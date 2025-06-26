منظومة IBM Hyper Protect for Red Hat

تطوير الحوسبة السرّية وعائلة منتجات IBM Hyper Protect كجزء متكامل تمامًا من منظومة Red Hat.

رسم توضيحي لعقد مشفر

الحوسبة السرّية لأنظمة Red Hat

تعرَّف على ®IBM® Hyper Protect Container Runtime (HPCR) for Red Hat لحلول المحاكاة الافتراضية من ®‎Red Hat وHyper Protect Confidential Containers (HPCC) لمنصة ‎Red Hat® OpenShift. يوفر هذان المنتجان القويان حماية للبيانات الحساسة بدءًا من مرحلة التطوير وحتى النشر وخلال استخدامها داخل التطبيق. ويشكِّلان معًا أساسًا للحوسبة السرّية يعتمد على الأجهزة لحماية أعباء العمل عبر البيئات الهجينة.
عزل مُحكم للأصول الحساسة

احمِ البيانات الحساسة، ونماذج الذكاء الاصطناعي، والملكية الفكرية من خلال عزل مفروض على مستوى البنية التحتية وقائم على السياسات، عبر بيئاتك الهجينة.
تسريع مدمج للذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة

يمكنك تشغيل أعباء العمل السرّية بسلاسة من خلال الذكاء الاصطناعي المدمج وتسريع التشفير ضمن بنية موحدة.
الثقة القائمة على الأجهزة والتحكم في المفاتيح

حافِظ على الملكية الكاملة والسيطرة التامة على مفاتيح التشفير الخاصة بك من خلال نقاط ثقة فريدة تعتمد على الأجهزة.
عقد مشفَّر متعدد الأطراف

تمكين هوية قابلة للتحقق لأعباء العمل عند النشر باستخدام براهين المعرفة الصفرية وعقود مشفّرة مقيدة بالسياسات وفقًا للأدوار المختلفة.

الميزات

خريطة عزل وقت التشغيل
القدرات المشتركة بين HPCR وHPCC عزل وقت تشغيل الحاويات

يوفر Hyper Protect -المدعوم بتقنية IBM Secure Execution for Linux® (SEL)- عزلًا على مستوى الحاويات على أنظمة Linux on Z وLinuxONE. يوفّر هذا حماية لأعباء العمل من مستوى البنية التحتية وحتى أعلى خلال مراحل التطوير والنشر.
مخطط تنفيذ عقد متعدد الأطراف
القدرات المشتركة بين HPCR وHPCC تنفيذ عقد مشفَّر متعدد الأطراف

استفِد من العقود المشفَّرة لإدارة هويات أعباء العمل وتطبيق سياسات الثقة الصفرية. تضمن هذه الميزة الالتزام بالأدوار المحددة مسبقًا وتطبيق مبدأ أقل قدر من الامتيازات، بغض النظر عن الجهة التي تُدير بيئة أعباء العمل.
رسم بياني لحماية البيانات أثناء التخزين
برنامج HPCR لحلول المحاكاة الافتراضية من Red Hat حماية مضمنة للبيانات أثناء التخزين

باستخدام دعم التشفير المدمج من خلال وحدات HSMs المعتمدة بمعيار FIPS 140-2 المستوى 4، يضمن كلا حلي Hyper Protect أن تكون البيانات الحساسة مشفرة دائمًا—حتى في البيئات السحابية المشتركة أو العامة.
مخطط للتصديق المستقل عند النشر
القدرات المشتركة بين HPCR وHPCC التصديق المستقل عند النشر

يوفر Hyper Protect تحققًا آمنًا من أعباء العمل أثناء النشر. يُسمح فقط بتشغيل الحاويات الموقعة والمعتمدة مسبقًا، مع إثباتات غير قابلة للتلاعب ودون أي اعتماد على أنظمة ثقة خارجية.
خريطة عزل وقت التشغيل
القدرات المشتركة بين HPCR وHPCC عزل وقت تشغيل الحاويات

يوفر Hyper Protect -المدعوم بتقنية IBM Secure Execution for Linux® (SEL)- عزلًا على مستوى الحاويات على أنظمة Linux on Z وLinuxONE. يوفّر هذا حماية لأعباء العمل من مستوى البنية التحتية وحتى أعلى خلال مراحل التطوير والنشر.
مخطط تنفيذ عقد متعدد الأطراف
القدرات المشتركة بين HPCR وHPCC تنفيذ عقد مشفَّر متعدد الأطراف

