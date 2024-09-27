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IBM Hyper Protect Virtual Servers

يمكنك بناء ونشر وإدارة التطبيقات ذات المهام الحساسة بشكل آمن للسحابة المتعددة الهجينة باستخدام الحوسبة السرية على IBM Z وLinuxONE

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IBM Hyper Protect Virtual Servers for IBM Z® and LinuxONE هو أحد الحلول البرمجية المصمَّمة لحماية أحمال تشغيل ®Linux ذات المهام الحساسة التي تضم بيانات حساسة من التهديدات الداخلية والخارجية. 

يستفيد IBM Hyper Protect Virtual Servers من IBM Secure Execution for Linux. حيث يوفر بيئة حوسبة سرية لحماية البيانات الحساسة التي تنتقل عبر الخوادم الافتراضية وأوقات تشغيل الحاويات من خلال إجراء عمليات الحوسبة في بيئة تنفيذ موثوقة (TEE) قائمة على الأجهزة. وهو متاح محليًا بالإضافة إلى توفّره كعرض مُدار في IBM Cloud®: IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers.

تشمل المنتجات الإضافية في محفظة الحوسبة السرية من IBM ما يلي:

IBM Hyper Protect Offline Signing Orchestrator: مصمم لمعالجة القيود المفروضة على عروض التخزين البارد الحالية للأصول الرقمية. متوفر على IBM Z أو IBM LinuxONE. يُعد Hyper Protect Virtual Servers شرطًا مسبقًا. 

IBM Cloud Hyper Protect Crypto Services: خدمة إدارة مفاتيح التشفير على السحابة الهجينة بنظام المستأجر الواحد. تتيح ميزة Unified Key Orchestration، وهي جزء من Hyper Protect Crypto Services، إمكانية تنسيق مفاتيح التشفير عبر بيئات السحابة المتعددة. 
ما الجديد؟

ملاحظات الإصدار لأحدث ميزات IBM Hyper Protect Virtual Servers
المزايا البناء بأمان

زوّد المطورين داخل مؤسستك بالقدرات اللازمة لبناء تطبيقاتهم بأمان في بيئة موثوق بها تتمتع بالنزاهة.

 النشر بثقة

تمكين مسؤولي النظام من التحقق من أن التطبيقات تنشأ من مصدر موثوق به من خلال عمليات التدقيق الخاصة بهم.

 الإدارة بكل بساطة

منح العمليات القدرة على الإدارة دون الوصول إلى التطبيقات أو بياناتها الحساسة.
المزايا
حماية أصولك الرقمية على منصة غنية بالأمان ومقاومة للتلاعب وتستند إلى Linux

يوفر بيئة استضافة آمنة من خلال الأمن الشامل لجهات حفظ الأصول الرقمية والتبادل ومزودي الإصدار ومقدمي خدمات سلسلة الكتل المرخصة التي يجب أن تحمي مفاتيح التشفير الخاصة والتطبيقات والبيانات.

 استكشف البنية التحتية للأصول الرقمية اقرأ ملخص الحل
الاستفادة من البنية التحتية المشتركة

يمكنك دعم سجل الحاويات المقدم من العميل بالإضافة إلى سجلات أخرى، مثل IBM Cloud Container Registry أو Docker Hub أو سجل Linux Distribution-provided Base Container.

 استكشف IBM Cloud Container Registry استكشف Docker Hub
دمج حماية البيانات أثناء التخزين

يمكنك استخدم عبارة مرور تشفير Linux Unified Key Setup الموجودة فقط في بيئة التنفيذ الموثوقة (TEE) والمستندة إلى اشتقاق المفتاح أثناء النشر، المأخوذة من الأصول التي يوفرها حمل التشغيل وشخصية البيئة.

 التحقق من حالة تشفير القرص
تجربة العقد متعدد الأطراف والتصديق على النشر

تطبيق مبادئ الثقة الصفرية من تطوير أحمال التشغيل وصولاً إلى النشر. يستند إلى مفهوم العقد المشفر الذي تم تقديمه مؤخرًا والذي يتيح لكل شخص المساهمة دون المخاطرة بكشف هذه البيانات أو الملكية الفكرية للآخرين.

 استكشف التصديق
الوصول إلى محول Crypto Express في وضع Enterprise PKCS#11 (EP11)

الاستفادة من وحدة أمن الأجهزة لحماية المفاتيح باعتبارها حالة استخدام شائعة في المجال. لتمكين مثل هذه الحلول، قم مباشرةً بإرفاق Crypto Express Network API for Secure Execution Enclaves التي تتوفر على شكل عنصر ضمن Hyper Protect Virtual Servers.

