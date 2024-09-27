الصفحة الرئيسية DevOps Continuous Delivery IBM Cloud Continuous Delivery
تبني استخدام العمليات والتطوير -DevOps الجاهزة للمؤسسات. يُمكنك إنشاء سلاسل أدوات آمنة تدعم مهام تسليم تطبيقك. ويُمكنك أتمتة عمليات البناء، والاختبارات، والنشر، وغير ذلك.
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تجربة منصة سحابية مصممة للعمليات والتطوير -DevOps
يُمكنك توفير سلسلة أدوات متكاملة بسرعة باستخدام قوالب قابلة للتخصيص والمشاركة تحتوي على أدوات من IBM، وجهات خارجية، ومصدر مفتوح. ويُمكنك أتمتة عمليات البناء والاختبار باستخدام مسارات تسليم مستندة إلى Tekton، والتحكم في الجودة باستخدام التحليلات. كيفية استخدام المسارات المدعومة بتقنية Tekton

كيف يستخدمها العملاء

نشر تطبيق ويب آمن عبر مناطق متعددة يُرشدك هذا البرنامج التعليمي خلال عملية إنشاء تطبيق ويب وتأمينه ونشره عبر مناطق متعددة باستخدام مسار تسليم مستمر. مثل العديد من التطبيقات المبدئية الأخرى في IBM Cloud، سوف تستخدم تطبيق Node.js المبدئي لتشغيل هذا البرنامج التعليمي. البدء
النشر إلى Kubernetes باستمرار يُرشدك هذا البرنامج التعليمي خلال عملية إعداد تكامل مستمر ومسار تسليم للتطبيقات القائمة على الحاويات التي يتم تشغيلها على IBM Cloud Kubernetes Service. تعرّف على كيفية إعداد التحكم في المصدر، ثم إنشاء الرمز البرمجي واختباره ونشره على مراحل نشر مختلفة. وبعد ذلك، تعلَّم كيفية إضافة عمليات التكامل إلى خدمات أخرى، مثل إشعارات Slack. احصل على التقنية
تطوير وتقديم تطبيق آمن باستخدام ممارسات التطوير، والأمن، والعمليات (Devsecops) يُمكنك التكامل والتسليم المستمر من خلال التطوير والأمن والعمليات (Devsecops)، مثل جمع الأدلة، وبوابات الجودة، وتوقيع صور الحاويات (تأمين الرمز البرمجي بالتوقيع)، والاختبارات المؤتمتة، وعمليات فحص الرمز البرمجي الثابتة، والتحقق من الثغرات الأمنية، وغير ذلك.
إنشاء تطبيقاتك، ونشرها، وإدارتها يوفر IBM Cloud Continuous Delivery سلاسل أدوات ومسارات وتكامل أدوات. استكشف كل الميزات سلاسل أدوات العمليات والتطوير المتكاملة

يُمكنك استخدام سلاسل الأدوات للحصول على مجموعة متكاملة من الأدوات لبناء تطبيقاتك، ونشرها، وإدارتها. ويُمكنك إنشاء سلاسل أدوات تتضمن خدمات IBM، أو أدوات مفتوحة المصدر، أو أدوات تابعة لجهات خارجية تجعل التطوير والعمليات قابلة للتكرار وأسهل في الإدارة.

 مسار تسليم مؤتمت

يُمكنك البناء، والاختبار، والنشر بطريقة قابلة للتكرار مع الحد الأدنى من التدخل البشري من خلال الاستفادة من مسارات التسليم المستندة إلى Tekton. كن مستعدًّا للطرح في مرحلة الإنتاج في أي وقت.

 Git Repos and Issue Tracking

يُمكنك إدارة مصدر الرمز البرمجي وتتبّع العمل من خلال مستودعات Git وعملية تتبّع المشكلات المستضافة من قِبَل IBM والمبنية على منصة GitLab Community Edition.

 تحديد الثغرات الأمنية في مصدر الرمز البرمجي

يُمكنك تقييم ومعالجة الثغرات الأمنية والقانونية التي قد يتم إدخالها إلى مصدر الرمز البرمجي، والحصول على التعليقات مباشرةً في عناصر Git.

 تقييم مخاطر النشر

يُمكنك جمع البيانات بخصوص إجراءات عمليات التطوير، ووضع السياسات وتنفيذ بوابات الجودة لتقليل مخاطر النشر التي قد تتعرض لها. ويُمكنك تحليل الاتجاهات لتحسين فعالية التسليم.

