تحسين الأداء والاستدامة والأمن باستخدام مجموعة IBM LinuxONE 4
إن IBM LinuxONE 4 هي مجموعة من الخوادم المؤسسية المزودة بميزات متقدمة مثل الاستدلال المدعوم بالذكاء الاصطناعي على الشريحة وتقنيات الأمن الكمّي الأولى من نوعها في الصناعة.
تُساعد IBM LinuxONE 4 المؤسسات التي تهتم بتحقيق أهداف الاستدامة في تقليل تكاليف الطاقة والبصمة الكربونية من خلال منصة خادم عالية الأداء ومؤمَّنة جيدًا لأعباء العمل كثيفة البيانات.
اختر من بين أحادي الإطار أو متعدد الإطارات أو المثبت على حامل أو ذي التهيئة المسبقة ليتناسب مع احتياجاتك من تحسين عبء العمل والبنية التحتية.
اكتشف التقنيات والتحديات التي تواجه تحسين الخصوصية والأمن في أنظمة الذكاء الاصطناعي، ما يوفر رؤى للمطورين والمؤسسات.
تعرّف على الطريقة التي يُمكن أن يساعدك بها IBM LinuxONE في اكتشاف حالات استخدام جديدة للذكاء الاصطناعي في مختلف الصناعات.
سرّع الاستدلال المدعوم بالذكاء الاصطناعي وقلل استخدام الطاقة بالاستفادة من المسرّع المدمج في الشريحة للذكاء الاصطناعي في نظام IBM LinuxONE. وتُعدّ هذه إحدى مزايا معالج Telum داخل IBM LinuxONE، وتدعمها أطر عمل الذكاء الاصطناعي الشهيرة مثل TensorFlow. إذ يعمل تجميع الذكاء الاصطناعي والبيانات في موقع واحد على تقليل زمن الاستجابة، ما يساهم في تحسين الأداء وتقليل استهلاك الطاقة.
الحد من استهلاك الطاقة بنسبة 75% بدمج أعباء عمل Linux في IBM LinuxONE Rockhopper 4 بدلًا من تشغيلها في خوادم x86 بنفس الشروط والموقع.¹
انتقل إلى منصة سحابية هجينة مفتوحة في البنية التحتية التي تختارها. إذ تتيح منصة حاوية Red Hat OpenShift في نظام IBM LinuxONE 4 للشركات دمج تطبيقاتها وتحديثها باستخدام أساس قوي مصمم لبنية تحتية مستدامة وقابلية توسع هائلة ومرونة إلكترونية.
استمتع بفترات تعطل قليلة بفضل IBM LinuxONE Emperor 4، المُصممة باستخدام نظام GDPS، وسلسلة التخزين IBM DS8000 باستخدام Hyper Swap وتشغيل بيئة منصة حاويات Red Hat OpenShift للحصول على توافر بنسبة 99.99999999٪.²
تأمين البيانات الحساسة وحمايتها من المهاجمين باستخدام الحواسيب الكمية ذات التشفير المتكامل الذي يمتد إلى تقنيات الأمن الكمي المدمجة.
أنشئ بيئة تنفيذ موثوقة للحوسبة السرية تساعد في حماية البيانات قيد الاستخدام. ومن خلال الاستفادة من IBM Secure Execution for Linux، وهي جزء من أجهزة أنظمة جيل IBM LinuxONE III، توفر IBM حلول الحوسبة السرية كخدمة مع ضمان فني.
إنشاء التطبيقات ذات المهام الحسّاسة ونشرها وإدارتها لبيئات السحابة المتعددة الهجينة في أنظمة IBM LinuxONE. وقد صُمم للاستفادة من تقنية IBM Secure Execution for Linux وحماية أعباء عمل نظام Linux ذي المهام الحسّاسة مع البيانات الحسّاسة من التهديدات الداخلية والخارجية.
تبسيط مهام الامتثال وأتمتتها باستخدام IBM Z and LinuxONE Security and Compliance Center. كما أنه يوفر مجموعة متكاملة من الخدمات المصغرة التي تجمع بيانات الأدلة من عناصر ومنتجات برمجيات IBM المشاركة، ما يُزِيل التعقيد من سير عمل الامتثال ويُزيل الغموض من عمليات التدقيق.
بدءًا من 135,0003دولار أمريكي
الحد الأقصى لعدد المحركات
200
68
68
16
الحد الأقصى لعدد الأدراج
4
2
2
1
الحد الأقصى لعدد أدراج الإدخال والإخراج
12
3
3
1
عدد الإطارات
من 1 إلى 4
1
دون إطار
دون إطار
مستوى التردد
5.2 جيجاهرتز
4.6 جيجاهرتز
4.6 جيجاهرتز
4.6 جيجاهرتز
الذاكرة القصوى
48 تيرابايت
16 تيرابايت
16 تيرابايت
1 تيرابايت
الأحجام
39 و82 و125 و168 و200
5 و16 و32 و68
5 و32 و68
16
التجميع باستخدام التخزين/التبديل
شريحة Telum
صحائف المواصفات
ترشيد استخدام الطاقة
اقرأ هذه الورقة البحثية التي تتناول التقنيات والتحديات التي تنطوي عليها عملية تحسين الخصوصية والأمن في أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتقدم رؤى للمطورين والمؤسسات التي تطبق إجراءات الحماية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
يُمكنك حماية البيانات والتطبيقات على نطاق واسع من خلال الحوسبة السرية على نظام مُصمَّم لتقديم مدى توافر بنسبة 99.99999999%.