 Crypto Express Network API for Secure Execution Enclaves
حماية أحمال التشغيل من التهديدات الداخلية

يمكنك اعتماد Secure Execution for Linux لنشر أحمال التشغيل المعزولة المحمية بواسطة الحوسبة السرية على نطاق واسع وتمكين البرامج الوسيطة المحددة من قِبل العميل وبرنامج مراقبة الأجهزة الافتراضية. وبهذا، يمكن دمج Hyper Protect Virtual Servers في بيئة Linux الافتراضية دون أي قسم منطقي معزول (LPAR).

 استكشف التنفيذ الآمن من IBM لنظام Linux استكشف الحوسبة السرية مع LinuxONE
تنفيذ تطوير تطبيق السحابة الأصلية

تعزيز قدرات المطورين من خلال أدوات مألوفة ومسار تسليم برامج مؤتمت ومستمر للتطوير في بيئة سحابة خاصة أو عامة أو هجينة. يوفر Hyper Protect Services خدمات سحابية آمنة لعمليات النشر المحلية أو غير المحلية.

 استكشف تطوير السحابة الأصلية على IBM Z
الحفاظ على نزاهة الصورة البرمجية

تمكين المطورين من إنشاء ملفات مصدر بشكل آمن، بدءاً من التطبيق القائم على الحاويات. يمكن لمطوري الحلول الحفاظ على سلامة الصورة البرمجية، اعتمادًا على أنها لا تحتوي إلا على ما هو مقصود منها، والحفاظ على الثقة في أصل التطبيق الذي تم نشره.
البناء بأمان باستخدام مسار التكامل المستمر والتسليم المستمر (CI/CD) الموثوق به

يمكنك تشفير الصور البرمجية والبناء بأمان باستخدام مسار التكامل المستمر والتسليم المستمر (CI/CD) الموثوق به للتحقق من الأصل، مما يمنع الدخول غير المصرح به. ترث صور الحاويات الموقّعة الأمان دون أي تغييرات في الرمز البرمجي، مما يمنع الوصول إلى البيانات أثناء معالجتها في قاعدة البيانات.
حماية البيانات الحساسة على وحدة تخزين IBM DS8000

توفر النسخة المحمية من IBM نسخًا غير قابلة للتغيير من استعادة البيانات الحساسة المخفية والمحمية من التعديل أو الحذف بسبب أخطاء المستخدم أو التدمير الضار أو هجمات برامج الفدية.

 استكشف IBM DS8000
تكامل الأنظمة احصل عليه على IBM Z

يمكنك منح المرونة عبر النظام البنائي للسحابة الهجينة، من خلال نظامي IBM z15™ وIBM z16™ لنشر أحمال التشغيل بشكل محلي وغير محلي مع الحفاظ على الأمن والتوافر والموثوقية.

 استكشف IBM z16 احصل عليه على IBM LinuxONE

من خلال دمج نظام IBM LinuxONE III™ وIBM LinuxONE 4 في إستراتيجية السحابة الهجينة التي تستخدمها، تضيف أمنًا واستقرارًا من المستوى التالي إلى البنية التحتية السحابية لديك، مما يمنحك كلاً من النشر الرشيق ومدة التشغيل القصوى.

 استكشف IBM LinuxONE 4
استكشف التقنية الأساسية

تأكد من أن البيانات محمية من التهديدات الداخلية والخارجية على حد سواء محلياً وفي السحابة. استكشف IBM Secure Execution for Linux، وهو التقنية الأساسية التي ينبني عليها IBM Hyper Protect Virtual Servers. 

 اقرأ ملخص الحل
التفاصيل الفنية
متطلبات الأجهزة

يمكنك تثبيت وتكوين IBM Hyper Protect Virtual Servers على أنظمة IBM Z وLinuxONE التالية:

  • IBM z16 (كل الطرازات)
  • IBM z15 (كل الطرازات)
  • IBM LinuxONE Emperor 4
  • IBM LinuxONE III
 المزيد من متطلبات الأجهزة
متطلبات البرنامج
  • مضيف Kernel-based Virtual Machine (KVM) يتيح إمكانية التنفيذ الآمن
  • IBM License Metric Tool
  • يجب نشر Linux LPAR Hypervisor ويتم تطبيق رسوم الاشتراك لجهة خارجية
 المزيد من متطلبات البرامج
دراسات حالة
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يوضح هذا الفيديو كيفية حماية معلومات التعريف الشخصية ومعلومات بطاقة الائتمان التي يتم إدخالها في نماذج الويب باستخدام الحوسبة السرية على Hyper Protect Virtual Servers.

 تأمين أحمال التشغيل الحساسة باستخدام IBM Hyper Protect Services

سيقوم IBM Redbook هذا بتقديم Hyper Protect Services على IBM LinuxONE وIBM Cloud ومحليًا وتوضيح أفضل ممارسات النشر ويوفر أدلة لبدء الاستخدام.

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الخطوات التالية

استكشف Hyper Protect Virtual Servers. حدِّد موعدًا لمقابلة مجانية لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM Z.

 

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