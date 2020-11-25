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IBM Cloud Kubernetes Service

نشر مجموعات آمنة ومتوفرة بشكل كبير عبر تجربة Kubernetes أصلية

النظام البنائي Kubernetes - من دون تكلفة احصل على خيارات التسعير
نظام Kubernetes على نطاق المؤسسات

جرّب أحد حلول Kubernetes المعتمدة والمُدارة والمصممة لإنشاء مجموعة من مضيفي الحوسبة لنشر وإدارة التطبيقات المعبأة في حاويات في IBM Cloud. تتولى IBM إدارة النظام الرئيسي، ما يعفيك من مسؤولية إدارة نظام التشغيل المضيف، وتحديث وقت تشغيل الحاويات وإصدارات Kubernetes.

 

حالات الاستخدام

إنشاء مجموعات Kubernetes أنشئ مجموعة خاصة بك من مضيفي الحوسبة حيث يمكنك نشر وإدارة التطبيقات المعبأة في حاويات على IBM Cloud. يمكنك إما اتباع درس تعليمي أو إعداد بيئة المجموعة الخاصة بك. البدء
نشر تطبيقات الويب القابلة للتوسع اكتشف كيفية إعداد تطبيق ويب وتشغيله محليًا داخل حاوية، ثم نشره في مجموعة Kubernetes على IBM Cloud. تعرّف أيضًا على كيفية ربط نطاق مخصص، ومراقبة صحة البيئة، وتوسيع نطاقها بفاعلية. الحصول على الرمز
تحليل السجلات، ومراقبة التطبيقات تعرّف على كيفية إنشاء مجموعة وتكوين خدمات تحليل السجلات والمراقبة. ثم تمكّن من نشر التطبيق في المجموعة، ومراجعة السجلات وتحليلها باستخدام Kibana، ومتابعة حالة النظام والمقاييس عبر Grafana. البدء
نشر التطبيقات بشكل مستمر تعرّف على كيفية إعداد مسار التكامل المستمر/النشر المستمر للتطبيقات المعبأة في حاويات والتي تعمل على Kubernetes. تغطي حالة الاستخدام هذه إعداد التحكم في المصدر، بالإضافة إلى بناء واختبار ونشر التطبيقات، مع دمج أدوات فحص الأمان والتحليلات وغيرها. احصل على التقنية
المزايا برنامج Kubernetes الأصلي

استخدم الأدوات وواجهات برمجة التطبيقات التي تعرفها للحصول على تجربة متسقة، حتى عند العمل عبر البنى التحتية السحابية المختلفة.

 تأمين المجموعات

تمكّن من حماية بنية مجموعتك، وعزل موارد الحوسبة، والتأكد من الامتثال في عمليات النشر.

 الاستفادة من IBM Watson

يمكنك دمج الحلول الذكية مع مجموعة متنوعة من واجهات برمجة التطبيقات من IBM Watson لتعزيز قوة تطبيقاتك.

 جدولة ذكية

تمكّن من نشر الحاويات تلقائيًا على مضيفي الحوسبة بناءً على الموارد المتاحة عبر المجموعة.

 حاويات ذاتية الإصلاح

تمكّن من تكوين مجموعات Kubernetes مخصصة تتميز بالتحجيم التلقائي وميزة استعادة الحاويات وفقًا للسياسات المحددة.

 التسجيل والمراقبة

استخدم خدمة التسجيل والمقاييس المدمجة لمراقبة أداء المجموعات والحاويات.
قدرات إضافية Istio on IBM Cloud

اتصل بشبكات الخدمات المصغرة، وأدِرها، وأمّنها، بصرف النظر عن المنصة أو المصدر أو البائع.

 اطّلع على Istio on IBM Cloud Knative on IBM Cloud

يمكنك إعداد ونشر وتشغيل تطبيقات التقنية السحابية الأصلية من دون خادم على Kubernetes.

 اطّلع على Knative on IBM Cloud Tekton on IBM Cloud

تمكّن من بناء مسارات التكامل المستمر/النشر المستمر الأصلية لنظام Kubernetes بأقصى درجات السرعة والمرونة.