تعرّف على المزيد عن مناقشة مارسيل ميتران، زميل شركة IBM ومدير تكنولوجيا المعلومات في LinuxONE، بخصوص أحدث الابتكارات والتقنيات في نظام IBM LinuxONE 4 وكيف يستفيد العملاء من هذا الخادم المستدام.
اطّلع على خوادم LinuxONE واستكشف المنتجات بمزيد من التفصيل.
اطلع على أحدث المستجدات بشأن إطلاق IBM LinuxONE 4 Express في مجتمع IBM Z وLinuxONE.
استفِد من خدمة إدارة المفاتيح السحابية المتعددة للتحكم الكامل في مفاتيح التشفير ووحدات الأمن.
يُمكنك إنشاؤها محليًا باستخدام خوادم IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers الافتراضية المدعومة من LinuxONE.
استفِد من مدى توافر LinuxONE، لأول مرة، على أنه خيار في السحابة العامة.
نظام التخزين المؤسسي الأسرع والأكثر موثوقية والآمن للغاية والمصمم بتقنية المعالج الأكثر تقدمًا لخوادم IBM Z وLinuxONE.
جهاز تبديل النظام مصمّم لشبكات التخزين واسعة النطاق التي توفر دعمًا مرنًا ومستقرًا لخوادم IBM Z وLinuxONE.
ثمة حل شريط افتراضي للكمبيوتر المركزي يعمل على تحسين حماية البيانات واستمرارية الأعمال والبنية التحتية لتخزين الكائنات لبيانات IBM Z وLinuxONE.
اكتشف LinuxONE 4، وحدِّد مقابلة مجانية لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM LinuxONE.
¹ إخلاء المسؤولية: مقارنة طراز IBM Machine Type 3932 Max 68 الذي يتكون من درج CPC ودرج الإدخال/الإخراج لدعم الشبكة والتخزين الخارجي مع 68 IFLs و7 تيرابايت من الذاكرة في إطار واحد مقابل مقارنة 36 X86 Server (2 Skylake Xeon Gold Chips، المزود بـ 40 نواة) بإجمالي 1440 نواة. تم قياس استهلاك الطاقة لطراز IBM Machine Type 3932 Max 68 Power في الأنظمة وتم تأكيده باستخدام مقدر IBM Power لتكوين نموذج IBM Machine Type 3932 Max 68. واستندت قيم الطاقة في x86 إلى قيم الطاقة في IDC QPI لشهر فبراير 2023 وتم تخفيضها إلى 55% بناءً على قياسات خوادم X86 بواسطة IBM والقيم التي تمت ملاحظتها في المكان. تمت مقارنة X86 Server مع استخدامات ما يقرب من .6083 كيلوواط في الساعة، أي 55% من قيمة الواط لنظام IDC QPI. تفترض التوفيرات أن عامل فعالية استخدام الطاقة (PUE) في جميع أنحاء العالم يبلغ 1.55 لحساب الطاقة الإضافية اللازمة للتبريد. يعتمد PUE على استبيان معهد Uptime لعام 2022 لمراكز البيانات العالمية (https://uptimeinstitute.com/resources/research-and-reports/uptime-institute-global-data-center-survey-results-2022). تتطلب حسابات مساحة نظام x86 عدد 3 أرفف. وقد تختلف النتائج بناءً على الاستخدام وموقع العميل.
² إخلاء المسؤولية: استُخدمت بيانات IBM الداخلية المبنية على القياسات والتوقعات في حساب القيمة المتوقعة. تشتمل العناصر الضرورية على أنظمة IBM LinuxONE Emperor 4؛ وIBM z/VM V7.2 المجمعة في صورة نظام واحد، يعمل كل منها بنظام RHOCP 4.10 أو أعلى؛ وIBM Operations Manager؛ وGDPS 4.5 لإدارة استعادة البيانات واستعادة الآلات الافتراضية عبر أنظمة المسافات البعيدة والتخزين، بما يتضمّن عبء عمل Metro متعدد المواقع وGDPS Global؛ وسلسلة التخزين IBM DS8000 مع IBM HyperSwap. وقد استُخدم عبء عمل MongoDB v4.2. يجب تمكين تقنية المرونة اللازمة، مثل تجميع صورة النظام الأحادي z/VM، وGDPS xDR Proxy لـ z/VM وأساس بيانات Red Hat OpenShift (ODF) 4.10 لإدارة أجهزة التخزين المحلية. لا تُدرج الانقطاعات الناتجة عن التطبيقات في القياسات المذكورة. قد توفِّر التكوينات الأخرى (الأجهزة أو البرامج) خصائص توافر مختلفة.
3إخلاء المسؤولية: يمثل هذا تكوينًا أساسيًا للأجهزة ولا يشمل المزيد من العناصر أو الصيانة أو البرامج. الأسعار المعروضة بالدولار الأمريكي. الأسعار المعروضة لا تشمل الضريبة. تختلف الأسعار حسب البلد والعملة. لا تُعدّ الخصومات المتوفرة من خلال الاتفاقيات السارية مؤهلة. للحصول على معلومات مفصلة عن النماذج، يُرجى الضغط على علامة تبويب الموارد.