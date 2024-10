تقوم المؤسسات بتحديث وبناء تطبيقات جديدة خارج المنصة، أي على السحابة، مع الاستفادة من أنظمة التسجيل المرنة منخفضة التكلفة على IBM Z. يقدم Db2 for z/OS ونظامه البنائي من المنتجات مجموعة من البيانات المؤسسية الفعالة والآمنة التي تخدم السحابة الهجينة الأكثر طلبًا في العالم، وتطبيقات المعاملات والتحليلات.



يمكن للمنظمات الوصول بسهولة إلى بيانات IBM Z و Db2 for z/OS الموجودة في مكانها أو مزامنة تلك البيانات كجزء من نسيج البيانات أو مستودع البيانات. إدراج الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء المعاملات والتطبيقات والعمليات – بسرعة وعلى نطاق واسع. تعتبر بيانات المعاملات ضرورية لفهم أداء الأعمال وسلوك العملاء، كما أنها تقدم القيمة الأكثر تنبؤًا لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. يمكن دمج بيانات المعاملات في Db2 for z/OS، والمقدمة عبر IBM Db2 Data Gate، بسهولة مع بيانات مستودع البيانات في watsonx.data للحصول على معارف تحليلية محسّنة.