يمكنك بناء ونشر وإدارة التطبيقات ذات المهام الحساسة بشكل آمن للسحابة المتعددة الهجينة باستخدام الحوسبة السرية على IBM Z وLinuxONE
يستفيد IBM Hyper Protect Virtual Servers من IBM Secure Execution for Linux. حيث يوفر بيئة حوسبة سرية لحماية البيانات الحساسة التي تنتقل عبر الخوادم الافتراضية وأوقات تشغيل الحاويات من خلال إجراء عمليات الحوسبة في بيئة تنفيذ موثوقة (TEE) قائمة على الأجهزة. وهو متاح محليًا بالإضافة إلى توفّره كعرض مُدار في IBM Cloud®: IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers.
تشمل المنتجات الإضافية في محفظة الحوسبة السرية من IBM ما يلي:
IBM Hyper Protect Offline Signing Orchestrator: مصمم لمعالجة القيود المفروضة على عروض التخزين البارد الحالية للأصول الرقمية. متوفر على IBM Z أو IBM LinuxONE. يُعد Hyper Protect Virtual Servers شرطًا مسبقًا.
IBM Cloud Hyper Protect Crypto Services: خدمة إدارة مفاتيح التشفير على السحابة الهجينة بنظام المستأجر الواحد. تتيح ميزة Unified Key Orchestration، وهي جزء من Hyper Protect Crypto Services، إمكانية تنسيق مفاتيح التشفير عبر بيئات السحابة المتعددة.
ملاحظات الإصدار لأحدث ميزات IBM Hyper Protect Virtual Servers
زوّد المطورين داخل مؤسستك بالقدرات اللازمة لبناء تطبيقاتهم بأمان في بيئة موثوق بها تتمتع بالنزاهة.
تمكين مسؤولي النظام من التحقق من أن التطبيقات تنشأ من مصدر موثوق به من خلال عمليات التدقيق الخاصة بهم.
منح العمليات القدرة على الإدارة دون الوصول إلى التطبيقات أو بياناتها الحساسة.
يوفر بيئة استضافة آمنة من خلال الأمن الشامل لجهات حفظ الأصول الرقمية والتبادل ومزودي الإصدار ومقدمي خدمات سلسلة الكتل المرخصة التي يجب أن تحمي مفاتيح التشفير الخاصة والتطبيقات والبيانات.
يمكنك دعم سجل الحاويات المقدم من العميل بالإضافة إلى سجلات أخرى، مثل IBM Cloud Container Registry أو Docker Hub أو سجل Linux Distribution-provided Base Container.
يمكنك استخدم عبارة مرور تشفير Linux Unified Key Setup الموجودة فقط في بيئة التنفيذ الموثوقة (TEE) والمستندة إلى اشتقاق المفتاح أثناء النشر، المأخوذة من الأصول التي يوفرها حمل التشغيل وشخصية البيئة.
تطبيق مبادئ الثقة الصفرية من تطوير أحمال التشغيل وصولاً إلى النشر. يستند إلى مفهوم العقد المشفر الذي تم تقديمه مؤخرًا والذي يتيح لكل شخص المساهمة دون المخاطرة بكشف هذه البيانات أو الملكية الفكرية للآخرين.
الاستفادة من وحدة أمن الأجهزة لحماية المفاتيح باعتبارها حالة استخدام شائعة في المجال. لتمكين مثل هذه الحلول، قم مباشرةً بإرفاق Crypto Express Network API for Secure Execution Enclaves التي تتوفر على شكل عنصر ضمن Hyper Protect Virtual Servers.
يمكنك اعتماد Secure Execution for Linux لنشر أحمال التشغيل المعزولة المحمية بواسطة الحوسبة السرية على نطاق واسع وتمكين البرامج الوسيطة المحددة من قِبل العميل وبرنامج مراقبة الأجهزة الافتراضية. وبهذا، يمكن دمج Hyper Protect Virtual Servers في بيئة Linux الافتراضية دون أي قسم منطقي معزول (LPAR).
تعزيز قدرات المطورين من خلال أدوات مألوفة ومسار تسليم برامج مؤتمت ومستمر للتطوير في بيئة سحابة خاصة أو عامة أو هجينة. يوفر Hyper Protect Services خدمات سحابية آمنة لعمليات النشر المحلية أو غير المحلية.
تمكين المطورين من إنشاء ملفات مصدر بشكل آمن، بدءاً من التطبيق القائم على الحاويات. يمكن لمطوري الحلول الحفاظ على سلامة الصورة البرمجية، اعتمادًا على أنها لا تحتوي إلا على ما هو مقصود منها، والحفاظ على الثقة في أصل التطبيق الذي تم نشره.
يمكنك تشفير الصور البرمجية والبناء بأمان باستخدام مسار التكامل المستمر والتسليم المستمر (CI/CD) الموثوق به للتحقق من الأصل، مما يمنع الدخول غير المصرح به. ترث صور الحاويات الموقّعة الأمان دون أي تغييرات في الرمز البرمجي، مما يمنع الوصول إلى البيانات أثناء معالجتها في قاعدة البيانات.
توفر النسخة المحمية من IBM نسخًا غير قابلة للتغيير من استعادة البيانات الحساسة المخفية والمحمية من التعديل أو الحذف بسبب أخطاء المستخدم أو التدمير الضار أو هجمات برامج الفدية.
يمكنك منح المرونة عبر النظام البنائي للسحابة الهجينة، من خلال نظامي IBM z15™ وIBM z16™ لنشر أحمال التشغيل بشكل محلي وغير محلي مع الحفاظ على الأمن والتوافر والموثوقية.
من خلال دمج نظام IBM LinuxONE III™ وIBM LinuxONE 4 في إستراتيجية السحابة الهجينة التي تستخدمها، تضيف أمنًا واستقرارًا من المستوى التالي إلى البنية التحتية السحابية لديك، مما يمنحك كلاً من النشر الرشيق ومدة التشغيل القصوى.
تأكد من أن البيانات محمية من التهديدات الداخلية والخارجية على حد سواء محلياً وفي السحابة. استكشف IBM Secure Execution for Linux، وهو التقنية الأساسية التي ينبني عليها IBM Hyper Protect Virtual Servers.
يمكنك تثبيت وتكوين IBM Hyper Protect Virtual Servers على أنظمة IBM Z وLinuxONE التالية:
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يوضح هذا الفيديو كيفية حماية معلومات التعريف الشخصية ومعلومات بطاقة الائتمان التي يتم إدخالها في نماذج الويب باستخدام الحوسبة السرية على Hyper Protect Virtual Servers.
سيقوم IBM Redbook هذا بتقديم Hyper Protect Services على IBM LinuxONE وIBM Cloud ومحليًا وتوضيح أفضل ممارسات النشر ويوفر أدلة لبدء الاستخدام.
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