 اطّلع على Tekton on IBM Cloud
عملاؤنا شركة Etihad Airways

تمكّن من تسريع وتسهيل إجراءات تسجيل الوصول في المطار من خلال النشر في بيئات سحابية متنوعة حسب الحاجة لضمان الامتثال للوائح حماية البيانات المحلية.

 اقرأ دراسة الحالة ExxonMobil

تمكّنت من توسيع نطاق عملها وزيادة مستوى المرونة بشكل كبير باستخدام IBM Kubernetes Service.

 اقرأ دراسة الحالة Harry Rosen

نجحت شركة التجزئة الفاخرة لملابس الرجال في تحويل أعمالها رقميًا من خلال اعتماد IBM Cloud Kubernetes Service كركيزة أساسية لتقديم تجربة عملاء مخصصة بشكل استثنائي.

 اقرأ دراسة الحالة CRM.com

رفعت شركة البرمجيات المتخصصة في الفوترة مستوى ولاء العملاء من خلال منصة تقنية سحابية أصلية مبتكرة وحل مرن ومُدار بالكامل لإدارة الحاويات، ما أتاح لها الاستفادة من إمكانيات تحقيق الدخل بشكل فعّال.

 اقرأ دراسة الحالة Soluciones Integrales (SISA)

قامت شركات المرافق العامة وغيرها في الأرجنتين بتحديث بنيتها التحتية عبر تبني تقنية الحاويات، ما مهد الطريق لتحديث كامل لبنيتها الخلفية المتنوعة.

 اقرأ دراسة الحالة شركة ALM

طورت شركة المعلومات والاستخبارات استراتيجياتها التسويقية لتلبية معايير خصوصية البيانات الجديدة، من خلال نقل طبقة الإنترنت لموقعها الإلكتروني إلى دفتر حسابات متوافق مع تقنية سلسلة الكتل ضمن مجموعة Kubernetes.

 اقرأ دراسة الحالة
الموارد تطبيق ويب قابل للتوسع على Kubernetes

تعرّف على كيفية إنشاء مجموعة البيانات لديك وتدريب نماذج تصنيف الصور. هذه النماذج متوفرة على TensorFlow وتعمل في مجموعة Kubernetes.

 تعرف على المزيد نشر التطبيقات باستخدام Tekton

تعرّف على كيفية بناء تطبيق ونشره على مجموعة Kubernetes في IBM Cloud باستخدام مسار Tekton.

 الاستفادة من البرنامج التعليمي تدريب IBM Cloud للمطورين

طوّر مهاراتك في Kubernetes من خلال الدورات التدريبية المقدمة ضمن شهادة IBM Cloud Professional Developer.

         استكشف مسار التعلّم     تدريب IBM Cloud للمصممين

    طوّر مهاراتك في Kubernetes من خلال الدورات التدريبية المقدمة ضمن شهادة IBM Cloud Professional Architect.

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      الأسئلة الشائعة

      احصل على إجابات للأسئلة الأكثر شيوعًا حول IBM Cloud Kubernetes Service.

      تقدم خدمة IBM Cloud Kubernetes إدارة كاملة للحاويات الخاصة بـ Docker ‏(OCI)، ما يمكّن العملاء من نشر التطبيقات المعبأة في الحاويات على مجموعة من مضيفي الحوسبة وإدارتها بفاعلية. تتم جدولة الحاويات تلقائيًا وتوزيعها على المضيفين المتاحين وفقًا لمتطلباتك وتوافر الموارد في المجموعة.

      يتم تزويد كل مجموعة بعُقد Kubernetes رئيسية تُديرها وتشغلها IBM، بينما تُنشر العقد العاملة في البنية التحتية المملوكة للعميل. تكون العقد العاملة مخصصة لمستأجر واحد فقط، وهو العميل نفسه. يمكنك إدارة هذه العقد باستخدام الأدوات التي توفرها IBM لتحديث نظام التشغيل، وتحديث وقت تشغيل الحاويات، وإصدارات Kubernetes الجديدة.

