلية التوسع والأمن والامتثال.

 الاستخدام مع IBM z16

حقِّق استفادة من ميزات z16 الجديدة لتعزيز التعافي والأداء.
استخراج معارف غير مسبوقة من بيانات Db2 for z/OS
لا يمكن غالبًا الوصول إلى علاقات البيانات والمعارف ولا يمكن تحديدها، وبالتالي لا يمكن تحقيق الربح منها. إن أساليب التعلم الآلي التقليدية لا تفعل الكثير لاستخلاص هذه المعلومات القيمة. للحصول على قيمة أكبر من بياناتك الحالية، تحتاج إلى استخدام نهج أبسط ومتكامل مع قاعدة البيانات لتطوير ونشر معارف الذكاء الاصطناعي - مع الحد الأدنى من الاعتماد على علم البيانات.                          يوفر Db2 for z/OS، من خلال SQL Data Insights، بيئة لإنشاء نماذج أساسية علائقية موثوقة من مصادر بيانات خاصة ومعروفة داخل المؤسسة. يمكن استخدام النماذج الأساسية لمجموعة متنوعة من المهام المتعلقة بالنتائج مثل التجميع والتوصيات وعمليات البحث عن التشابه والتنبؤ.  تعرف على المزيد
النظام البنائي للمنتجات Db2 for z/OS
IBM Db2 AI for z/OS

تحسين أداء الأنظمة الفرعية في Db2 for z/OS وتحسين أداء التطبيقات من خلال التعلم الآلي.
IBM Db2 for z/OS Data Gate

مزامنة وإدارة البيانات الصادرة عن Db2 for z/OS دون الحاجة إلى الوصول إلى Db2 for z/OS.
IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS

شاهد تحليلاً عالي السرعة لبيانات مؤسستك للحصول على معارف في الوقت الفعلي تحت سيطرة IBM Z.
IBM Data Virtualization Manager for z/OS

تبسيط الوصول في الوقت الفعلي إلى بيانات IBM Z العلائقية وغير العلائقية الخاصة بك في أماكنها الأصلية.
IBM Db2 Query Management Facility (QMF)

التحليلات والتصورات وإعداد البيانات وذكاء الأعمال للخدمة الذاتية لأي نوع من البيانات تقريبًا. تم تحسين QMF لمصادر بيانات IBM Z مثل Db2 و VSAM و IMS و ADABAS و IDMS.
الموارد اقرأ المزيد عن Db2 for z/OS ونظامه البنائي احصل على التفاصيل الفنية انضم إلى مجموعة LinkedIn
اتخِذ الخطوة التالية

تعرف على المزيد عن منصة قاعدة بيانات المؤسسات الحساسة هذه

 مشاهدة ندوة الإنترنت انضم إلى مجتمع Db2 for z/OS