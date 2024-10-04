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IBM LinuxONE 4

تحسين الأداء والاستدامة والأمن باستخدام مجموعة IBM LinuxONE 4

تقليل التكلفة الإجمالية للملكية

إن IBM LinuxONE 4 هي مجموعة من الخوادم المؤسسية المزودة بميزات متقدمة مثل الاستدلال المدعوم بالذكاء الاصطناعي على الشريحة وتقنيات الأمن الكمّي الأولى من نوعها في الصناعة.

تُساعد IBM LinuxONE 4 المؤسسات التي تهتم بتحقيق أهداف الاستدامة في تقليل تكاليف الطاقة والبصمة الكربونية من خلال منصة خادم عالية الأداء ومؤمَّنة جيدًا لأعباء العمل كثيفة البيانات.

اختر من بين أحادي الإطار أو متعدد الإطارات أو المثبت على حامل أو ذي التهيئة المسبقة ليتناسب مع احتياجاتك من تحسين عبء العمل والبنية التحتية.
IBM LinuxONE 4 Express: الإجابة عن الأسئلة الأساسية

اكتشف التقنيات والتحديات التي تواجه تحسين الخصوصية والأمن في أنظمة الذكاء الاصطناعي، ما يوفر رؤى للمطورين والمؤسسات.
ندوة عبر الإنترنت عند الطلب

تعرّف على الطريقة التي يُمكن أن يساعدك بها IBM LinuxONE في اكتشاف حالات استخدام جديدة للذكاء الاصطناعي في مختلف الصناعات.
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المزايا
جرّب الاستدلال المدعوم بالذكاء الاصطناعي عالي الأداء

سرّع الاستدلال المدعوم بالذكاء الاصطناعي وقلل استخدام الطاقة بالاستفادة من المسرّع المدمج في الشريحة للذكاء الاصطناعي في نظام IBM LinuxONE. وتُعدّ هذه إحدى مزايا معالج Telum داخل IBM  LinuxONE، وتدعمها أطر عمل الذكاء الاصطناعي الشهيرة مثل TensorFlow. إذ يعمل تجميع الذكاء الاصطناعي والبيانات في موقع واحد على تقليل زمن الاستجابة، ما يساهم في تحسين الأداء وتقليل استهلاك الطاقة.

 مُسرِّع متكامل للذكاء الاصطناعي
الحد من الاستهلاك والبصمة الكربونية

الحد من استهلاك الطاقة بنسبة 75% بدمج أعباء عمل Linux في IBM LinuxONE Rockhopper 4 بدلًا من تشغيلها في خوادم x86 بنفس الشروط والموقع.¹

 تعرّف على المزيد عن الاستدامة
تكامل التطبيقات وتحديثها مع التقنية السحابية الهجينة المفتوحة

انتقل إلى منصة سحابية هجينة مفتوحة في البنية التحتية التي تختارها. إذ تتيح منصة حاوية Red Hat OpenShift في نظام IBM LinuxONE 4 للشركات دمج تطبيقاتها وتحديثها باستخدام أساس قوي مصمم لبنية تحتية مستدامة وقابلية توسع هائلة ومرونة إلكترونية.

 استكشف Red Hat OpenShift في LinuxONE
احصل على توافر بنسبة 99.9999999999%

استمتع بفترات تعطل قليلة بفضل IBM LinuxONE Emperor 4، المُصممة باستخدام نظام GDPS، وسلسلة التخزين IBM DS8000 باستخدام Hyper Swap وتشغيل بيئة منصة حاويات Red Hat OpenShift للحصول على توافر بنسبة 99.99999999٪.²

 استكشف GDPS استكشف تخزين IBM DS8900F
حماية البيانات من المهاجمين

تأمين البيانات الحساسة وحمايتها من المهاجمين باستخدام الحواسيب الكمية ذات التشفير المتكامل الذي يمتد إلى تقنيات  الأمن الكمي  المدمجة. 

 تعرّف على المزيد عن التقنيات الآمنة الكمِّية مع IBM مدونة: علماء IBM يساعدون في تطوير المعايير الآمنة الكمية للمعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتقنية (NIST)
استفِد من الحوسبة السرية مع IBM

أنشئ بيئة تنفيذ موثوقة  للحوسبة السرية  تساعد في حماية البيانات قيد الاستخدام. ومن خلال الاستفادة من IBM Secure Execution for Linux، وهي جزء من أجهزة أنظمة جيل IBM LinuxONE III، توفر IBM حلول الحوسبة السرية كخدمة مع ضمان فني. 

 استكشف IBM Secure Execution for Linux تعرّف على المزيد عن الحوسبة السرية مع IBM
تأمين أعباء العمل الحسّاسة

إنشاء التطبيقات ذات المهام الحسّاسة ونشرها وإدارتها لبيئات السحابة المتعددة الهجينة في أنظمة IBM LinuxONE. وقد  صُمم للاستفادة من تقنية   IBM Secure Execution for Linux وحماية أعباء عمل نظام Linux ذي المهام الحسّاسة مع البيانات الحسّاسة  من التهديدات الداخلية والخارجية. 