 قوالب سلاسل الأدوات

يُمكنك توفير سلاسل أدوات بسرعة للتطوير والأمن والعمليات (Devsecops) والنشر إلى Kubernetes وCloud Foundry والأجهزة الافتراضية وغير ذلك باستخدام قوالب قابلة للمشاركة والتخصيص تتضمن أدوات من IBM وجهات خارجية وأدوات مفتوحة المصدر.
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 العمليات والتطوير للسحابة الهجينة: وجهة نظر IBM

تعلّم كيف يمكن للعمليات والتطوير -DevOps للسحابة الهجينة تحسين الجودة والسرعة في تطوير البرمجيات.

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بدء استخدام التطوير الرشيق والتسليم المستمر.
تسليم مستمر لوثائق المنتج قوالب سلاسل أدوات العمليات والتطوير DevOps

الأسئلة الشائعة

تُسرّع العمليات والتطوير تسليم البرامج عالية الجودة من خلال الجمع بين أتمتة أعمال تطوير البرمجيات وفرق عمليات تكنولوجيا المعلومات. ويُقدم IBM Cloud Continuous Delivery أدوات عمليات تطوير السحابة الأصلية كخدمة، وتتم استضافتها وإدارتها بالكامل على IBM Cloud.

تعرّف على المزيد عن العمليات والتطوير

التطوير والأمن والعمليات (Devsecops) عبارة عن عمليات تطوير تعمل باستمرار على دمج الأمن وأتمتته طوال دورة حياة عمليات التطوير - من البداية إلى النهاية، بدءًا من التخطيط وحتى التعليقات والعودة إلى التخطيط مرة أخرى.

تعرّف على المزيد عن التطوير والأمن والعمليات (Devsecops)

يُمكنك نشر التطبيقات إلى  Foundry ومجموعات Kubernetes على IBM Cloud. إضافةً إلى ذلك، باستخدام المسارات المستندة إلى Tekton وأدوات عمل المسارات الخاصة، يُمكن تحسين سلاسل الأدوات باستخدام تكامل أداة عمل خاصة جديدة تسمح بتكوين مراحل المسارات لتشغيلها على بيئات Kubernetes خارجية. وتتضمن المنصات المدعومة IBM Cloud Kubernetes Service أو  IBM Cloud Private أو Docker on Desktop أو Red Hat OpenShift.

نعم. لا يُضيف تكامل IBM Rational Team Concert بطاقة إلى سلسلة أدواتك للوصول السريع إلى عناصر العمل فحسب، بل يضيف أيضًا علامات إلى عناصر العمل التي تم نشرها. وتسمح لك هذه العلامات بتشغيل استعلامات قوية لتتبع نشر تغييرات الرمز البرمجي، إضافةً إلى إنشاء لوحات معلومات Rational Team Concert مفيدة.

يُمكنك إدارة الوصول إلى سلسلة الأدوات التي تستخدمها عبر علامة التبويب "إدارة" في صفحة سلسلة الأدوات. وعند إنشاء سلسلة أدوات، تُضاف سلسلة أدوات المؤسسة مع حقوق "المسؤول" على نحوٍ افتراضي. وهذا يعني أن جميع أعضاء سلسلة أدوات المؤسسة يُمكنهم عرض سلسلة الأدوات، وتعديلها، وحذفها. ويُمكنك تقييد الوصول إلى سلسلة الأدوات من خلال السماح لمستخدمين محددين فقط بعرضها، والسماح لمستخدمين آخرين بإدارتها.

على الرغم من أنه يُمكنك إنشاء سلسلة أدوات من قالب، فقد ترغب في الحصول على تكامل أداة مختلفة أو تخصيصات أخرى. ويُمكنك إنشاء قالب سلسلة أدوات مخصص ومشاركته حتى يتمكن الآخرون من استخدامه. وهناك خمس خطوات لتخصيص قالب بما يناسب استخدامك:

  1. تفريع قالب سلسلة أدوات Simple Cloud Foundry في GitHub واستنساخه
  2. استكشاف ملف toolchain.yml وتحديثه
  3. استكشاف ملف pipeline.yml وتحديثه
  4. اختبار تحديثاتك
  5. إضافة عمليات تكامل الأداة المعدة سابقًا أو المخصصة إلى قالبك

للحصول على البرنامج التعليمي الكامل، راجع "إنشاء قالب سلسلة أدوات مخصص" (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج ibm.com).
الخطوات التالية
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 اقرأ المزيد DevSecOps Application Lifecycle Management

بنية قابلة للنشر توفر مجموعة محدّدة مسبقًا من قوالب سلسلة أدوات التكامل المستمر والنشر المستمر والامتثال المستمر لنشر تطبيقك باستخدام نهج التطوير، والأمن، والعمليات (Devsecops).

 اقرأ المزيد عرض وثائق المنتج

يُمكنك الاطلاع على الوثائق للإجابة عن أي أسئلة تقنية، مثل كيفية البدء، والأمن، وغير ذلك الكثير.

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