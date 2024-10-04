تُساعد IBM LinuxONE 4 المؤسسات التي تهتم بتحقيق أهداف الاستدامة في تقليل تكاليف الطاقة والبصمة الكربونية من خلال منصة خادم عالية الأداء ومؤمَّنة جيدًا لأعباء العمل كثيفة البيانات.

اختر من بين أحادي الإطار أو متعدد الإطارات أو المثبت على حامل أو ذي التهيئة المسبقة ليتناسب مع احتياجاتك من تحسين عبء العمل والبنية التحتية.