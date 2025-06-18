يوفِّر IBM LinuxONE Emperor 5 أعلى مستويات الأمان المؤسسي، والأداء، وقابلية التوسع لأعباء عمل Linux، بما في ذلك تطبيقات السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي. مدعوم بمعالج IBM Telum II الذي يحتوي على وحدات تسريع متعددة مدمجة على الشريحة تعمل بالذكاء الاصطناعي، يتضمن LinuxONE 5 أيضًا حاويات سرية، وتوفّرًا عاليًا، واستدلالًا بالذكاء الاصطناعي على البيانات المتوفّرة في موقع واحد.