استفِد من العقود المشفَّرة لإدارة هويات أعباء العمل وتطبيق سياسات الثقة الصفرية. تضمن هذه الميزة الالتزام بالأدوار المحددة مسبقًا وتطبيق مبدأ أقل قدر من الامتيازات، بغض النظر عن الجهة التي تُدير بيئة أعباء العمل.
رسم بياني لحماية البيانات أثناء التخزين
برنامج HPCR لحلول المحاكاة الافتراضية من Red Hat حماية مضمنة للبيانات أثناء التخزين

باستخدام دعم التشفير المدمج من خلال وحدات HSMs المعتمدة بمعيار FIPS 140-2 المستوى 4، يضمن كلا حلي Hyper Protect أن تكون البيانات الحساسة مشفرة دائمًا—حتى في البيئات السحابية المشتركة أو العامة.
مخطط للتصديق المستقل عند النشر
القدرات المشتركة بين HPCR وHPCC التصديق المستقل عند النشر

يوفر Hyper Protect تحققًا آمنًا من أعباء العمل أثناء النشر. يُسمح فقط بتشغيل الحاويات الموقعة والمعتمدة مسبقًا، مع إثباتات غير قابلة للتلاعب ودون أي اعتماد على أنظمة ثقة خارجية.

اختر منتجك

مهندس يستخدم الكمبيوتر في غرفة الخادم
توفير حماية تستند إلى الأجهزة لحاويات Linux ضمن حلول المحاكاة الافتراضية من Red Hat، ما يحمي البيانات والتطبيقات من التهديدات الداخلية والخارجية.
مطور يفحص النظام
توسيع نطاق الحوسبة السرّية على Red Hat OpenShift من خلال تشفير أعباء العمل داخل حاويات خاضعة للسياسات، ما يمنع الوصول حتى على مسؤولي المنصة.
حالات الاستخدام الأصول الرقمية مع أمان التخزين البارد

حماية الأصول الرقمية وأسرار التوقيع التي تستخدِم HPCR من خلال Crypto Express. يضمن هذا المزيج الموثوق به من قِبل مزودي خدمات سلسلة الكتل (البلوك تشين) مثل Metaco وRipple، توقيعًا آمنًا وغير متصل بالإنترنت وحماية للسياسات.

 اكتشف حلاً للأصول الرقمية إدارة الأسرار القائمة على الهوية

إزالة مخاطر تسريب بيانات الاعتماد من خلال تأمين هويات التطبيقات. يضمن التحكم في الوصول المستند إلى الهوية الحفاظ على سرية الأسرار، ما يقلِّل من الأخطاء البشرية ومخاطر التهديدات الداخلية.

 سحابة سرية لمقدمي الخدمة

تمكين حماية البيانات السيادية بما يتوافق مع المتطلبات الوطنية والصناعية. تستخدِم جهات تقديم الخدمات مثل Phoenix Systems تقنية Hyper Protect لضمان الحفاظ على السرّية التامة للبيئات الحساسة.

 اقرأ دراسة حالة Phoenix Systems الخدمات المحمية بالخصوصية

استخدِم HPCC للاستفادة من بيئة حوسبة سرّية لتأمين البيانات التصنيعية الحساسة وإدارة أدوات التصميم.

 اقرأ دراسة حالة SEAL Systems الذكاء الاصطناعي السرّي في الصناعات الخاضعة للتنظيم

ضمان الحفاظ على سرية نماذج الذكاء الاصطناعي خلال مرحلتَي التدريب والاستدلال. يستخدِم الشركاء، مثل Jamworks، تقنية Hyper Protect لدمج الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على المحتوى الخاص.

 اقرأ دراسة حالة Jamworks نشر السحابة السرّية الهجينة

تعزيز الثقة عبر البيئات الهجينة من خلال حماية مفاتيح التشفير وتطبيق سياسات التصديق، حتى عند توزيع أعباء العمل بين منصات x86 وLinuxONE.

 استكشِف اعتبارات النشر

الموارد

منصة IBM Hyper Protect
استكشف منصة IBM Hyper Protect (الجيل الثاني)، التي تُتيح تشغيل أعباء عمل آمنة ومشفَّرة ضمن بيئة حوسبة سرّية.
منصة IBM Hyper Protect
اقرأ كيفية تطبيق حماية البيانات والسرّية في بيئة السحابة الهجينة.
تأمين Linux مع IBM
استكشِف كيف تساعد ميزتَي Confidential Containers وIBM Secure Execution على تعزيز أمان أعباء العمل على Linux.
الحاويات السرّية على IBM
اكتشِف كيف يُتيح كلٌّ من Red Hat OpenShift وIBM Secure Execution تطبيق الحوسبة السرّية على أعباء العمل القائمة على الحاويات.
اتخِذ الخطوة التالية

اكتشِف كيف يمكنك تطوير الحوسبة السرّية ومحفظة خدمات Hyper Protect من IBM كجزء متكامل بالكامل من منظومة Red Hat.
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