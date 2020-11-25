مع IBM Cloud Kubernetes Service، يمكنك نشر حاويات Docker داخل الحجيرات التي تعمل على العقد العاملة الخاصة بك. تأتي العقد العاملة مزودة بمجموعة من الحجيرات الإضافية التي تسهم في إدارة حاوياتك بفاعلية. يمكنك إضافة المزيد من الإضافات عبر Helm، وهو مدير حزم خاص ببرنامج Kubernetes. ويتيح لك توسيع تطبيقاتك من خلال إضافة لوحات معلومات، وأدوات تسجيل، وخدمات IBM Cloud وIBM Watson، وغيرها من المزايا.