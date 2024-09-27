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سجل خاص للكشف عن الثغرات الأمنية في الصور
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منظر جوي لشخص أمام حائط من الكرات الملونة
Container Registry
يُمكنك تخزين وتوزيع صور الحاوية في سجل خاص مُدار بالكامل. يُمكنك إرسال الصور الخاصة لتشغيلها بطريقة ملائمة في IBM Cloud Kubernetes Service وبيئات التشغيل الأخرى. تُفحص الصور بحثًا عن مشكلات أمنية حتى تتمكن من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن عمليات النشر التي تقوم بها. إنشاء مستودع

كيفية الاستخدام

إدارة صورك يمكنك تثبيت IBM Cloud Container Registry CLI لاستخدام سطر الأوامر لإدارة مساحات الأسماء وصور Docker في سجل IBM Cloud الخاص. الاطلاع على الوثائق
مراقبة أمن الصور يُمكنك عرض معلومات عن الثغرات الأمنية المحتملة وأمن الصور في مستودعات IBM Cloud Container Registry العامة والخاصة باستخدام وحدة تحكم IBM Cloud. الاطلاع على الوثائق
متعدد المستأجرين. متوفر بدرجة عالية. قابل للتوسع ومشفّر. الامتثال لأمن الصور باستخدام Vulnerability Advisor

يوفر Vulnerability Advisor توصيات خاصة بنظام التشغيل لإصلاح الثغرات الأمنية المحتملة وحماية حاوياتك من التعرّض للخطر.

 التكامل

لقد دُمِجَ سجل الصور سابقًا مع IBM Cloud Kubernetes Service وRed Hat OpenShift on IBM Cloud لتسريع نشر التطبيقات.

 الأمان

تتوفر عناصر تحكم في الوصول ذات تفاصيل دقيقة للمستخدمين داخل حسابك على IBM Cloud، إلى جانب دعم التحقق من سلامة الصور المشفرة باستخدام توقيعات Red Hat.

 دفع وسحب الصور باستخدام الأدوات القياسية المعروفة

يدعم IBM Cloud Container Registry مواصفات توزيع Open Container Initiative - OCI (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج ibm.com) حتى تتمكن من استخدام أدوات شائعة مثل Docker وSkopeo للتفاعل مع صورك.

 إدارة الصور باستخدام سياسات الاحتفاظ

يُمكنك إدارة التكاليف باستخدام سياسات الاحتفاظ المؤتمتة من أجل الاحتفاظ بالصور التي تحتاجها فقط وحذف الصور القديمة أو التي انتهت صلاحيتها.

 سجل خاص متاح بدرجة عالية وقابل للتوسع

يُمكنك إعداد مساحة اسم الصورة في سجل خاص مشفّر، ومتعدد المستأجرين، ومتاح بدرجة عالية، وقابل للتوسع، وتتم استضافته وإدارته بواسطة IBM.
دراسات حالة
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Turnr

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