       

      استكشف IBM Cloud Kubernetes Service

      مع IBM Cloud Kubernetes Service، يمكنك نشر حاويات Docker داخل الحجيرات التي تعمل على العقد العاملة الخاصة بك. تأتي العقد العاملة مزودة بمجموعة من الحجيرات الإضافية التي تسهم في إدارة حاوياتك بفاعلية. يمكنك إضافة المزيد من الإضافات عبر Helm، وهو مدير حزم خاص ببرنامج Kubernetes. ويتيح لك توسيع تطبيقاتك من خلال إضافة لوحات معلومات، وأدوات تسجيل، وخدمات IBM Cloud وIBM Watson، وغيرها من المزايا.

      تعرّف على Docker وIBM Cloud Kubernetes

      في IBM Cloud Kubernetes Service، يمكنك تفعيل التحجيم التلقائي الأفقي للحاويات لضبط عدد الحاويات الخاصة بالتطبيقات تلقائيًا بناءً على احتياجات أعباء العمل.

      نشر التطبيقات المصممة خصوصًا للعمل في بيئة Kubernetes في المجموعات

      أنت بحاجة إلى التحكم والوصول إلى البنية التحتية الحاسوبية التي تدير أعباء العمل المعبأة في الحاويات لضمان توافر الموارد اللازمة لتطبيقاتك. وتحتاج أيضًا إلى بيئة مستقرة لتطبيقاتك مع تقليل تكاليف الصيانة. توفر IBM Cloud Kubernetes Service إدارة كاملة للمشغل، ما يعفيك من مسؤولية إدارة نظام التشغيل المضيف، ووقت تشغيل الحاويات، وعملية تحديث إصدارات Kubernetes.

      تعرّف على مسؤوليات إدارة المجموعات

      يمكنك تخصيص Block Storage لمجموعتك واستخدامه كحل تخزين دائم لبيانات تطبيقك. تقدم IBM Cloud Kubernetes Service فئات تخزين Kubernetes مُعرفة مسبقًا تتيح لك اختيار سعة التخزين وخصائص الأداء التي تتناسب مع متطلبات تطبيقاتك.

      تخزين البيانات على IBM Cloud Block Storage

      تتكامل IBM Cloud Kubernetes Service بشكل كامل مع قدرات منصة IBM Cloud الأخرى، مثل تخصيص العناوين IP، وتوجيه الشبكات، وقوائم التحكم في الوصول (ACL)، وموازنة أعباء العمل، وجدران الحماية. عند نشر المجموعات القياسية، يمكنك تحديد الشبكة الافتراضية لعقدك العاملة، ما يتيح تقسيم الشبكة والعزل بفاعلية. يتم إعداد كل مجموعة بسياسات شبكة مُعرفة مسبقًا.

      تعرّف على كيفية إنشاء مجموعة

      يتم إعداد كل مجموعة كمجموعة مخصصة لمستأجر واحد، مصممة خصوصًا لك. ولضمان أمان الاتصال بين خادم Kubernetes API وعقدك العاملة، تعتمد IBM Cloud Kubernetes Service على نفق OpenVPN وشهادات TLS، بالإضافة إلى مراقبة الشبكة الرئيسية لاكتشاف الهجمات الضارة ومعالجتها. كما يمكنك التحكم في وصول المستخدمين إلى موارد المجموعة.

      اكتشف أمان IBM Cloud Kubernetes Service

      احصل على سجل خاص لصور Docker كخدمة على المنصة. كل مستأجر في IBM Cloud Container Registry يمتلك سجلًا خاصًا، مبنيًا باستخدام سجل Docker v2 لضمان تخزين آمن لصور Docker في التقنية السحابية. يجري Vulnerability Advisor المتكامل فحصًا للصور باستخدام IBM X-Force Exchange، وللحاويات النشطة والحزم أيضًا وفقًا لسياسة ISO27k.

      ابدأ باستخدام صورة datashield-barbican

      مع خدمة IBM Cloud Kubernetes، لديك السيطرة الكاملة على مجموعتك، ما يتيح لك تنفيذ جداول زمنية مخصصة ومنطق التوافق الخاص بعمليات نشر Kubernetes لديك.

      نشر التطبيقات المصممة خصوصًا للعمل في بيئة Kubernetes في المجموعات
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      نحن نعمل معك لتحديد ما يناسبك من استراتيجيات التقنية السحابية، ونماذج التشغيل، وخرائط الطريق، والنظام البنائي الذي يدعم احتياجات الأعمال الأساسية والابتكار في أي تقنية سحابية متعددة هجينة.

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