 استكشِف Hyper Protect Virtual Servers
تبسيط سير عمل الامتثال وعمليات التدقيق

تبسيط مهام الامتثال وأتمتتها باستخدام  IBM Z and LinuxONE Security and Compliance Center. كما أنه يوفر مجموعة متكاملة من الخدمات المصغرة التي تجمع بيانات الأدلة من عناصر ومنتجات برمجيات IBM المشاركة، ما يُزِيل التعقيد من سير عمل الامتثال ويُزيل الغموض من عمليات التدقيق.

 استكشف IBM Z and LinuxONE Security and Compliance Center
مقارنة المنتج

اختر من بين أربعة تكوينات لـ LinuxONE 4.

 اقرأ صحيفة البيانات
IBM LinuxONE Emperor 4 متعدد الأطر IBM LinuxONE Rockhopper 4 أحادي الإطار IBM LinuxONE Rockhopper 4 المثبت على حامل IBM LinuxONE 4 Express

بدءًا من 135,0003دولار أمريكي

الحد الأقصى لعدد المحركات

200

68

68

16

الحد الأقصى لعدد الأدراج

4

2

2

1

الحد الأقصى لعدد أدراج الإدخال والإخراج

12

3

3

1

عدد الإطارات

من 1 إلى 4

1

دون إطار

دون إطار

مستوى التردد

5.2 جيجاهرتز

4.6 جيجاهرتز

4.6 جيجاهرتز

4.6 جيجاهرتز

الذاكرة القصوى

48 تيرابايت

16 تيرابايت

16 تيرابايت

1 تيرابايت

الأحجام

39 و82 و125 و168 و200

5 و16 و32 و68

5 و32 و68

16

التجميع باستخدام التخزين/التبديل

شريحة Telum

صحائف المواصفات

 المزيد من المواصفات المزيد من المواصفات المزيد من المواصفات المزيد من المواصفات

ترشيد استخدام الطاقة

 تقرير البصمة الكربونية تقرير البصمة الكربونية تقرير البصمة الكربونية تقرير البصمة الكربونية

جولة تفاعلية

 جولة ثلاثية الأبعاد في المنتج جولة ثلاثية الأبعاد في المنتج جولة ثلاثية الأبعاد في المنتج جولة ثلاثية الأبعاد في المنتج

الخدمات والدعم

تتوفر خدمة IBM LinuxONE Expert Care لجميع أنظمة LinuxONE 4.
استكشف أسلوب دعم سهلًا لتحسين مدى التوافر وخفض التكلفة باستخدام خدمة IBM Expert Care.
الموارد LinuxONE 4 Express: الإجابة عن الأسئلة الأساسية

اقرأ هذه الورقة البحثية التي تتناول التقنيات والتحديات التي تنطوي عليها عملية تحسين الخصوصية والأمن في أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتقدم رؤى للمطورين والمؤسسات التي تطبق إجراءات الحماية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

 احصل على الاستدامة والأمن وقابلية التوسع مع نظام IBM LinuxONE 4

يُمكنك حماية البيانات والتطبيقات على نطاق واسع من خلال الحوسبة السرية على نظام مُصمَّم لتقديم مدى توافر بنسبة 99.99999999%.

 الابتكار مع نظام IBM LinuxONE

تعرّف على المزيد عن مناقشة مارسيل ميتران، زميل شركة IBM ومدير تكنولوجيا المعلومات في LinuxONE، بخصوص أحدث الابتكارات والتقنيات في نظام IBM LinuxONE 4 وكيف يستفيد العملاء من هذا الخادم المستدام.

 جولة ثلاثية الأبعاد في المنتج

اطّلع على خوادم LinuxONE واستكشف المنتجات بمزيد من التفصيل.

 تعرّف على النظام البنائي لـ IBM LinuxONE

اطلع على أحدث المستجدات بشأن إطلاق IBM LinuxONE 4 Express في مجتمع IBM Z وLinuxONE.
منتجات ذات صلة IBM Cloud Hyper Protect Crypto Services

استفِد من خدمة إدارة المفاتيح السحابية المتعددة للتحكم الكامل في مفاتيح التشفير ووحدات الأمن.

 منصة الأصول الرقمية IBM Cloud Hyper Protect

يُمكنك إنشاؤها محليًا باستخدام خوادم IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers الافتراضية المدعومة من LinuxONE.

 IBM Cloud LinuxONE Virtual Servers for Virtual Private Cloud

استفِد من مدى توافر LinuxONE، لأول مرة، على أنه خيار في السحابة العامة.

