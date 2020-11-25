نشر مجموعات آمنة ومتوفرة بشكل كبير عبر تجربة Kubernetes أصلية
جرّب أحد حلول Kubernetes المعتمدة والمُدارة والمصممة لإنشاء مجموعة من مضيفي الحوسبة لنشر وإدارة التطبيقات المعبأة في حاويات في IBM Cloud. تتولى IBM إدارة النظام الرئيسي، ما يعفيك من مسؤولية إدارة نظام التشغيل المضيف، وتحديث وقت تشغيل الحاويات وإصدارات Kubernetes.
استخدم الأدوات وواجهات برمجة التطبيقات التي تعرفها للحصول على تجربة متسقة، حتى عند العمل عبر البنى التحتية السحابية المختلفة.
تمكّن من حماية بنية مجموعتك، وعزل موارد الحوسبة، والتأكد من الامتثال في عمليات النشر.
يمكنك دمج الحلول الذكية مع مجموعة متنوعة من واجهات برمجة التطبيقات من IBM Watson لتعزيز قوة تطبيقاتك.
تمكّن من نشر الحاويات تلقائيًا على مضيفي الحوسبة بناءً على الموارد المتاحة عبر المجموعة.
تمكّن من تكوين مجموعات Kubernetes مخصصة تتميز بالتحجيم التلقائي وميزة استعادة الحاويات وفقًا للسياسات المحددة.
استخدم خدمة التسجيل والمقاييس المدمجة لمراقبة أداء المجموعات والحاويات.
اتصل بشبكات الخدمات المصغرة، وأدِرها، وأمّنها، بصرف النظر عن المنصة أو المصدر أو البائع.
يمكنك إعداد ونشر وتشغيل تطبيقات التقنية السحابية الأصلية من دون خادم على Kubernetes.
تمكّن من بناء مسارات التكامل المستمر/النشر المستمر الأصلية لنظام Kubernetes بأقصى درجات السرعة والمرونة.
تمكّن من تسريع وتسهيل إجراءات تسجيل الوصول في المطار من خلال النشر في بيئات سحابية متنوعة حسب الحاجة لضمان الامتثال للوائح حماية البيانات المحلية.
تمكّنت من توسيع نطاق عملها وزيادة مستوى المرونة بشكل كبير باستخدام IBM Kubernetes Service.
نجحت شركة التجزئة الفاخرة لملابس الرجال في تحويل أعمالها رقميًا من خلال اعتماد IBM Cloud Kubernetes Service كركيزة أساسية لتقديم تجربة عملاء مخصصة بشكل استثنائي.
رفعت شركة البرمجيات المتخصصة في الفوترة مستوى ولاء العملاء من خلال منصة تقنية سحابية أصلية مبتكرة وحل مرن ومُدار بالكامل لإدارة الحاويات، ما أتاح لها الاستفادة من إمكانيات تحقيق الدخل بشكل فعّال.
قامت شركات المرافق العامة وغيرها في الأرجنتين بتحديث بنيتها التحتية عبر تبني تقنية الحاويات، ما مهد الطريق لتحديث كامل لبنيتها الخلفية المتنوعة.
طورت شركة المعلومات والاستخبارات استراتيجياتها التسويقية لتلبية معايير خصوصية البيانات الجديدة، من خلال نقل طبقة الإنترنت لموقعها الإلكتروني إلى دفتر حسابات متوافق مع تقنية سلسلة الكتل ضمن مجموعة Kubernetes.
تعرّف على كيفية إنشاء مجموعة البيانات لديك وتدريب نماذج تصنيف الصور. هذه النماذج متوفرة على TensorFlow وتعمل في مجموعة Kubernetes.
تعرّف على كيفية بناء تطبيق ونشره على مجموعة Kubernetes في IBM Cloud باستخدام مسار Tekton.
طوّر مهاراتك في Kubernetes من خلال الدورات التدريبية المقدمة ضمن شهادة IBM Cloud Professional Developer.
طوّر مهاراتك في Kubernetes من خلال الدورات التدريبية المقدمة ضمن شهادة IBM Cloud Professional Architect.
احصل على إجابات للأسئلة الأكثر شيوعًا حول IBM Cloud Kubernetes Service.
تقدم خدمة IBM Cloud Kubernetes إدارة كاملة للحاويات الخاصة بـ Docker (OCI)، ما يمكّن العملاء من نشر التطبيقات المعبأة في الحاويات على مجموعة من مضيفي الحوسبة وإدارتها بفاعلية. تتم جدولة الحاويات تلقائيًا وتوزيعها على المضيفين المتاحين وفقًا لمتطلباتك وتوافر الموارد في المجموعة.
يتم تزويد كل مجموعة بعُقد Kubernetes رئيسية تُديرها وتشغلها IBM، بينما تُنشر العقد العاملة في البنية التحتية المملوكة للعميل. تكون العقد العاملة مخصصة لمستأجر واحد فقط، وهو العميل نفسه. يمكنك إدارة هذه العقد باستخدام الأدوات التي توفرها IBM لتحديث نظام التشغيل، وتحديث وقت تشغيل الحاويات، وإصدارات Kubernetes الجديدة.
