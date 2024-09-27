يوفر Vulnerability Advisor توصيات خاصة بنظام التشغيل لإصلاح الثغرات الأمنية المحتملة وحماية حاوياتك من التعرّض للخطر.
لقد دُمِجَ سجل الصور سابقًا مع IBM Cloud Kubernetes Service وRed Hat OpenShift on IBM Cloud لتسريع نشر التطبيقات.
تتوفر عناصر تحكم في الوصول ذات تفاصيل دقيقة للمستخدمين داخل حسابك على IBM Cloud، إلى جانب دعم التحقق من سلامة الصور المشفرة باستخدام توقيعات Red Hat.
يدعم IBM Cloud Container Registry مواصفات توزيع Open Container Initiative - OCI (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج ibm.com) حتى تتمكن من استخدام أدوات شائعة مثل Docker وSkopeo للتفاعل مع صورك.
يُمكنك إدارة التكاليف باستخدام سياسات الاحتفاظ المؤتمتة من أجل الاحتفاظ بالصور التي تحتاجها فقط وحذف الصور القديمة أو التي انتهت صلاحيتها.
يُمكنك إعداد مساحة اسم الصورة في سجل خاص مشفّر، ومتعدد المستأجرين، ومتاح بدرجة عالية، وقابل للتوسع، وتتم استضافته وإدارته بواسطة IBM.
التكنولوجيا تأخذ الأطفال إلى القارة القطبية الجنوبية. تُطلق مؤسسة Mawson’s Huts Foundation التعلم المدعوم بالذكاء الاصطناعي على IBM Cloud. اقرأ دراسة الحالة
قفزة مجموعة Blendow إلى التحليل الذكي القانوني المعزز بالذكاء الاصطناعي مع IBM. اقرأ دراسة الحالة
تُصنف شركة Turnr ضمن الشركات الرائدة في مجال إرجاع المنتجات من عميل إلى آخر والتبادلات بنقرة واحدة. اقرأ دراسة الحالة
أدوات قوية، وتجربة مستخدم سهلة الاستخدام، وأمن مضمّن لتقديم التطبيقات بطريقة أسرع.
يُمكنك استخدام منصة عمليات التعلم الآلي المرنة والقابلة للتوسع مع أدوات لإنشاء التطبيقات التي تدعم الذكاء الاصطناعي، ونشرها، وإدارتها.
يُمكنك إنشاء سلاسل أدوات لدعم مهام تقديم التطبيق. ويُمكنك أتمتة عمليات البناء، والاختبارات، والنشر، وغير ذلك.