 IBM DS8900F

نظام التخزين المؤسسي الأسرع والأكثر موثوقية والآمن للغاية والمصمم بتقنية المعالج الأكثر تقدمًا لخوادم IBM Z وLinuxONE.

 مبدلات IBM SAN384C-6 فئة Multilayer Director

جهاز تبديل النظام مصمّم لشبكات التخزين واسعة النطاق التي توفر دعمًا مرنًا ومستقرًا لخوادم IBM Z وLinuxONE.

 IBM TS7700 Virtual Tape Library

ثمة حل شريط افتراضي للكمبيوتر المركزي يعمل على تحسين حماية البيانات واستمرارية الأعمال والبنية التحتية لتخزين الكائنات لبيانات IBM Z وLinuxONE.
اتخِذ الخطوة التالية

اكتشف LinuxONE 4، وحدِّد مقابلة مجانية لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM LinuxONE.

 استكشف الاستدامة مع IBM LinuxONE 4
المزيد من الطرق للاستكشاف الوثائق الدعم IBM Redbooks الدعم والخدمات التمويل العالمي الدعم: Emperor 4 الدعم:Rockhopper 4 الدعم: Rockhopper 4 المثبت على حامل تقييم LinuxONE في G2 تقييم LinuxONE في TrustRadius المجتمع مجتمع المطورين شركاء الأعمال الموارد
الحواشي

¹ إخلاء المسؤولية: مقارنة طراز IBM Machine Type 3932 Max 68 الذي يتكون من درج CPC ودرج الإدخال/الإخراج لدعم الشبكة والتخزين الخارجي مع 68 IFLs و7 تيرابايت من الذاكرة في إطار واحد مقابل مقارنة 36 X86 Server (2 Skylake Xeon Gold Chips، المزود بـ 40 نواة) بإجمالي 1440 نواة. تم قياس استهلاك الطاقة لطراز IBM Machine Type 3932 Max 68 Power في الأنظمة وتم تأكيده باستخدام مقدر IBM Power لتكوين نموذج IBM Machine Type 3932 Max 68. واستندت قيم الطاقة في x86 إلى قيم الطاقة في IDC QPI لشهر فبراير 2023 وتم تخفيضها إلى 55% بناءً على قياسات خوادم X86 بواسطة IBM والقيم التي تمت ملاحظتها في المكان. تمت مقارنة X86 Server مع استخدامات ما يقرب من .6083 كيلوواط في الساعة، أي 55% من قيمة الواط لنظام IDC QPI. تفترض التوفيرات أن عامل فعالية استخدام الطاقة (PUE) في جميع أنحاء العالم يبلغ 1.55 لحساب الطاقة الإضافية اللازمة للتبريد. يعتمد PUE على استبيان معهد Uptime لعام 2022 لمراكز البيانات العالمية (https://uptimeinstitute.com/resources/research-and-reports/uptime-institute-global-data-center-survey-results-2022). تتطلب حسابات مساحة نظام x86 عدد 3 أرفف. وقد تختلف النتائج بناءً على الاستخدام وموقع العميل.

² إخلاء المسؤولية: استُخدمت بيانات IBM الداخلية المبنية على القياسات والتوقعات في حساب القيمة المتوقعة. تشتمل العناصر الضرورية على أنظمة IBM LinuxONE Emperor 4؛ وIBM z/VM V7.2 المجمعة في صورة نظام واحد، يعمل كل منها بنظام RHOCP 4.10 أو أعلى؛ وIBM Operations Manager؛ وGDPS 4.5 لإدارة استعادة البيانات واستعادة الآلات الافتراضية عبر أنظمة المسافات البعيدة والتخزين، بما يتضمّن عبء عمل Metro متعدد المواقع وGDPS Global؛ وسلسلة التخزين IBM DS8000 مع IBM HyperSwap. وقد استُخدم عبء عمل MongoDB v4.2. يجب تمكين تقنية المرونة اللازمة، مثل تجميع صورة النظام الأحادي z/VM، وGDPS xDR Proxy لـ z/VM وأساس بيانات Red Hat OpenShift (ODF) 4.10 لإدارة أجهزة التخزين المحلية. لا تُدرج الانقطاعات الناتجة عن التطبيقات في القياسات المذكورة. قد توفِّر التكوينات الأخرى (الأجهزة أو البرامج) خصائص توافر مختلفة.

3إخلاء المسؤولية:  يمثل هذا تكوينًا أساسيًا للأجهزة ولا يشمل المزيد من العناصر أو الصيانة أو البرامج. الأسعار المعروضة بالدولار الأمريكي. الأسعار المعروضة لا تشمل الضريبة. تختلف الأسعار حسب البلد والعملة. لا تُعدّ الخصومات المتوفرة من خلال الاتفاقيات السارية مؤهلة. للحصول على معلومات مفصلة عن النماذج، يُرجى الضغط على علامة تبويب الموارد.