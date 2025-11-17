كان حل Garanti BBVA هو نشر IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS، وهو محرك استعلام عالي السرعة يمتد منطقيًا إلى Db2 for z/OS. تعمل التكنولوجيا على تمكين معالجة التحليلات للمعاملات الهجينة (HTAP)، والتي تعالج أعباء عمل التحليلات على المسرِّع وأعباء عمل المعاملات على منصة IBM Z بكفاءة وبتكلفة فعَّالة. وباعتبارها أحد مكونات الواجهة الخلفية المتكاملة لـ Db2 for z/OS، فقد تم تصميم المسرِّع بشكل مماثل لتحقيق التوفُّر العالي والمرونة وأمن المعلومات.

بدأ فريق قاعدة البيانات الخاص بالبنك في نشر Db2 Analytics Accelerator for z/OS على LinuxONE في عام 2024 بالتعاون مع IBM، ويستمر في التحديثات للحصول على ميزات متقدمة. وتقول Arslan: "نحن نقدِّر الدعم الذي نحصل عليه من شركة IBM. "نحن واثقون من أنه إذا واجهتنا مشكلة، فستكون IBM حاضرةً لدعم منتجاتها وخدماتها الحساسة".

باستخدام برنامج المسرِّع الجديد على بنية LinuxONE، يعمل Garanti BBVA على تشغيل أنظمة 2xMax125 في تكوين Active–Active في إسطنبول لتحقيق توفُّر عالٍ، إلى جانب 1xMax125 Passive Accelerator في موقع التعافي من الكوارث (DR) الخاص بها. ولتعزيز استراتيجية استمرارية الأعمال، يعتمد البنك على IBM Z Capacity Backup Upgrade (CBU) لتفعيل القدرة الحاسوبية اللازمة على الفور لتشغيل أعباء العمل بأكملها في موقع التعافي من الكوارث. في حالة فقدان غير متوقع لسعة الخادم نتيجة حالة طارئة، تُتيح CBU الاستبدال السريع للمحركات القياسية والمتخصصة على الخادم الاحتياطي، ما يوفر سعة طارئة قابلة للتجديد تصل إلى 90 يومًا. خارج حالات الطوارئ، يمكن تفعيل CBU أيضًا للاختبارات، ما يمكِّن Garanti BBVA من التحقق من عملية تفعيل التعافي من الكوارث وضمان الجاهزية التشغيلية والامتثال للمتطلبات التنظيمية بسرعة وسلاسة ودون أي انقطاع.

منذ البداية، ساهم المسرِّع في تحسين دورة الدُفعات من خلال معالجة أعباء عمل التحليلات التي تم تفريغها من كل منصة z جديدة. الوظائف واسعة النطاق. يتم تسريع أكثر من 300 جدول قاعدة بيانات لإعداد البيانات لتحليلها من قِبَل وحدات الأعمال. تُستمَد التحليلات من 33 تيرابايت من البيانات الموجودة على الجهاز و44 تيرابايت مضغوطة في Db2 for z/OS.

يعمل Db2 Analytics Accelerator for z/OS على إنشاء تقارير تتعلق ببطاقات الائتمان وحسابات العملاء وإدارة المخاطر والامتثال التنظيمي. يؤدي المسرِّع أيضًا وظائف الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL) في تجهيز البيانات لمستودع البيانات والذكاء الاصطناعي، ويحلِّل التطبيقات الجديدة بحثًا عن الأخطاء أثناء اختبار ضمان الجودة.

بالإضافة إلى ذلك، يساعد المسرِّع على أتمتة استكشاف مشكلات قواعد البيانات وإصلاحها من خلال التحليل الدوري لاستهلاك وحدة المعالجة المركزية (CPU) وسجلات الأداء الخاصة بـ 300,000 تطبيق والملايين من بيانات SQL التابعة للبنك. عندما تكتشف التحليلات أي خطأ، يعمل المسرِّع تلقائيًا على تحليل سجل 10 سنوات من وصول المستخدمين لتحديد نافذة الصيانة الأنسب.

بالإضافة إلى تشغيل مهام الدُفعات، يحلِّل المسرِّع عددًا صغيرًا من المعاملات عبر الإنترنت. يريد فريق قاعدة البيانات توسيع هذا بشكل كبير لتحليل وصول المستخدمين إلى الحسابات عبر الأجهزة المحمولة والبيانات الديناميكية الأخرى. ولهذا السبب، قام بنشر مسرِّع تحليلات Db2 للإصدار 7.5 من نظام z/OS، والذي يتميز بميزة IBM Integrated Synchronization.

يُتيح بروتوكول تكرار البيانات هذا تحديثات متزايدة للبيانات الديناميكية إلى المسرِّع في الوقت شبه الفعلي مع الحفاظ على البيانات في مكانها. بعد ذلك، يمكن تشغيل الاستعلامات التحليلية على أحدث البيانات المُلتَزَم بها مع انخفاض استهلاك وحدة المعالجة المركزية للكمبيوتر المركزي. تستفيد المزامنة المتكاملة من تقنية IBM Z Integrated Information Processor (zIIP) لتقليل التكاليف بشكل أكبر.

تقول Arslan: "في الوقت الحالي، نستفيد في الغالب من المسرِّع ضمن نافذة المعالجة الدفعية الخاصة بنا. لكن مع أحدث إصدار، نركِّز على ربط معاملاتنا عبر الإنترنت بذلك الجهاز القوي. ونتوقع أن نصل إلى ذلك قريبًا".