مع IBM Cloud Kubernetes Service، يمكنك نشر حاويات Docker داخل الحجيرات التي تعمل على العقد العاملة الخاصة بك. تأتي العقد العاملة مزودة بمجموعة من الحجيرات الإضافية التي تسهم في إدارة حاوياتك بفاعلية. يمكنك إضافة المزيد من الإضافات عبر Helm، وهو مدير حزم خاص ببرنامج Kubernetes. ويتيح لك توسيع تطبيقاتك من خلال إضافة لوحات معلومات، وأدوات تسجيل، وخدمات IBM Cloud وIBM Watson، وغيرها من المزايا.
في IBM Cloud Kubernetes Service، يمكنك تفعيل التحجيم التلقائي الأفقي للحاويات لضبط عدد الحاويات الخاصة بالتطبيقات تلقائيًا بناءً على احتياجات أعباء العمل.
أنت بحاجة إلى التحكم والوصول إلى البنية التحتية الحاسوبية التي تدير أعباء العمل المعبأة في الحاويات لضمان توافر الموارد اللازمة لتطبيقاتك. وتحتاج أيضًا إلى بيئة مستقرة لتطبيقاتك مع تقليل تكاليف الصيانة. توفر IBM Cloud Kubernetes Service إدارة كاملة للمشغل، ما يعفيك من مسؤولية إدارة نظام التشغيل المضيف، ووقت تشغيل الحاويات، وعملية تحديث إصدارات Kubernetes.
يمكنك تخصيص Block Storage لمجموعتك واستخدامه كحل تخزين دائم لبيانات تطبيقك. تقدم IBM Cloud Kubernetes Service فئات تخزين Kubernetes مُعرفة مسبقًا تتيح لك اختيار سعة التخزين وخصائص الأداء التي تتناسب مع متطلبات تطبيقاتك.
تتكامل IBM Cloud Kubernetes Service بشكل كامل مع قدرات منصة IBM Cloud الأخرى، مثل تخصيص العناوين IP، وتوجيه الشبكات، وقوائم التحكم في الوصول (ACL)، وموازنة أعباء العمل، وجدران الحماية. عند نشر المجموعات القياسية، يمكنك تحديد الشبكة الافتراضية لعقدك العاملة، ما يتيح تقسيم الشبكة والعزل بفاعلية. يتم إعداد كل مجموعة بسياسات شبكة مُعرفة مسبقًا.
يتم إعداد كل مجموعة كمجموعة مخصصة لمستأجر واحد، مصممة خصوصًا لك. ولضمان أمان الاتصال بين خادم Kubernetes API وعقدك العاملة، تعتمد IBM Cloud Kubernetes Service على نفق OpenVPN وشهادات TLS، بالإضافة إلى مراقبة الشبكة الرئيسية لاكتشاف الهجمات الضارة ومعالجتها. كما يمكنك التحكم في وصول المستخدمين إلى موارد المجموعة.
احصل على سجل خاص لصور Docker كخدمة على المنصة. كل مستأجر في IBM Cloud Container Registry يمتلك سجلًا خاصًا، مبنيًا باستخدام سجل Docker v2 لضمان تخزين آمن لصور Docker في التقنية السحابية. يجري Vulnerability Advisor المتكامل فحصًا للصور باستخدام IBM X-Force Exchange، وللحاويات النشطة والحزم أيضًا وفقًا لسياسة ISO27k.
مع خدمة IBM Cloud Kubernetes، لديك السيطرة الكاملة على مجموعتك، ما يتيح لك تنفيذ جداول زمنية مخصصة ومنطق التوافق الخاص بعمليات نشر Kubernetes لديك.
يُمكنك تشغيل التطبيق، أو الوظيفة، أو الحاوية على منصة مُدارة دون خادم.
تمكّن من نشر وتأمين أعباء العمل المؤسسية على Red Hat OpenShift الأصلي باستخدام أدوات متخصصة للمطورين لضمان تشغيل التطبيقات ذات التوافر العالي.
استكمل بنية Kubernetes الأساسية بمجموعة كاملة من الخدمات المُدارة للبيانات والتحليلات.
يؤدي استخدام استراتيجية إعداد السحابة الأصلية إلى تسريع عملية الابتكار بتكاليف أقل، ويؤدي إلى الوصول إلى وقت مستغرق أقل للدخول إلى السوق، ويحفز زيادة الإيرادات من خلال منصات سحابة متعددة هجينة، ومفتوحة، وآمنة.
بدعم من IBM Cloud Paks وRed Hat OpenShift، نُسرّع الجداول الزمنية لتحديث التطبيقات من أشهُر إلى أسابيع ونُقلل التكاليف بنسبة تزيد على 30%.
نحن نعمل معك لتحديد ما يناسبك من استراتيجيات التقنية السحابية، ونماذج التشغيل، وخرائط الطريق، والنظام البنائي الذي يدعم احتياجات الأعمال الأساسية والابتكار في أي تقنية سحابية متعددة هجينة.
يمكنك إنشاء حساب IBM Cloud مجاني وتجربة حلول النظام البنائي IBM Kubernetes.
تمكّن من إعداد وتحديد أسعار وتقديم عروض أسعار لمجموعة Kubernetes لديك.
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