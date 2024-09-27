تقوم المؤسسات بتحديث وبناء تطبيقات جديدة خارج المنصة، أي على السحابة، مع الاستفادة من أنظمة التسجيل المرنة منخفضة التكلفة على IBM Z. يقدم Db2 for z/OS ونظامه البنائي من المنتجات مجموعة من البيانات المؤسسية الفعالة والآمنة التي تخدم السحابة الهجينة الأكثر طلبًا في العالم، وتطبيقات المعاملات والتحليلات.
يمكن للمنظمات الوصول بسهولة إلى بيانات IBM Z و Db2 for z/OS الموجودة في مكانها أو مزامنة تلك البيانات كجزء من نسيج البيانات أو مستودع البيانات. إدراج الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء المعاملات والتطبيقات والعمليات – بسرعة وعلى نطاق واسع. تعتبر بيانات المعاملات ضرورية لفهم أداء الأعمال وسلوك العملاء، كما أنها تقدم القيمة الأكثر تنبؤًا لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. يمكن دمج بيانات المعاملات في Db2 for z/OS، والمقدمة عبر IBM Db2 Data Gate، بسهولة مع بيانات مستودع البيانات في watsonx.data للحصول على معارف تحليلية محسّنة.
استخراج قيمة أكبر من Db2 for z/OS.
تحسين قابلية توسع التطبيقات وأدائها بما يناسب أحمال التشغيل الحديثة.
تعزيز المرونة والكفاءة واستقرار التطبيقات.
استخدم إدارة قاعدة بيانات مبسطة وترقياتها للحصول على الوقت المناسب للقيمة بشكل أسرع.
تعزيز قابلية التوسع والأمن والامتثال.
حقِّق استفادة من ميزات z16 الجديدة لتعزيز التعافي والأداء.
تحسين أداء الأنظمة الفرعية في Db2 for z/OS وتحسين أداء التطبيقات من خلال التعلم الآلي.
مزامنة وإدارة البيانات الصادرة عن Db2 for z/OS دون الحاجة إلى الوصول إلى Db2 for z/OS.
شاهد تحليلاً عالي السرعة لبيانات مؤسستك للحصول على معارف في الوقت الفعلي تحت سيطرة IBM Z.
تبسيط الوصول في الوقت الفعلي إلى بيانات IBM Z العلائقية وغير العلائقية الخاصة بك في أماكنها الأصلية.
التحليلات والتصورات وإعداد البيانات وذكاء الأعمال للخدمة الذاتية لأي نوع من البيانات تقريبًا. تم تحسين QMF لمصادر بيانات IBM Z مثل Db2 و VSAM و IMS و ADABAS و IDMS.