يستفيد IBM Hyper Protect Virtual Servers من IBM Secure Execution for Linux. حيث يوفر بيئة حوسبة سرية لحماية البيانات الحساسة التي تنتقل عبر الخوادم الافتراضية وأوقات تشغيل الحاويات من خلال إجراء عمليات الحوسبة في بيئة تنفيذ موثوقة (TEE) قائمة على الأجهزة. وهو متاح محليًا بالإضافة إلى توفّره كعرض مُدار في IBM Cloud®: IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers.

تشمل المنتجات الإضافية في محفظة الحوسبة السرية من IBM ما يلي:

IBM Hyper Protect Offline Signing Orchestrator: مصمم لمعالجة القيود المفروضة على عروض التخزين البارد الحالية للأصول الرقمية. متوفر على IBM Z أو IBM LinuxONE. يُعد Hyper Protect Virtual Servers شرطًا مسبقًا.

IBM Cloud Hyper Protect Crypto Services: خدمة إدارة مفاتيح التشفير على السحابة الهجينة بنظام المستأجر الواحد. تتيح ميزة Unified Key Orchestration، وهي جزء من Hyper Protect Crypto Services، إمكانية تنسيق مفاتيح التشفير عبر بيئات السحابة المتعددة.