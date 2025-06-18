IBM LinuxONE

استكشِف إمكانات خادم Linux للمهام الحساسة في سحابتك الهجينة.
ما هو LinuxONE؟
لوحات تخزين IBM LinuxONE 5 مفردة في قوس

إعادة تعريف الذكاء الاصطناعي والمرونة الإلكترونية

يُعَد IBM LinuxONE مجموعة من خوادم ®Linux من فئة المؤسسات، مدعومة بمعالج ®IBM ®Telum، والتي تجمع بين خبرة IBM في بناء الأنظمة ذات المهام الحساسة مع انفتاح نظام التشغيل Linux. يوفِّر IBM LinuxONE منصة مرنة إلكترونيًا، ومحسَّنة لتطبيقات السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي، والتي يمكنها أيضًا تقليل التكلفة الإجمالية للملكية من خلال دمج أعباء العمل.

 اقرأ عن IBM LinuxONE 5 من Moor Insights & Strategy
IBM LinuxONE Emperor 5 head on 1-frame configuration خادم IBM LinuxONE Emperor 5

جديد! IBM LinuxONE Emperor 5

يوفِّر IBM LinuxONE Emperor 5 أعلى مستويات الأمان المؤسسي، والأداء، وقابلية التوسع لأعباء عمل Linux، بما في ذلك تطبيقات السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي. مدعوم بمعالج IBM Telum II الذي يحتوي على وحدات تسريع متعددة مدمجة على الشريحة تعمل بالذكاء الاصطناعي، يتضمن LinuxONE 5 أيضًا حاويات سرية، وتوفّرًا عاليًا، واستدلالًا بالذكاء الاصطناعي على البيانات المتوفّرة في موقع واحد.
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One frame IBM LinuxONE Emperor 4, front facing, on gray background to match LinuxONE Next homepage خادم IBM LinuxONE 4

IBM LinuxONE 4

يُعَد IBM LinuxONE 4 مجموعة من خوادم المؤسسات المدعومة بمعالج IBM Telum الرائد. يوفِّر قدرات متقدمة تشمل مسرِّعات مدمجة للتشفير الشامل، وتقنيات مبتكرة للأمان الكمي، وكفاءة في استهلاك الطاقة.
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الفوائد
معارف في الوقت الفعلي

تعمل مسرِّعات الأجهزة المدمجة على تحسين أعباء عمل الذكاء الاصطناعي لتسريع استدلال النماذج.

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الأمن المحسّن

يساعد كلٌّ من التشفير المتقدم والحوسبة السرية على ضمان الحماية الشاملة لبيانات تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

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تحسين تقنية المعلومات

يُسهم التصميم الموفر للموارد في تحسين كفاءة الطاقة، وتقليل التكاليف التشغيلية والانبعاثات الكربونية.

 استكشف الاستدامة

دراسات حالة

تم تصميم LinuxONE لمساعدة الشركات على تلبية متطلبات أعباء العمل الحيوية.
Co-workers in a meeting
تحويل موثوقية التطبيقات وأدائها

اكتشف كيف ساعد IBM LinuxONE وزارة المالية البلجيكية على تقليل الانقطاعات غير المتوقعة وتقديم خدمة موثوق بها لمعالجة الضرائب للمواطنين.

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IBM Manufacturing facility
تحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لديك

اقرأ كيف تمكَّن ميناء برشلونة من تعزيز أداء ومرونة أنظمته التقنية الأساسية باستخدام IBM LinuxONE وRed Hat OpenShift.

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IBM Z Processor development director, Susan Eikhoff with a Telum II wafer
تسريع البحث العلمي

شاهِد مناقشة متعمقة مع Owain Kenway من مركز الحوسبة البحثية المتقدمة في كلية لندن الجامعية حول تسريع أعباء العمل في علوم الأحياء باستخدام IBM LinuxONE.

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This is part of the IBM Brand Library
توفير الحوسبة السرية

قدِّم لعملائك مستوى جديدًا من أمن البيانات قيد الاستخدام من خلال بيئة تنفيذ موثوق بها على IBM LinuxONE.

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الموارد

تقديم IBM LinuxONE Emperor 5

تعرّف على المزيد من الخبراء الذين صمموا IBM LinuxONE 5—منصة حوسبة Linux عالية الأداء مصممة لبياناتك وتطبيقاتك والذكاء الاصطناعي الموثوق به.
Red Hat OpenShift Virtualization

استكشِف المعاينة التقنية لخدمة Red Hat OpenShift Virtualization المتاحة على IBM LinuxONE.
خدمة Unified Key Orchestrator for Containers

الحصول على أمان محسَّن على LinuxONE من خلال إدارة مركزية لمفاتيح التشفير مدعومة بالأجهزة لأعباء العمل القائمة على الحاويات.
IBM Synthetic Data Sets

تمكين الذكاء الاصطناعي والتحليلات الآمنة التي تحافظ على الخصوصية من خلال إنشاء بيانات واقعية دون كشف المعلومات الحساسة.
توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي على IBM LinuxONE باستخدام معالج Telum II

اكتشِف الجيل القادم من الحوسبة المؤسسية للذكاء الاصطناعي مع معالج IBM Telum II.
برمجيات معتمدة ومفتوحة المصدر

استكشِف قائمة بالتطبيقات مفتوحة المصدر والمعتمدة من IBM.
اتخِذ الخطوة التالية

تعرَّف على كيفية نقل التطبيقات والبيانات الحيوية بسرعة وأمان إلى السحابة الهجينة الخاصة بك. حدِّد موعدًا لاجتماع مجاني لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM LinuxONE.

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